GT vs KKR: ગુજરાતના ધુંઆધાર બેટ્સમેનો સામે કોલકાતાની સ્પિન જોડી મેચમાં મોટો ફરક લાવશે? - KKR VS GT IPL MATCH ALL DETAILS

By ETV Bharat Sports Team Published : April 21, 2025 at 10:50 AM IST 4 Min Read

હૈદરાબાદ: આજે 21 એપ્રિલે IPL 2025 ની 39મી મેચમાં ગુજરાત ટાઈટન્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ વચ્ચે ટક્કર થશે. KKR એ તેની છેલ્લી મેચમાં પંજાબ સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. 112 રનનો લક્ષ્ય પણ KKR પર કરી શક્યું ન હતું. GT એ ઘરમાં છેલ્લી મેચમાં 200 થી વધુ રન ચેઝ કરી એક રેકોર્ડ નોંધાવ્યો હતો. સાતમાંથી પાંચ મેચ જીતીને GT પોઈન્ટ ટેબલમાં પહેલા નંબર પર છે. જ્યારે બીજી બાજુ સાત માંથી માત્ર 3 મેચ જીતેલ KKR છઠ્ઠા સ્થાને છે. ચાલો જાણીએ આ મેચના અનુક રોમાંચક આંકડા અને આજે કયા ખેલાડીઓ ખાસ રહેશે. KKR vs GT હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડ્સ (ETV Bharat) KKR vs GT હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડ્સ: કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચેના હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડની વાત કરીએ તો, જીટી આમાં આગળ છે. બંને ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 4 IPL મેચ રમાઈ છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ગુજરાતે 2 મેચ જીતી છે. જ્યારે, KKR એ 1 મેચ જીતી છે. બંને ટીમો વચ્ચેની એક મેચ અનિર્ણિત રહી હતી. આજે બંને ટીમો વચ્ચે એક મુશ્કેલ મુકાબલો થવાની અપેક્ષા છે. શુભમન ગિલ અને રધરફોર્ડ (AP) બંને ટીમોની વિપરીત ઓપનિંગ જોડીઓ: કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડનમાં આજે બે એવી ટીમો આમને સામને થશે જેમની ઓપનિંગ જોડીઓ એક-બીજાથી તદંન વિપરીત અને અલગ અંદાજમાં રમે છે. KKR પાસે સુનિલ નારાયણ અને ક્વીનટન ડી કોક ની વિસ્ફોટક જોડી છે, જે પહેલા બોલથી જ આક્રમક બેટીગ કરે છે. જ્યારે બીજી તરફ GT ના શુભમન ગિલ અને સી સુદર્શન શરૂઆતમાં સંભાળીને રમે છે અને પાછળથી આક્રમક બેટિંગ કરે છે. જોસ બટલર અને રધરફોર્ડ (AP)

આ સિઝનમાં ગિલ - સુદર્શનની જોડી વિરુદ્ધ ટીમના ઓપનરની સરખામણીમાં ઘણું સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે. ગિલ અને સુદર્શનની જોડીએ સાત ઇનિંગમાં 47.7 ની એવરેજ અને 147 ની સ્ટ્રાઈક રેટથી 334 રન બનાવ્યા છે. બંને વચ્ચે 2 અડધી સદીની અને એક સદીની ભાગીદારી થઈ છે. KKR ની ઓપનિંગ જોડી અત્યાર સુધી આ સિઝનમાં એક પણ વાર 50 રનની ભાગીદારી કરી શકી નથી. વાત એમ છે કે આ જોડી સિઝનમાં ઓછા માં ઓછી પાંચ મેચ રમનાર બધી ઓપનિંગ જોડીઓમાં સૌથી ઓછી 20 ની એવરેજથી એક ઇનિંગમાં રન બનાવનાર એકમાત્ર જોડી છે. આશિષ નેહરા અને ડ્રેન બ્રાવો (GT X handle) શ્રેષ્ઠ સ્પિનરો પોતાનો જાદુ બતાવશે: IPL 2025 માં સ્પિનરોનું વર્ચસ્વ જોવા મળ્યું છે, અને આ કિસ્સામાં KKR એ સૌથી વધુ અસર કરી છે. KKR સ્પિનરોએ અત્યાર સુધીમાં 20 વિકેટ લીધી છે અને તેમનો ઇકોનોમી રેટ 6.5 રહ્યો છે. તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ પણ 16.8 છે. ઇકોનોમી અને સ્ટ્રાઇક રેટની દ્રષ્ટિએ, તેઓ લીગમાં સૌથી અસરકારક સ્પિન આક્રમણ છે. બીજી તરફ, GTના સ્પિનરોએ 16 વિકેટ લીધી છે પરંતુ તેમનો ઇકોનોમી રેટ 9.0 અને સ્ટ્રાઇક રેટ 28.6 રહ્યો છે, જે KKR કરતા ઘણો નબળો છે. આ સિઝનમાં શ્રેષ્ઠ સ્પિન ઇકોનોમી રેટ KKR (6.5) છે, ત્યારબાદ દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC) 8.3 સાથે અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) 8.4 સાથે આવે છે. આ મેચમાં સામેલ સ્પિનરોના આંકડા વિશે વાત કરીએ તો, વરુણ ચક્રવર્તીએ 6.2 ની ઇકોનોમી સાથે 10 વિકેટ સાથે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે, જ્યારે નારાયણે 7.3 ની ઇકોનોમી સાથે સાત વિકેટ લઈને રન આપ્યા છે. સાઈ કિશોરે GT માટે સૌથી વધુ 11 વિકેટ લીધી છે અને તેનો ઇકોનોમી રેટ 8.5 રહ્યો છે, જ્યારે અનુભવી રાશિદ ખાન આ સિઝનમાં થોડો મોંઘો સાબિત થયો છે. તેણે 9.7 ની ઇકોનોમી સાથે માત્ર ચાર વિકેટ લીધી છે. બંને ટીમો માટે ઝડપી બોલરો મહત્વપૂર્ણ રહેશે: આ સિઝનમાં, બંને ટીમોને તેમના સ્થાનિક ઝડપી બોલરો તરફથી નોંધપાત્ર યોગદાન મળ્યું છે. GT માટે, મોહમ્મદ સિરાજ નવા બોલ સાથે શાનદાર રહ્યો છે અને તેણે સતત શરૂઆતમાં વિકેટ લીધી છે. જોકે, તેમનો અત્યાર સુધીનો શ્રેષ્ઠ બોલર પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા રહ્યો છે, જે આ સિઝનમાં અત્યાર સુધીમાં 14 વિકેટ સાથે લીગમાં આગળ છે. બીજી તરફ, વૈભવ અરોરાએ KKR માટે નવા બોલ સાથે શાનદાર શરૂઆત કરી છે. ડાબા હાથના બેટ્સમેન સામે તેમનું પ્રદર્શન પ્રશંસનીય રહ્યું છે, ખાસ કરીને, અને તે પાવરપ્લેમાં બેટ્સમેનોને નિયંત્રણમાં રાખે છે. KKR પાસે હર્ષિત રાણા પણ છે, જે જરૂર પડે ત્યારે ટીમને વિકેટ મેળવવામાં મદદ કરે છે અને મેચમાં પાછા ફરવામાં મદદ કરે છે. આ સિઝનમાં તે KKR માટે સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે. KKR ને વચ્ચેની ઓવરોમાં સૌથી વધુ સંઘર્ષ કરવો પડે છે: આ સિઝનમાં KKR એ સૌથી વધુ ડોટ બોલ રમ્યા છે. તેણે કુલ 42% ડોટ બોલ રમ્યા છે જેમાં 50% પાવરપ્લેમાં અને 39.2 % મધ્યમ ઓવરોમાં (7-16)નો સમાવેશ થાય છે. સ્ટ્રાઈક રોટેશન કરવામાં અસમર્થતા સતત દબાણ બનાવે છે, જેના પરિણામે KKR એ લીગમાં મધ્ય ઓવરોમાં સૌથી વધુ વિકેટ ગુમાવી છે, એટલે કે 28. આ સ્ટ્રાઈક રોટેશન સમસ્યા KKR ની બેટિંગ માટે એક મોટી ચિંતાનો વિષય છે.