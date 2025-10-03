ETV Bharat / sports

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે સદી ફટકારીને રાહુલે ઓપનર તરીકે ઇતિહાસ રચ્યો, હિટમેનનો રેકોર્ડ તોડ્યો

અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે સદી ફટકારીને કેએલ રાહુલે રોહિત શર્માનો મોટો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે.

Published : October 3, 2025 at 5:42 PM IST

હૈદરાબાદ: અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે રમાઈ રહેલી પ્રથમ ટેસ્ટ મેચના બીજા દિવસે સદી ફટકારીને ભારતના અનુભવી ઓપનર કેએલ રાહુલે એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ હાંસલ કરી. રાહુલે લંચ પહેલા પોતાની સદી પૂરી કરી. તેણે 197 બોલમાં 100 રન બનાવ્યા, જેમાં 12 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. તે જોમેલ વોરિકનના બોલ પર જસ્ટિન ગ્રીવ્સના હાથે કેચ આઉટ થયો.

રાહુલે 2016 પછી ભારતમાં પોતાની પહેલી સિદ્ધિ હાંસલ કરી

આ સદી સાથે, રાહુલે એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ હાંસલ કરી. તેણે પોતાની 11મી ટેસ્ટ સદી ફટકારી, જે 2016માં તેની પહેલી ટેસ્ટ સદી હતી અને ઈંગ્લેન્ડ સામેની સદી પછી 3,211 દિવસમાં તેની પહેલી સદી હતી.

રાહુલે ઓપનર તરીકે ઇતિહાસ રચ્યો

તેણે ભારત માટે ઓપનર તરીકે સૌથી વધુ ટેસ્ટ સદી ફટકારનારા ખેલાડીઓની યાદીમાં રોહિત શર્માને પાછળ છોડી દીધો, જેનાથી તેની કુલ સંખ્યા 10 થઈ ગઈ. રોહિતે ઓપનર તરીકે નવ ટેસ્ટ સદી ફટકારી છે. સુનિલ ગાવસ્કર 33 સદી સાથે ટોચ પર છે, જ્યારે વિરેન્દ્ર સેહવાગે 22 સદી ફટકારી છે.

ભારત માટે ઓપનર તરીકે સૌથી વધુ ટેસ્ટ સદી

33 - સુનિલ ગાવસ્કર (203 ઇનિંગ્સ)

22 - વિરેન્દ્ર સેહવાગ (168 ઇનિંગ્સ)

12 - મુરલી વિજય (100 ઇનિંગ્સ)

10 - કેએલ રાહુલ (94 ઇનિંગ્સ)

09 - ગૌતમ ગંભીર (101 ઇનિંગ્સ)

09 - રોહિત શર્મા (66 ઇનિંગ્સ)

રાહુલના નામે આ રેકોર્ડ પણ છે:

રાહુલે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ઓપનિંગ બેટ્સમેન તરીકે કુલ 13 સદી ફટકારી છે, જે ઓસ્ટ્રેલિયાના દિગ્ગજ ડેવિડ બૂન અને બિલ લોરી, જ્યોફ માર્શ, દક્ષિણ આફ્રિકાના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન ડીન એલ્ગર અને જોન રાઈટના રેકોર્ડની બરાબરી કરે છે. રાહુલ શરૂઆતથી જ ઉત્તમ ફોર્મમાં છે, તેણે ત્રણ સદી અને ચાર અડધી સદી ફટકારી છે, જેમાં ૭૫ થી વધુના ત્રણ સ્કોરનો સમાવેશ થાય છે.

આ મેચમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝ 43.2 ઓવરમાં 162 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું. ભારતે અત્યાર સુધીમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 266 રન બનાવ્યા છે. રાહુલે મેદાન પર પોતાની સદીની ઉજવણી અનોખી રીતે કરી. તેણે આ સદી પોતાની પુત્રીને સમર્પિત કરી.

