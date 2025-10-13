ETV Bharat / sports

જુનાગઢની જેન્સીનો ટેનિસની રમતમાં વધુ એક દબદબો, દિલ્હી ખાતે યોજાયેલ રાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટમાં બની ચેમ્પિયન

ટુર્નામેન્ટ જીતવાની સાથે જ હવે જેન્સી ફ્લોરીડામાં આયોજિત ઓરેન્જ બાઉલ ટુર્નામેન્ટની સાથે વર્ષ 2026માં આયોજિત સબ જુનિયર ઓસ્ટ્રેલિયા ઓપન સ્પર્ધા માટે પણ પસંદગી પામી છે.

જેન્સી કાનાબાર અંડર 14 રાષ્ટ્રીય ટેનિસ ટુર્નામેન્ટમાં ચેમ્પિયન બની
જેન્સી કાનાબાર અંડર 14 રાષ્ટ્રીય ટેનિસ ટુર્નામેન્ટમાં ચેમ્પિયન બની (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 13, 2025 at 1:34 PM IST

જુનાગઢ: જુનાગઢ જુનિયર ટેનિસ ખેલાડી જેન્સી કાનાબારે અંડર 14 રાષ્ટ્રીય ટેનિસ ટુર્નામેન્ટ કે જેનું આયોજન દિલ્હી ખાતે થયું હતું, તેમાં ચેમ્પિયન બનીને વધુ એક વખત ટેનિસની રમતમાં જુનાગઢને ગૌરવ અપાવ્યું છે. અગાઉ જેન્સીઈ કાનાબારે મનીલા ફિલિપિન્સમાં આયોજિત WTA જુનિયર ચેમ્પિયનશિપમાં કોરિયાની ખેલાડી યેરીન લીમને 6-1 અને 6-2 ના સીધા સેટમાં પરાજય આપીને ટુર્નામેન્ટ જીતી લીધી છે.

ટુર્નામેન્ટ જીતવાની સાથે જ હવે જેન્સી ફ્લોરીડામાં આયોજિત ઓરેન્જ બાઉલ ટુર્નામેન્ટની સાથે વર્ષ 2026 માં આયોજિત સબ જુનિયર ઓસ્ટ્રેલિયા ઓપન સ્પર્ધા માટે પણ પસંદગી થઈ છે. જૂનાગઢમાંથી ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનમાં રમનાર જેન્સી પ્રથમ ખેલાડી બની છે. જેન્સી કાનાબારે ઇન્ટરનેશનલ ટેનિસ ફેડરેશન દ્વારા આયોજિત J30 ચેમ્પિયનશિપમાં વાઇલ્ડ કાર્ડ એન્ટ્રી મેળવીને માત્ર 13 વર્ષની ઉંમરે આઈ.ટી.એફ ચેમ્પિયન બનવાનું બહુમાન પણ પ્રાપ્ત કર્યું હતું.

જેન્સી કાનાબાર
જેન્સી કાનાબાર (Etv Bharat Gujarat)

જેન્સી કાનાબારે વધુ એક ટેનિસ ટુર્નામેન્ટ જીતી

અગાઉ જેન્સી કાનાબાર વિમ્બલડન જેવી પ્રતિષ્ઠિત સ્પર્ધામાં પણ આ જ વર્ષે ભાગ લઈને જૂનાગઢને ટેનિસની દુનિયામાં વિશ્વના ફલક પર ચમકતું કર્યું હતું. દિલ્હી ખાતે યોજાયેલી રાષ્ટ્રીય ટેનિસ ટુર્નામેન્ટમાં જેન્સી એ વૈદેહી શીંદે ને 9-0, ટી સતીશ ને 9-0 ક્વાટર ફાઇનલમાં સરીનાને 6-2 6-0 સેમી ફાઇનલમાં જાનવીને 6-2, 6-0 અને ફાઇનલમાં પદ્મપ્રિયાને 6-2 6-2 ના સીધા સેટોમાં પરાજય આપીને રાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટ કે જે દિલ્હી ખાતે આયોજિત થઈ હતી તેમાં ચેમ્પિયન બનીને જુનાગઢને ગૌરવની ક્ષણો અપાવી છે.

જેન્સી કાનાબારનો ટેનિસમાં દબદબો

જૂનાગઢની જેન્સી કાનાબારે તેની કારકિર્દીની પ્રથમ આઈટીએફ J30 ટુર્નામેન્ટમાં વાઇલ્ડ કાર્ડ એન્ટ્રી મેળવીને પ્રથમ વખત આ ટુર્નામેન્ટમાં ચેમ્પિયન બનીને જૂનાગઢને વધુ એક ગૌરવ અપાવ્યું હતું. ઇન્ટરનેશનલ ટેનિસ ફેડરેશન દ્વારા ટુર્નામેન્ટનું આયોજન થતું હોય છે જુનિયર ખેલાડીઓ માટે આયોજિત થતી આવતી આ સ્પર્ધામાં જેન્સી કાનાબાર ચેમ્પિયન્સ બનતાની સાથે જ જૂનાગઢની એવી પ્રથમ મહિલા ટેનિસ ખેલાડી બની ગઈ છે કે, કોઈપણ આંતરરાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટમાં વાઇલ્ડ કાર્ડ એન્ટ્રી થી પ્રવેશ મેળવીને ચેમ્પિયન બની હોય.

જેન્સી કાનાબાર અંડર 14 રાષ્ટ્રીય ટેનિસ ટુર્નામેન્ટમાં ચેમ્પિયન બની
જેન્સી કાનાબાર અંડર 14 રાષ્ટ્રીય ટેનિસ ટુર્નામેન્ટમાં ચેમ્પિયન બની (Etv Bharat Gujarat)

જેન્સી કાનાબાર મનીલા ફિલિપિન્સમાં ગ્રાન્ડ સ્લેમ પ્લેયર ડેવલોપમેન્ટ પ્રોગ્રામ ટુર્નામેન્ટ મનીલા ફિલીપીન્સમાં કોરિયાની ખેલાડીને 6-1 6-2 ના સીધા સેટમાં પરાજય આપીને સ્પર્ધા જીતી લેતા હવે જેન્સી કાનાબાર ઓરેન્જ બાઉલ ટુર્નામેન્ટ ફ્લોરિડા અને સબ જુનિયર ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન સ્પર્ધામાં સીધો પ્રવેશ મેળવ્યો છે.

મનીલા ફિલિપિન્સ ખાતે જેન્સીનો દેખાવ

બીજો રાઉન્ડ: એમ. ટોરેકેમ્પો (ફિલિપાઈન્સ) 6-0 6-2 ત્રીજો રાઉન્ડ: પવનન નૌલસારી (થાઈલેન્ડ) 6-1, 7-5 સેમિ-ફાઈનલ: યાસ્મિના ડુઈસેમ્બેવા (કઝાકિસ્તાન) 6-4, 6-4 ફાઈનલ: યેરિન લિમ (કોરિયા, 6-6)ના સીધા સેટોમાં પરાજય આપીને ગ્રાન્ડ સ્લામ પ્લેયર ડેવલોપમેન્ટ પ્રોગ્રામ ટુર્નામેન્ટ મનીલા ફિલીપીન્સ જીતવામાં સફળ રહી હતી.

ITF J30 સ્પર્ધામાં જેન્સીનો દેખાવ

જેન્સી કાનાબારે આઇ.ટી.એફ જે30 ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈને પ્રથમ રાઉન્ડમાં રિદ્ધિ શીંદે ને 6-1 6-2 બીજા રાઉન્ડમાં નંદીની કનસાલને 6-1 3-0 (હરીફ ખેલાડી ઈજા થતા મેચનું પરિણામ) ત્રીજા રાઉન્ડમાં એન્જલ પટેલને 7-6 6-2 ક્વાટર ફાઇનલમાં મદગલ્લા પ્રિન્સીને 6-3 6-0 સેમી ફાઇનલમાં આકાંક્ષા ઘોષને 4-6 3-6 6-3 અને ફાઇનલમાં એલીના ફેરીડ ને 6-7 7-5 અને 6-4 થી હરાવીને વાઈલ્ડ કાર્ડ એન્ટ્રી થયેલા ખેલાડી તરીકે પ્રથમ વખત ચેમ્પિયન બનવાનું બહુમાન જેન્સી કાનાબારને મળ્યું છે.

જૂન મહિનામાં પણ જુનીયર વિમ્બલડન રમી જેન્સી

જૂન મહિનામાં પૂરી થયેલી વિમ્બલડન ટુર્નામેન્ટના જુનિયર વિભાગમાં પણ જેન્સી કાનાબારે ભારતીય ખેલાડી તરીકે રમીને જૂનાગઢને ખૂબ મોટું ગૌરવ અપાવ્યું હતું. જેન્સી કાનાબાર જૂનાગઢમાંથી વિમ્બલડન જેવી આંતરરાષ્ટ્રીય અને સૌથી વધારે પ્રતિષ્ઠિત ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેનાર પ્રથમ મહિલા ખેલાડી પણ બની હતી. તેની આ સફર દરમિયાન તેમણે વિશ્વ નંબર વન ખેલાડી જોન સીનર માટીના હિંગીસ અલકરાઝ સહિત અનેક વર્તમાન અને પૂર્વ ખેલાડીઓ સાથે મુલાકાત કરીને ટેનિસની રમતના કેટલાક ગુણો પણ તેમની પાસેથી પ્રાપ્ત કર્યા હતા. હવે જ્યારે જેન્સી ફિલીપીન્સ મનીલા માં ઇન્ટરનેશનલ ટુર્નામેન્ટ જીત્યા બાદ તેની પસંદગી વધુ એક ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટુર્નામેન્ટ ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન સબ જુનિયર કેટેગરીમાં માં થઈ છે, જે વર્ષ 2027 ના જાન્યુઆરી મહિનામાં આયોજિત થનાર છે.

