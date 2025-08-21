ETV Bharat / sports

કાશ્મીરના દાલ તળાવમાં આજથી ખેલો ઇન્ડિયા વોટર સ્પોર્ટ્સ ફેસ્ટિવલની શરુઆત, ગુજરાતની ટીમ પણ ભાગ લેશે - KHELO INDIA WATER SPORTS FESTIVAL

ખેલો ઇન્ડિયા વોટર સ્પોર્ટ્સ ફેસ્ટિવલમાં 400 થી વધુ રાષ્ટ્રીય, આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓ મેડલ માટે સ્પર્ધા કરશે.

કાશ્મીરના દાલ તળાવમાં આજથી ખેલો ઇન્ડિયા વોટર સ્પોર્ટ્સ ફેસ્ટિવલની શરુઆત
કાશ્મીરના દાલ તળાવમાં આજથી ખેલો ઇન્ડિયા વોટર સ્પોર્ટ્સ ફેસ્ટિવલની શરુઆત (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2025 at 11:54 AM IST

નવી દિલ્હી: દેશના શ્રેષ્ઠ રાષ્ટ્રીય રમતવીરો અહીંના પ્રતિષ્ઠિત દાલ તળાવ ખાતે યોજાનાર પ્રથમ ખેલો ઇન્ડિયા વોટર સ્પોર્ટ્સ ફેસ્ટિવલ (KIWSF) માં 24 ગોલ્ડ મેડલ માટે સ્પર્ધા કરશે. જમ્મુ અને કાશ્મીરના દાલ તળાવ ખાતે પ્રથમ વખત રાષ્ટ્રીય સ્તરની ઓપન-એજ વોટર સ્પોર્ટ્સ સ્પર્ધા યોજાશે. ત્રણ દિવસીય ઇવેન્ટમાં 400 થી વધુ રમતવીરો સેઇલિંગ, કેનોઇંગ અને કાયકિંગ જેવી મેડલ ઇવેન્ટ્સ માટે સ્પર્ધા કરશે.

ખેલો ઇન્ડિયા વોટર સ્પોર્ટ્સ ફેસ્ટિવલ 2025 એ પ્રથમ કોન્સોલિડેટેડ ઓપન-એજ કેટેગરી ચેમ્પિયનશિપ હશે, જેમાં તમામ 14 કાયકિંગ અને કેનોઇંગ ઇવેન્ટ્સ અને 10 સેઇલિંગ ઇવેન્ટ્સનો સમાવેશ થશે. વોટર ગેમ્સના આકર્ષણને વધુ વધારવા માટે, ત્રણ પ્રદર્શન ઇવેન્ટ્સ પણ યોજાશે. જેમાં વોટર સ્કીઇંગ, પીક બોટ સ્પ્રિંગ અને ડ્રેગન બોટ રેસનો સમાવેશ થાય છે.

દાલ તળાવમાં આજથી ખેલો ઇન્ડિયા વોટર સ્પોર્ટ્સ ફેસ્ટિવલ
દાલ તળાવમાં આજથી ખેલો ઇન્ડિયા વોટર સ્પોર્ટ્સ ફેસ્ટિવલ (Etv Bharat)

KIWSF માં 36 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો ભાગ લેશે. બધાની નજર ઉત્તરાખંડ, મધ્યપ્રદેશ, ઓડિશા અને કેરળના રમતવીરો પર રહેશે. કારણ કે સર્વિસીસ આ રમતોમાં એક ટીમ તરીકે ભાગ લેશે નહીં, તેથી રાજ્યો કેવી રીતે સ્પર્ધા કરે છે અને પ્રદર્શન કરે છે તે જોવું સારું રહેશે. આ કોર્ષ બધા આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણોને ધ્યાનમાં રાખીને ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે.

અમે સ્પર્ધા માટે તૈયાર છીએ, એમ ભૂતપૂર્વ વર્લ્ડ કપ વિજેતા કેનોઇસ્ટ અને ઓલિમ્પિક જજ, સ્પર્ધા મેનેજર બિલ્કીસ મીરે જણાવ્યું હતું. ખેલો ઇન્ડિયા વોટર સ્પોર્ટ્સ ફેસ્ટિવલ ખેલો ઇન્ડિયા કેલેન્ડરમાં એક નવી ઇવેન્ટ છે. 2025 માં બે નવી ઇવેન્ટ ઉમેરવામાં આવી છે. ખેલો ઇન્ડિયા બીચ ગેમ્સ મે મહિનામાં દીવમાં યોજાઈ હતી. ખેલો ઇન્ડિયા નીતિ મુજબ, વોટર ગેમ્સ અને બીચ ગેમ્સ બંનેનો હેતુ રમતગમતને પ્રોત્સાહન આપવા અને પ્રવાસનને આકર્ષવાનો છે.

દાલ તળાવમાં આજથી ખેલો ઇન્ડિયા વોટર સ્પોર્ટ્સ ફેસ્ટિવલ
દાલ તળાવમાં આજથી ખેલો ઇન્ડિયા વોટર સ્પોર્ટ્સ ફેસ્ટિવલ (Etv Bharat)

કાયકિંગ અને કેનોઇંગ માટે, નવેમ્બરમાં તેહરી (ઉત્તરાખંડ) માં યોજાયેલી છેલ્લી રાષ્ટ્રીય ચેમ્પિયનશિપનો ઉપયોગ ક્વોલિફાયર તરીકે કરવામાં આવ્યો છે. સિંગલ્સ અને ડબલ્સમાં ટોચના 15 અને ટોચના આઠ ચોગ્ગા KIWSF માં ભાગ લેશે. રોઇંગમાં, આ વર્ષે માર્ચમાં ભોપાલમાં યોજાયેલી રાષ્ટ્રીય ચેમ્પિયનશિપના ટોચના આઠ ખેલાડીઓ ભાગ લેશે.

તેમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્વાદ પણ હશે. દિલ્હીનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા આર્મી રોઇંગ ખેલાડી અર્જુન લાલ જાટ મુખ્ય આકર્ષણોમાંનું એક હશે. 28 વર્ષીય જાટે 2020 ટોક્યો ઓલિમ્પિકમાં ભાગ લીધો છે અને 2022માં હાંગઝોઉમાં યોજાનારી એશિયન ગેમ્સમાં લાઇટ-વેઇટ ડબલ સ્કલ્સમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો છે.

400 થી વધુ ખેલાડીઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે
400 થી વધુ ખેલાડીઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે (Etv Bharat)

વોટર સ્પોર્ટ્સમાં પુરુષો અને મહિલાઓનું લગભગ સમાન પ્રતિનિધિત્વ હશે. મેડલ માટે સ્પર્ધા કરી રહેલા 409 ખેલાડીઓમાંથી ૨૦૨ મહિલાઓ હશે. મધ્યપ્રદેશ (44), હરિયાણા (37), ઓડિશા (34) અને કેરળ (33) KIWSF 2025માં સૌથી મોટી ટુકડી હશે. ગુજરાત, પુડુચેરી અને પશ્ચિમ બંગાળની સૌથી નાની ટીમો હશે.

ગુરુવારે પહેલા દિવસે કાયકિંગ અને કેનોઇંગમાં ત્રણ ગોલ્ડ મેડલનો નિર્ણય લેવામાં આવશે. ઉદ્ઘાટન સમારોહ, જેમાં કેન્દ્રીય રાજ્ય મંત્રી શ્રીમતી રક્ષા ખડસે અને જમ્મુ અને કાશ્મીરના અન્ય મહાનુભાવો હાજરી આપશે, ગુરુવારે સાંજે 6 વાગ્યાથી યોજાશે.

ગુલમર્ગમાં યોજાનારી ખેલો ઇન્ડિયા વિન્ટર ગેમ્સ પછી, આ વોટર સ્પોર્ટ્સ કાર્નિવલ જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં બીજો ખેલો ઇન્ડિયા ઇવેન્ટ હશે. 2017-18 માં શરૂ કરાયેલ ખેલો ઇન્ડિયા, પાયાના સ્તરે રમતગમત સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન આપવાનું એક મિશન છે અને તેનો ઉદ્દેશ્ય સંગઠિત પ્રતિભા, માળખાગત રમતગમત સ્પર્ધાઓ અને માળખાગત વિકાસને ઓળખવાનો પણ છે.

