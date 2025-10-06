IND vs WI: શું આ ભારતીય ખેલાડીને બીજી ટેસ્ટમાંથી બહાર કરવામાં આવશે? નામ જાણીને ચોકી જશો
ભારતીય ટીમ 10 ઓક્ટોબરથી વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે બીજી ટેસ્ટ રમશે. આ મેચમાંથી એક ખેલાડી બહાર થઈ શકે છે.
હૈદરાબાદ: ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી ચાલી રહી છે. ટીમ ઈન્ડિયા અમદાવાદમાં પહેલી મેચ જીતીને હોમ સિરીઝમાં 1-0થી આગળ છે. હવે, શુભમન ગિલના કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ પાસે દિલ્હીમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે બીજી ટેસ્ટ જીતીને 2-0થી શ્રેણી સ્વીપ કરવાની તક છે.
ટીમ ઈન્ડિયા 10-14 ઓક્ટોબર દરમિયાન દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે બીજી ટેસ્ટ રમશે. આ મેચ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં મોટા ફેરફારની શક્યતા છે. વર્કલોડ મેનેજમેન્ટના ભાગ રૂપે જસપ્રીત બુમરાહને આ મેચ માટે આરામ આપવામાં આવી શકે છે, કારણ કે ભારતીય ટીમ શ્રેણીમાં પહેલાથી જ આગળ છે.
બુમરાહને બીજી ટેસ્ટમાં મળી શકે છે આરામ
મોહમ્મદ સિરાજે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની પહેલી ટેસ્ટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું, જેમાં સાત વિકેટ લીધી હતી. તેથી, જો બુમરાહને બીજી ટેસ્ટ માટે આરામ આપવામાં આવે છે, તો ભારતીય પેસ આક્રમણ મજબૂત હાથમાં રહેશે. બુમરાહને ઘણીવાર પીઠની સમસ્યાઓને કારણે ઈજાની સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. ડોક્ટરોએ તેને પાંચ દિવસીય મેચમાં ત્રણથી વધુ મેચ રમવા માટે મંજૂરી આપી નથી. આ વાત ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન પણ જોવા મળી હતી.
વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ ભારત કરતાં ઘણી નબળી છે. ભારતે આ વાત પહેલી ટેસ્ટ મેચમાં સાબિત કરી દીધી હતી, જ્યાં તેમણે વેસ્ટ ઈન્ડિઝને એક ઇનિંગ્સ અને 140 રનથી હરાવ્યું હતું. હવે, આ ટીમ સામે, બુમરાહને આરામ આપવાની તક મળશે, કારણ કે બુમરાહ એશિયા કપ 2025 માં બધી મેચ રમ્યો હતો અને પછી સીધો ટેસ્ટ મેચમાં પ્રવેશ કર્યો હતો.
હવે, ગૌતમ ગંભીર અને શુભમન ગિલને ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની આગામી શ્રેણી પહેલા જસપ્રીત બુમરાહને આરામ આપવાની તક મળશે. જો તેમને આરામ આપવામાં આવે તો, પ્રખ્યાત કૃષ્ણને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની બીજી ટેસ્ટમાં સામેલ કરી શકાય છે. ભારતનો ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ સરળ રહેશે નહીં. ટીમ ઓસ્ટ્રેલિયામાં ત્રણ ODI અને પાંચ T20I રમી છે. શ્રેણી 19 ઓક્ટોબરથી ત્રણ ODI થી શરૂ થશે, ત્યારબાદ 29 ઓક્ટોબરથી પાંચ મેચની T20I શ્રેણી રમાશે.
