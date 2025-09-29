ETV Bharat / sports

ઈંટનો જવાબ પથ્થરથી! જસપ્રીત બુમરાહે હરિસ રૌફને પોતાની શૈલીમાં વિમાન ઉડાવીને જવાબ આપ્યો....

એશિયા કપમાં ભારત-પાકિસ્તાન મેચ વિવાદોથી ઘેરાયેલી હતી, ફાઈનલમાં જસપ્રીત બુમરાહે હરિસ રૌફને પોતાની શૈલીમાં યોગ્ય જવાબ આપ્યો.

જસપ્રીત બુમરાહે હરિસ રૌફને પોતાની શૈલીમાં આપ્યો જવાબ
જસપ્રીત બુમરાહે હરિસ રૌફને પોતાની શૈલીમાં આપ્યો જવાબ (ap)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2025 at 2:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ભારતે એશિયા કપ 2025 ની ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને 5 વિકેટથી હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું. પાકિસ્તાનના 147 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ભારતે 2 બોલ બાકી રહેતા 5 વિકેટથી મેચ જીતી લીધી, જેના કારણે મેદાન પર ભારે નાટક શરૂ થયું. જસપ્રીત બુમરાહે પાકિસ્તાની બોલર હરિસ રૌફને પોતાની શૈલીમાં ઉજવણી સાથે પેવેલિયન પાછો મોકલ્યો.

જસપ્રીત બુમરાહે અનોખી રીતે ઉજવણી કરી

પાકિસ્તાની ઇનિંગ્સની 18મી ઓવરમાં હરિસ રૌફને ક્લીન બોલિંગ કર્યા પછી, જસપ્રીત બુમરાહે અનોખી રીતે ઉજવણી કરી. રૌફના આઉટ થયા પછી, બુમરાહે એવી ઉજવણી કરી કે જાણે તે વિમાન દુર્ઘટનામાં હોય અને તેને પોતાની શૈલીમાં યોગ્ય જવાબ આપ્યો. પાકિસ્તાની ફાસ્ટ બોલર રૌફે ભારત સામેની સુપર 4 મેચમાં 6-0થી હા પાડી હતી. તેણે ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન ભારતીય જેટને તોડી પાડવા માટે સીમા રેખા પરથી ઈશારો પણ કર્યો હતો, જે ખૂબ જ વિવાદાસ્પદ હાવભાવ હતો જેના કારણે તે ICC સમક્ષ હાજર થયો હતો.

જાણો ક્યારે અને ક્યાંથી વિવાદ શરૂ થયો

ભારત-પાકિસ્તાન સુપર 4 મેચ દરમિયાન હરિસ રૌફ સીમા પાસે ફિલ્ડિંગ કરી રહ્યો હતો. ટીમ ઈન્ડિયાના ચાહકોએ "કોહલી, કોહલી!" ના નારા લગાવ્યા. આનાથી ગુસ્સે ભરાયેલા હરિસે ભારતીય જેટને ઉતરવા માટે ઈશારો કર્યો અને 6-0થી જીતનો સંકેત આપ્યો. પાકિસ્તાન સરકારે ખોટો દાવો કર્યો હતો કે ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન છ ભારતીય ફાઈટર જેટ તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા. અહેવાલો દર્શાવે છે કે રૌફે આ વાતને સાચી માનીને 6-0થી જીતનો સંકેત આપ્યો.

હવે, એશિયા કપ 2025 ની ફાઇનલમાં, જસપ્રીત બુમરાહે હરિસ રૌફને આઉટ કરીને તેને યોગ્ય જવાબ આપ્યો છે. આ મેચમાં બુમરાહે 3.1 ઓવર ફેંકી અને 25 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી. બુમરાહે 17.5મી ઓવરમાં હરિસ રૌફ અને 19.1મી ઓવરમાં મોહમ્મદ નવાઝની વિકેટ લીધી. ભારત માટે કુલદીપ યાદવે 4 વિકેટ લીધી અને તિલક વર્માએ 69 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી અને ભારતને ચેમ્પિયન બનાવવામાં ફાળો આપ્યો.

આ પણ વાંચો:

  1. સૂર્યકુમાર યાદવે દિલ જીત્યા! પોતાની આખી એશિયા કપ મેચ ફી ભારતીય સશસ્ત્ર દળો અને પહેલગામ પીડિતોના પરિવારોને દાન કરી
  2. ભારતે પાકિસ્તાન સામે ફાઈનલ જીતવા છતાં પણ એશિયા કપની ટ્રોફી કેમ ન લીધી ? BCCIએ જણાવ્યું કારણ

For All Latest Updates

TAGGED:

JASPRIT BUMRAHHARIS RAUFJASPRIT BUMRAH REPLY TO HARIS RAUFJASPRIT BUMRAH REPLY TO HARIS RAUF

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.