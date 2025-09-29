ઈંટનો જવાબ પથ્થરથી! જસપ્રીત બુમરાહે હરિસ રૌફને પોતાની શૈલીમાં વિમાન ઉડાવીને જવાબ આપ્યો....
એશિયા કપમાં ભારત-પાકિસ્તાન મેચ વિવાદોથી ઘેરાયેલી હતી, ફાઈનલમાં જસપ્રીત બુમરાહે હરિસ રૌફને પોતાની શૈલીમાં યોગ્ય જવાબ આપ્યો.
Published : September 29, 2025 at 2:49 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતે એશિયા કપ 2025 ની ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને 5 વિકેટથી હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું. પાકિસ્તાનના 147 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ભારતે 2 બોલ બાકી રહેતા 5 વિકેટથી મેચ જીતી લીધી, જેના કારણે મેદાન પર ભારે નાટક શરૂ થયું. જસપ્રીત બુમરાહે પાકિસ્તાની બોલર હરિસ રૌફને પોતાની શૈલીમાં ઉજવણી સાથે પેવેલિયન પાછો મોકલ્યો.
જસપ્રીત બુમરાહે અનોખી રીતે ઉજવણી કરી
પાકિસ્તાની ઇનિંગ્સની 18મી ઓવરમાં હરિસ રૌફને ક્લીન બોલિંગ કર્યા પછી, જસપ્રીત બુમરાહે અનોખી રીતે ઉજવણી કરી. રૌફના આઉટ થયા પછી, બુમરાહે એવી ઉજવણી કરી કે જાણે તે વિમાન દુર્ઘટનામાં હોય અને તેને પોતાની શૈલીમાં યોગ્ય જવાબ આપ્યો. પાકિસ્તાની ફાસ્ટ બોલર રૌફે ભારત સામેની સુપર 4 મેચમાં 6-0થી હા પાડી હતી. તેણે ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન ભારતીય જેટને તોડી પાડવા માટે સીમા રેખા પરથી ઈશારો પણ કર્યો હતો, જે ખૂબ જ વિવાદાસ્પદ હાવભાવ હતો જેના કારણે તે ICC સમક્ષ હાજર થયો હતો.
Bumrah gives Haris Rauf a fiery send-off..✈️🤣#INDvPAK #IndianCricket pic.twitter.com/vI6fxMECXF— Arti🇮🇳 (@ImArti45) September 28, 2025
જાણો ક્યારે અને ક્યાંથી વિવાદ શરૂ થયો
ભારત-પાકિસ્તાન સુપર 4 મેચ દરમિયાન હરિસ રૌફ સીમા પાસે ફિલ્ડિંગ કરી રહ્યો હતો. ટીમ ઈન્ડિયાના ચાહકોએ "કોહલી, કોહલી!" ના નારા લગાવ્યા. આનાથી ગુસ્સે ભરાયેલા હરિસે ભારતીય જેટને ઉતરવા માટે ઈશારો કર્યો અને 6-0થી જીતનો સંકેત આપ્યો. પાકિસ્તાન સરકારે ખોટો દાવો કર્યો હતો કે ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન છ ભારતીય ફાઈટર જેટ તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા. અહેવાલો દર્શાવે છે કે રૌફે આ વાતને સાચી માનીને 6-0થી જીતનો સંકેત આપ્યો.
હવે, એશિયા કપ 2025 ની ફાઇનલમાં, જસપ્રીત બુમરાહે હરિસ રૌફને આઉટ કરીને તેને યોગ્ય જવાબ આપ્યો છે. આ મેચમાં બુમરાહે 3.1 ઓવર ફેંકી અને 25 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી. બુમરાહે 17.5મી ઓવરમાં હરિસ રૌફ અને 19.1મી ઓવરમાં મોહમ્મદ નવાઝની વિકેટ લીધી. ભારત માટે કુલદીપ યાદવે 4 વિકેટ લીધી અને તિલક વર્માએ 69 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી અને ભારતને ચેમ્પિયન બનાવવામાં ફાળો આપ્યો.
