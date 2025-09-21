ETV Bharat / sports

જૂનાગઢનું ગૌરવ: જેન્સી કાનાબારે ફિલિપાઈન્સમાં WTA જુનિયર ચેમ્પિયનશિપ જીતી, સબ જુનિયર ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનમાં પસંદગી પામી

જૂન મહિનામાં પૂરી થયેલી વિમ્બલડન ટુર્નામેન્ટના જુનિયર વિભાગમાં પણ જેન્સી કાનાબારે ભારતના ખેલાડી તરીકે રમીને જૂનાગઢને ખૂબ મોટું ગૌરવ અપાવ્યું હતું.

જેન્સી કાનાબારે ફિલિપિન્સમાં WTA જુનિયર ચેમ્પિયનશિપ જીતી
જેન્સી કાનાબારે ફિલિપિન્સમાં WTA જુનિયર ચેમ્પિયનશિપ જીતી (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2025 at 2:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: જુનાગઢની જુનિયર ટેનિસ ખેલાડી જેન્સી કાનાબારે મનીલા ફિલિપાઈન્સમાં આયોજિત ડબલ્યુ ટી એ જુનિયર ચેમ્પિયનશિપમાં કોરિયાની ખેલાડી યેરીન લીમ ને 6-1 અને 6-2 ના સીધા સેટમાં પરાજય આપીને ટુર્નામેન્ટ જીતી લીધી છે. ટુર્નામેન્ટ જીતવાની સાથે જ હવે જેન્સી ફ્લોરીડામાં આયોજિત ઓરેન્જ બાઉલ ટુર્નામેન્ટની સાથે વર્ષ 2026 માં આયોજિત સબ જુનિયર ઓસ્ટ્રેલિયા ઓપન સ્પર્ધા માટે પણ પસંદગી થઈ છે. જૂનાગઢમાંથી ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનમાં રમનાર જેન્સી પ્રથમ ખેલાડી બની છે. જેન્સી કાનાબારે ઇન્ટરનેશનલ ટેનિસ ફેડરેશન દ્વારા આયોજિત J30 ચેમ્પિયનશિપમાં વાઇલ્ડ કાર્ડ એન્ટ્રી મેળવીને માત્ર 13 વર્ષની ઉંમરે આઈ.ટી.એફ ચેમ્પિયન બનવાનું બહુમાન પણ પ્રાપ્ત કર્યું હતું.

મનીલા ફિલિપિન્સ ખાતે જેન્સીનો દેખાવ

બીજો રાઉન્ડ: એમ. ટોરેકેમ્પો (ફિલિપાઈન્સ) 6-0 6-2 ત્રીજો રાઉન્ડ: પવનન નૌલસારી (થાઈલેન્ડ) 6-1, 7-5 સેમિ-ફાઈનલ: યાસ્મિના ડુઈસેમ્બેવા (કઝાકિસ્તાન) 6-4 6-4 ફાઈનલ: યેરિન લિમ (કોરિયા, 6-6)ના સીધા સેટોમાં પરાજય આપીને ગ્રાન્ડ સ્લામ પ્લેયર ડેવલોપમેન્ટ પ્રોગ્રામ ટુર્નામેન્ટ મનીલા ફિલીપીન્સ જીતવામાં સફળ રહી હતી.

જેન્સી કાનાબારે ફિલિપાઈન્સમાં WTA જુનિયર ચેમ્પિયનશિપ જીતી (G.S.P.D.P)
જેન્સી કાનાબારે ફિલિપિન્સમાં WTA જુનિયર ચેમ્પિયનશિપ જીતી
જેન્સી કાનાબારે ફિલિપિન્સમાં WTA જુનિયર ચેમ્પિયનશિપ જીતી (્િુ)

ITF J30 સ્પર્ધામાં જેન્સીનો દેખાવ

જેન્સી કાનાબારે આઇ.ટી.એફ J30 ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈને પ્રથમ રાઉન્ડમાં રિદ્ધિ શીંદેને 6-1 6-2 બીજા રાઉન્ડમાં નંદીની કનસાલને 6-1 3-0 (હરીફ ખેલાડી ઈજા થતા મેચનું પરિણામ) ત્રીજા રાઉન્ડમાં એન્જલ પટેલને 7-6 6-2 ક્વાટર ફાઇનલમાં મદગલ્લા પ્રિન્સીને 6-3 6-0 સેમી ફાઇનલમાં આકાંક્ષા ઘોષને 4-6 3-6 6-3 અને ફાઇનલમાં એલીના ફેરીડને 6-7 7-5 અને 6-4 થી હરાવીને વાઈલ્ડ કાર્ડ એન્ટ્રી થયેલા ખેલાડી તરીકે પ્રથમ વખત ચેમ્પિયન બનવાનું બહુમાન જેન્સી કાનાબારને મળ્યું છે.

જેન્સી કાનાબારે ફિલિપાઈન્સમાં WTA જુનિયર ચેમ્પિયનશિપ જીતી
જેન્સી કાનાબારે ફિલિપાઈન્સમાં WTA જુનિયર ચેમ્પિયનશિપ જીતી (G.S.P.D.P)

જૂન મહિનામાં પણ જુનીયર વિમ્બલડન રમી જેન્સી

જૂન મહિનામાં પૂરી થયેલી વિમ્બલડન ટુર્નામેન્ટના જુનિયર વિભાગમાં પણ જેન્સી કાનાબારે ભારતના ખેલાડી તરીકે રમીને જૂનાગઢને ખૂબ મોટું ગૌરવ અપાવ્યું હતું. જેન્સી કાનાબાર જૂનાગઢમાંથી વિમ્બલડન જેવી આંતરરાષ્ટ્રીય અને સૌથી વધારે પ્રતિષ્ઠિત ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેનાર પ્રથમ મહિલા ખેલાડી પણ બની હતી તેની આ સફર દરમિયાન તેમણે વિશ્વ નંબર વન ખેલાડી જોન સીનર માટીના હિંગીસ અલકરાઝ સહિત અનેક વર્તમાન અને પૂર્વ ખેલાડીઓ સાથે મુલાકાત કરીને ટેનિસની રમતના કેટલાક ગુણો પણ તેમની પાસેથી પ્રાપ્ત કર્યા હતા. હવે જ્યારે જેન્સી ફિલિપાઈન્સના મનીલામાં ઇન્ટરનેશનલ ટુર્નામેન્ટ જીત્યા બાદ તેની પસંદગી વધુ એક ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટુર્નામેન્ટ ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન સબ જુનિયર કેટેગરીમાં થઈ છે, જે વર્ષ 2027 ના જાન્યુઆરી મહિનામાં આયોજિત થનાર છે.

આ પણ વાંચો:

  1. જુનાગઢની જેન્સી કાનાબારનો ટેનિસમાં દબદબો, 13 વર્ષની ઉંમરે ITF J30 ટેનિસમાં બની ચેમ્પિયન
  2. IND VS PAK: આજે ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે ટક્કર, જાણો હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ, પિચ રિપોર્ટ અને સંભવિત પ્લેઇંગ-11

For All Latest Updates

TAGGED:

AUSTRALIA OPENJUNAGADHJENCY KANABARJENCY SELECTED AUSTRALIA OPEN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.