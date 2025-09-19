ETV Bharat / sports

જુનાગઢની જેન્સી કાનાબારનો ટેનિસમાં દબદબો, 13 વર્ષની ઉંમરે ITF J30 ટેનિસમાં બની ચેમ્પિયન

જૂન મહિનામાં પૂરી થયેલી વિમ્બલડન ટુર્નામેન્ટના જુનિયર વિભાગમાં પણ જેન્સી કાનાબારે ભારતના ખેલાડી તરીકે રમીને જૂનાગઢને ખૂબ મોટું ગૌરવ અપાવ્યું હતું.

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2025 at 4:02 PM IST

Updated : September 19, 2025 at 4:45 PM IST

Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: જુનાગઢની જેન્સી કાનાબારે ઇન્ટરનેશનલ ટેનિસ ફેડરેશન દ્વારા આયોજિત J30 ચેમ્પિયનશિપમાં વાઇલ્ડ કાર્ડ એન્ટ્રી મેળવીને માત્ર 13 વર્ષની ઉંમરે આઈ.ટી.એફ ચેમ્પિયન બનવાનું બહુમાન પ્રાપ્ત કર્યું છે, હાલ જેન્સી કાનાબાર ફિલિપિન્સમાં આયોજિત WTA જુનિયર ચેમ્પિયનશિપમાં ભાગ લઈ રહી છે. અહી તેના દેખાવ પરથી આગામી ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનમાં જેન્સી કાનાબારને સીધો પ્રવેશ મળે તેવી શક્યતાઓ ઊભી થઈ છે.

જેન્સી કાનાબારનો ટેનિસમાં દબદબો: જૂનાગઢની જેન્સી કાનાબારે તેની કારકિર્દીની પ્રથમ આઇ.ટી.એફ J30 ટુર્નામેન્ટમાં વાઇલ્ડ કાર્ડ એન્ટ્રી મેળવીને પ્રથમ વખત આ ટુર્નામેન્ટમાં ચેમ્પિયન બનીને જૂનાગઢને વધુ એક ગૌરવ અપાવ્યું છે. ઇન્ટરનેશનલ ટેનિસ ફેડરેશન દ્વારા ટુર્નામેન્ટનું આયોજન થતું હોય છે. જુનિયર ખેલાડીઓ માટે આયોજિત થતી આવતી આ સ્પર્ધામાં જેન્સી કાનાબાર ચેમ્પિયન્સ બનતાની સાથે જ જૂનાગઢની એવી પ્રથમ મહિલા ટેનિસ ખેલાડી બની ગઈ છે કે કોઈ પણ આંતરરાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટમાં વાઇલ્ડ કાર્ડ એન્ટ્રીથી પ્રવેશ મેળવીને ચેમ્પિયન બની હોય. હાલ જેન્સી કાનાબાર ફિલિપિન્સમાં ચાલી રહેલી અન્ય એક આંતરરાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટમાં રમી રહી છે અહીં તેના પ્રદર્શનને અનુરૂપ તેને આગામી મહિને આયોજિત થનાર ઇન્ટરનેશનલ કક્ષાની ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન સ્પર્ધામાં જુનિયર વિભાગમાં સીધો પ્રવેશ મળે તેવી પણ શક્યતાઓ છે.

ITF J30 સ્પર્ધામાં જેન્સીનો દેખાવ: જેન્સી કાનાબારે આઇ.ટી.એફ J30 ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈને પ્રથમ રાઉન્ડમાં રિદ્ધિ શીંદે ને 6-1 6_2 બીજા રાઉન્ડમાં નંદીની કનસાલ ને 6-1 3-0 (હરીફ ખેલાડી ઈજા થતા મેચનું પરિણામ) ત્રીજા રાઉન્ડમાં એન્જલ પટેલને 7-6 6-2 ક્વાટર ફાઇનલમાં મદગલ્લા પ્રિન્સી ને 6-3 6-0 સેમી ફાઇનલમાં આકાંક્ષા ઘોષ ને 4-6 3-6 6-3 અને ફાઇનલમાં એલીના ફેરીડ ને 6-7 7-5 અને 6-4 થી હરાવીને વાઈલ્ડ કાર્ડ એન્ટ્રી થયેલા ખેલાડી તરીકે પ્રથમ વખત ચેમ્પિયન બનવાનું બહુમાન જેન્સી કાનાબારને મળ્યું છે.

જૂન મહિનામાં પણ જુનીયર વિમ્બલડન રમી: જૂન મહિનામાં પૂરી થયેલી વિમ્બલડન ટુર્નામેન્ટના જુનિયર વિભાગમાં પણ જેન્સી કાનાબારે ભારતના ખેલાડી તરીકે રમીને જૂનાગઢને ખૂબ મોટું ગૌરવ અપાવ્યું હતું. જેન્સી કાનાબાર જૂનાગઢમાંથી વિમ્બલડન જેવી આંતરરાષ્ટ્રીય અને સૌથી વધારે પ્રતિષ્ઠિત ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેનાર પ્રથમ મહિલા ખેલાડી પણ બની હતી તેની આ સફર દરમિયાન તેમણે વિશ્વ નંબર વન ખેલાડી જોન સીનર માટીના હિંગીસ અલકરાઝ સહિત અનેક વર્તમાન અને પૂર્વ ખેલાડીઓ સાથે મુલાકાત કરીને ટેનિસની રમતના કેટલાક ગુણો પણ તેમની પાસેથી પ્રાપ્ત કર્યા હતા. હવે જ્યારે જેન્સી ફિલીપીન્સમાં ઇન્ટરનેશનલ ટુર્નામેન્ટ રમી રહી છે, જેમાં તેના દેખાવ પરથી તેની પસંદગી વધુ એક ગ્રાન્ડસ્લેમ ટુર્નામેન્ટ ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનમાં થઈ શકે છે.

