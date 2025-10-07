ETV Bharat / sports

11મી એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ 2025માં કઝાકિસ્તાને એક્રોબેટિક રૂટિનમાં વિજય સાથે આર્ટિસ્ટિક સ્વિમિંગનો ખિતાબ જીત્યો

ભારતની પુરુષો અને મહિલાઓની વોટર પોલો ટીમો અનુક્રમે જાપાન અને ઉઝબેકિસ્તાન સામે હારી ગઈ.

11મી એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ 2025
11મી એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ 2025 (Information Department)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 7, 2025 at 8:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે 11મી એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ 2025માં કલાત્મક સ્વિમિંગના અંતિમ દિવસે, કઝાકિસ્તાને 10 મેડલ (6 ગોલ્ડ, 2 સિલ્વર, 2 બ્રોન્ઝ) જીતીને મેડલ ટેલીમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું. દરમિયાન, ભારતની પુરુષોની વોટર પોલો ટીમ જાપાન સામે 11-35 થી હારી ગઈ અને મહિલા વોટર પોલો ટીમ વોટર પોલો પ્રિલિમિનરીમાં ઉઝબેકિસ્તાન સામે 4-23 થી હારી ગઈ.

આર્ટિસ્ટિકસ્વિમિંગ ઇવેન્ટ્સ શાનદાર રીતે સમાપ્ત થઈ, જેમાં ટીમોએ તેમના પ્રભાવશાળી અને ઉર્જાવાન પ્રદર્શનથી પ્રેક્ષકોને મોહિત કર્યા. ઉઝબેકિસ્તાનની ખાદીચા અગાઝામોવા અને સબિના માખમુડોવાએ ડ્યુએટ ફ્રી ઇવેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો, જ્યારે કઝાકિસ્તાન એક્રોબેટિક રૂટિનમાં ટોચ પર રહ્યા. થાઇલેન્ડ 6 મેડલ (2 ગોલ્ડ, 2 સિલ્વર, 2 બ્રોન્ઝ) સાથે બીજા સ્થાને રહ્યું, અને ઉઝબેકિસ્તાન 7 મેડલ (2 ગોલ્ડ, 1 સિલ્વર, 4 બ્રોન્ઝ) સાથે પોડિયમ પર તેમની સાથે જોડાયું.

11મી એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ 2025
11મી એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ 2025 (Information Department)

મેન્સ ના ગ્રુપ B માં, જાપાને ભારતને 35-11 થી હરાવ્યું, જેનાથી એશિયન ગેમ્સ માટે ક્વોલિફાય થવાની ભારતની આશાઓ પર પાણી ફરી વળ્યું. જાપાન તરફથી લોરે જુને સૌથી વધુ છ ગોલ કર્યા, જ્યારે કેપ્ટન ઉરા એનિશી અને મોરિયા યુકીએ ચાર-ચાર ગોલ કર્યા, જ્યારે મેડા તોશીયુકી, સકામાકી નારુ, જો હિરોટો અને માત્સુનો ર્યોસુકે ત્રણ-ત્રણ ગોલ કર્યા. શોયામા યુ અને તાકેડા ર્યુટાએ બે-બે ગોલ કર્યા, અને યામામોટો ર્યોતારોએ એક ગોલ કર્યો. ભારત તરફથી, અંકિત પ્રસાદે સૌથી વધુ ચાર ગોલ કર્યા, જ્યારે સારંગ રવિન્દ્ર વૈદ્યએ બે ગોલ કર્યા, જ્યારે શ્રેયસ વૈદ્ય, ભાગેશ કુથે, પ્રણવ મ્હાત્રે, ઉદય ઉત્તેકર અને વિભવ કુથેએ એક-એક ગોલ કર્યો.

11મી એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ 2025
11મી એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ 2025 (Information Department)

વુમન્સ ગ્રુપ A માં, ઉઝબેકિસ્તાને ભારતને 23-4 થી હરાવ્યું. ગાવશેલાશવિલી એલેનાએ છ ગોલ કર્યા, જ્યારે કેપ્ટન યુસુપોવા ખિલોલા, સલામાટોવા અઝીઝા અને વર્કાલોવા અલેકસાએ ચાર-ચાર ગોલ કર્યા. ખુસ્નિયાબોનુ અબ્દુલ્લાએવાએ બે ગોલ કર્યા, જ્યારે મુર્તઝાએવા કોમિલા, એન્ડ્રિયાખિના સોફિયા અને તાલિના સોફિયાએ એક-એક ગોલ કર્યો. ભારત તરફથી કૃપા રાનીચિત્રા અને પ્રચેતા રાઘવેન્દ્ર રાવે બે-બે ગોલ કર્યા.

11મી એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ 2025
11મી એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ 2025 (Information Department)

વુમન્સ ગ્રુપ B માં, ચીને કઝાકિસ્તાનને 23-6 થી હરાવ્યું. શી જિંગજિયારોંગે ચાર ગોલ કર્યા, જ્યારે લી લિન્યુન, વાંગ ઝુઆન અને ઝાંગ કિશુઓએ ત્રણ-ત્રણ ગોલ કર્યા. યાન જિંગ, કેપ્ટન સન યટિંગ, ગુઓ ચેંગહોંગ અને ઝુ યાજિંગે બે-બે ગોલ કર્યા, જ્યારે લી પેઇયાંગ અને લી જિયાન્યુએ એક-એક ગોલ કર્યો. કઝાકિસ્તાન તરફથી પોચિનોક ડારિયા, કાપલુન વિક્ટોરિયા, નોવિકોવા અન્ના, વોરોન્ટસોવા ઓલ્ગા, રુદનેવા યેલિઝાવેતા અને કેપ્ટન મિર્શિના અનાસ્તાસિયાએ 1-1 ગોલ કર્યા.

વુમન્સ ગ્રુપ B માં થાઈલેન્ડે હોંગકોંગને 26-7થી હરાવ્યું હતું. ક્વાન્તોંગતાનારી થાનીદાકર્ને 7 ગોલ સાથે આગેવાની લીધી, રુએંગસુપ્પાઈસન રુક્સિનાએ 5 ગોલ કર્યા, જ્યારે પુક્કમન પાનીતા, ચોત્રોચનાનન પરાની અને ક્વાન્તોંગતાનારી પિટ્ટાયાપોર્ને 3 ગોલ કર્યા. કેપ્ટન થિનીલાઈ જેનિસ્ટાએ 2 ગોલ કર્યા હતા, જ્યારે કોંગચાઉ થાનીતા, પુંગટોંગ ક્રિત્સા અને ન્ગામચારોએનસુક્તાવર્ન પિમ્પિને દરેકે 1 ગોલ કર્યો હતો. હોંગકોંગ માટે, લાઉ ક્વાન લિંગે 3 ગોલ કર્યા, હો ચેયુક કીયુએ 2 ગોલ કર્યા અને એનજી હાઉ લેમ અને કેપ્ટન લાઉ ત્સ્ઝ ચિંગે 1 ગોલ કર્યો.

મેન્સ ગ્રુપ B માં ચીને ઉઝબેકિસ્તાનને 29-11થી હરાવ્યું હતું. કાઈ યુહાઓએ 6 ગોલ કર્યા, લુ યીએ 5 ગોલ કર્યા અને ઝુ બેઈલ અને યાંગ શાંગલીને 4 ગોલ કર્યા. ચુ ચેન્ઘાઓ, ઝાંગ જિનપેંગ અને કેપ્ટન ચેન યિમેઈએ બે-બે ગોલ કર્યા, જ્યારે લિયુ ઝિલોંગ, વાંગ બેઈ, શેન ડિંગસોંગ અને ઝુ ગેંગમિને એક-એક ગોલ કર્યો. ઉઝબેકિસ્તાન માટે, વિષ્ણ્યાકોવ આર્તુરે ચાર, નોસિરોવ નુરિદ્દીન બે, અને કોટેન્કો એનાટોલી, સૈફિદ્દીનોવ બુરખોનજોન, તુર્ગુનોવ શાખઝોદ, યુસુફજાનોવ સૈદિસ્લોબેક અને ડેલિમુરોડોવ માસુદજિને એક-એક ગોલ કર્યો.

ઉપરાંત, મેન્સના ગ્રુપ B માં, કઝાકિસ્તાને સિંગાપોરને 11-7 થી હરાવ્યું. શૈમિદોરે સૌથી વધુ ત્રણ ગોલ કર્યા, જ્યારે અખ્મેતોવ રુસલાન અને રુડ મિખાઇલે બે-બે ગોલ કર્યા, જ્યારે વર્દેશ યુલિયન, બાલ્ટાબેકુલી આદિલ, શાકેનોવ મુરાત અને બોબ્રોવ્સ્કી મસ્તિસ્લાવ દરેકે એક ગોલ કર્યો. સિંગાપોર માટે, સી ટિએન ઈ જાડેને બે ગોલ કર્યા, જ્યારે ગોહ મેથિયાસ, ગોહ વેન ઝે, ચાન ડેરેક, ચાન ડોમિનિક બો અને સેક જસ્ટિને એક-એક ગોલ કર્યો.

વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે વોટર પોલો સ્પર્ધા ચાલુ રહેશે, જેમાં ક્વાર્ટર ફાઇનલ 9 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ યોજાશે.

આ પણ વાંચો:

  1. ટેબલ ટેનિસ ચેમ્પિયનશિપમાં સોહમ ભટ્ટાચાર્ય અને કૌશા ભૈરપૂરે છવાયા, મેન્સ અને વિમેન્સ સિંગલ્સ ટાઇટલ જીત્યા
  2. શું રવિન્દ્ર જાડેજા ટીમ ઈન્ડિયા માટે બોઝ બની ગયા છે? ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરે પસંદગીકારો પર આકરા પ્રહારો કર્યા

For All Latest Updates

TAGGED:

KAZAKHSTAN WON ARTISTIC SWIMMINGASIAN AQUATICS CHAMPIONSHIPS 2025ASIAN AQUATICS CHAMPIONSHIPS 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.