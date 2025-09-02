ETV Bharat / sports

CPLમાં કિરોન પોલાર્ડની તોફાની બેટિંગ, 8 બોલમાં 7 છગ્ગા ફટકારી બોલરોનો પરસેવો પાડી દિધો - KIERON POLLARD

Caribbean Premier League 2025: વેસ્ટ ઈન્ડિઝના સ્ટાર ખેલાડી કિરોન પોલાર્ડ ભલે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યા હોય છે, પરંતુ કેરેબિયન પ્રીમિયર લીગ 2025ની મેચોમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. ટ્રિનબાગો નાઈટ રાઈડર્સ તરફથી રમતા કિરોન પોલાર્ડે સેન્ટ કિટ્સ અને નેવિસ પેટ્રિઓટ્સ સામે તોફાની ઇનિંગ્સ રમી. આ મેચમાં પોલાર્ડે 8 બોલમાં 7 છગ્ગા ફટકારીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દિધા હતા.

પોલાર્ડે શરુઆત ધીમી કરી હતી: આ 19મી મેચમાં, ટ્રિનબાગો નાઈટ રાઈડર્સની શરુઆત સારી રહી ન હતી. ટીમે માત્ર 27 રનમાં 2 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી અને જ્યારે કિરોન પોલાર્ડ ક્રીઝ પર આવ્યો ત્યારે ટીમે 78 રનમાં 3 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. પરંતુ આ પછી, કિરોન પોલાર્ડે શાનદાર બેટિંગ કરતા ટીમને મુશ્કલ પરિસ્થિતીમાંથી બહાર કાઢી હતી અને બોલરોને પાઠ ભણાવ્યો હતો. એક પછી એક અનેક છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. પોલાર્ડે શરુઆત ધીમી કરી હતી અને 13 બોલમાં 12 રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ આ પછી, તેણે માત્ર 21 બોલમાં 8 બોલમાં 7 છગ્ગા ફટકારીને પોતાની અડધી સદી પૂર્ણ કરી હતી.

પોલાર્ડે સતત 4 છગ્ગા ફટકાર્યા: પોલાર્ડે નવીન બિદૈસીની એક ઓવરમાં 3 છગ્ગા ફટકાર્યા. આ પછી, તેણે વકાર સલામખેલની ઓવરમાં સતત 4 છગ્ગા ફટકારીને પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી હતી. તેણે આ મેચમાં કુલ 29 બોલનો સામનો કર્યો હતો અને 224.13 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 65 રન બનાવ્યા હતા. તેની ઇનિંગમાં 2 ચોગ્ગા અને 8 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ દરમિયાન, તેણે નિકોલસ પૂરન સાથે ચોથી વિકેટ માટે માત્ર 49 બોલમાં 90 રનની શાનદાર ભાગીદારી કરી હતી.

પૂરને શાનદાર સાથ આપ્યો: પોલાર્ડની આ શાનદાર ઇનિંગને કારણે, ટ્રિનબાગો નાઈટ રાઇડર્સે 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 179 રન બનાવ્યા હતા. પોલાર્ડ ઉપરાંત, નિકોલસ પૂરને 38 બોલમાં 52 રનની ઇનિંગ રમી હતી. તે જ સમયે, ડેરેન બ્રાવોએ 21 રન અને કોલિન મુનરોએ 17 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. બીજી તરફ, સેન્ટ કિટ્સ અને નેવિસ પેટ્રિઓટ્સ માટે જેસન હોલ્ડરે સૌથી વધુ 2 વિકેટ લીધી હતી.

કિરોન પોલાર્ડનું T20 કેરિયર:

કિરોન પોલાર્ડની T20 ક્રિકેટમાં શાનદાર કારકિર્દી રહી છે, તેમણે 2006 થી 2025 સુધી 713 થી વધુ મેચ રમી, 14,000 થી વધુ રન બનાવ્યા અને 330 થી વધુ વિકેટ લીધી, જેના કારણે તેઓ આ ફોર્મેટના મહાન ઓલરાઉન્ડરોમાંના એક બન્યા. પોલાર્ડે ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) માં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ તરફથી પણ રમ્યો છે.

