શ્રીનગર: દાલ તળાવનું શાંત પાણી એક નવા પ્રકારની સ્પર્ધાનું કેન્દ્ર બનવા માટે તૈયાર છે. જમ્મુ અને કાશ્મીર ડ્રેગન બોટ એસોસિએશન 21 થી 23 ઓગસ્ટ દરમિયાન ખેલો ઇન્ડિયા વોટર સ્પોર્ટ્સ ફેસ્ટિવલમાં ભાગ લેવા માટે તૈયાર છે.
જમ્મુ અને કાશ્મીર સ્પોર્ટ્સ કાઉન્સિલ દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં દિલ્હી ડ્રેગન બોટ એસોસિએશન દ્વારા દાનમાં આપવામાં આવેલી ત્રણ અત્યાધુનિક ડ્રેગન બોટના આગમનથી નોંધપાત્ર પ્રોત્સાહન મળ્યું છે.
ડ્રેગન બોટ રેસિંગ એ માનવ સંચાલિત વોટરક્રાફ્ટ રમત છે જેમાં 12 લોકોની ટીમો ડ્રમ્સના લયબદ્ધ ધબકારામાં ડ્રેગન હેડથી શણગારેલી લાંબી બોટ ચલાવે છે.
જમ્મુ અને કાશ્મીરે આ રમતમાં પોતાની મજબૂત હાજરી નોંધાવી દીધી છે, જેમાં છ આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓ છે. આમાં ઝહૂર અહમદ લાટૂ અને ઝૈન ઉલ આબિદિનનો સમાવેશ થાય છે, જેમણે થાઇલેન્ડમાં 2023 IDBF વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા હતા.
જમ્મુ અને કાશ્મીર ડ્રેગન બોટ એસોસિએશનના પ્રમુખ અને નિવૃત્ત IPS અધિકારી મોહમ્મદ સૈયદ પુનુએ જણાવ્યું હતું કે, "ડ્રેગન બોટ સ્પર્ધાઓની શરૂઆત યુવાનોને પ્રેરણા આપશે, નવી પ્રતિભાઓને ઉછેરશે અને રમતમાં જમ્મુ અને કાશ્મીરની હાજરીને મજબૂત બનાવશે."
ઉપપ્રમુખ અમીર અલીએ જણાવ્યું હતું કે, "ડ્રેગન બોટ સ્પોર્ટ્સ સ્પર્ધા એક વિશિષ્ટ રમત છે. ડ્રેગન બોટ રેસિંગ એ એશિયન ગેમ્સ અને એશિયન બીચ ગેમ્સમાં પણ એક સત્તાવાર ઇવેન્ટ છે, જેને એશિયન ઓલિમ્પિક કાઉન્સિલ દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી છે."
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, "આ રમત આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્યતા મેળવી રહી છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રેગન બોટ ફેડરેશન (IDBF) હેઠળ વૈશ્વિક સ્તરે ચેમ્પિયનશિપ યોજવામાં આવે છે."
ખેલો ઇન્ડિયા વોટર સ્પોર્ટ્સ ફેસ્ટિવલ શું છે?
સૌપ્રથમ ખેલો ઇન્ડિયા વોટર સ્પોર્ટ્સ ફેસ્ટિવલ દાલ લેક ખાતે યોજાશે, જે કાશ્મીર રાજ્ય માટે એક ઐતિહાસિક ક્ષણ હશે અને તેને રમતગમતનું સ્થળ બનાવશે. 36 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના 400 થી વધુ રમતવીરો આ ઇવેન્ટમાં ત્રણ મેડલ ઇવેન્ટ્સ - સેઇલિંગ, કેનોઇંગ અને કાયકિંગમાં ભાગ લેશે. આ ઉપરાંત, ફેસ્ટિવલમાં વોટર સ્કીઇંગ, ડ્રેગન બોટ રેસિંગ અને શિકારા સ્પ્રિન્ટ જેવી વોટર સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટ્સનું પ્રદર્શન પણ શામેલ છે.
આ ઇવેન્ટનું આયોજન સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (SAI) અને જમ્મુ અને કાશ્મીર સ્પોર્ટ્સ કાઉન્સિલ દ્વારા સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવે છે અને તેનો હેતુ પાયાના સ્તરે રમતગમતના માળખાને સુધારવાનો છે.
