જસપ્રીત બુમરાહે WTC માં ઇતિહાસ રચ્યો, કપિલ દેવને પાછળ છોડીને એક મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો

ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે રમાઈ રહેલી પહેલી ટેસ્ટ મેચમાં, જસપ્રીત બુમરાહે ઘરઆંગણે બે મોટા રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યા છે.

જસપ્રીત બુમરાહ
જસપ્રીત બુમરાહ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2025 at 8:48 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહેલી ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની પ્રથમ ટેસ્ટ મેચમાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહે બોલિંગમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. આ જોરદાર પ્રદર્શને એક ખાસ સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યું છે.

જસપ્રીત બુમરાહે ઇતિહાસ રચ્યો

આ મેચમાં બુમરાહે ૧૪ ઓવરમાં ૩ વિકેટ લીધી. આ સાથે જસપ્રીત બુમરાહે ભારત માટે ઘરઆંગણે 50 વિકેટ લેનાર સૌથી ઝડપી બોલર બન્યો. તે જવાગલ શ્રીનાથ સાથે પ્રથમ ક્રમે છે. બુમરાહે અને શ્રીનાથ બંનેએ 24 ટેસ્ટ મેચમાં ઘરઆંગણે પોતાની 50 વિકેટ પૂર્ણ કરી છે. કપિલ દેવ, ઇશાંત શર્મા અને મોહમ્મદ શમી પણ આ યાદીમાં છે, જેમણે અનુક્રમે 25, 27, 27 મેચમાં ઘરઆંગણે સૌથી ઝડપી 50 વિકેટ લીધી છે.

બોલ ફેંકવામાં આવેલા બોલ અને ઘરઆંગણે સૌથી ઝડપી વિકેટ લેનારા બોલરોના સંદર્ભમાં જસપ્રીત બુમરાહે ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે. બુમરાહે ૧૭૪૭ બોલમાં પોતાની 50 વિકેટ પૂરી કરી. તેણે 2018 માં ભારત માટે ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું હતું. બુમરાહે ભારત માટે 49 ટેસ્ટ મેચમાં કુલ 222 વિકેટ લીધી છે. તેની પાસે 15 વિકેટ પણ છે.

બુમરાહે બીજી ખાસ સિદ્ધિ: વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની ત્રીજી વિકેટ સાથે, જસપ્રીત બુમરાહે વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપમાં ભારતીય ધરતી પર 50 ટેસ્ટ વિકેટો પૂર્ણ કરી. તેણે ભારતમાં 13 WTC મેચ રમી છે અને તેની 50 વિકેટો પૂર્ણ કરી છે. આ પહેલા, રવિચંદ્રન અશ્વિન (149 વિકેટ) અને રવિન્દ્ર જાડેજા (94 વિકેટ) ભારતીય ધરતી પર 50 વિકેટો પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છે. જસપ્રીત બુમરાહે વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપમાં ભારતીય ધરતી પર 50 વિકેટો પૂર્ણ કરનાર ભારતનો પ્રથમ ઝડપી બોલર બન્યો છે.

ભારત-વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ટેસ્ટનો પહેલો દિવસ

આ મેચમાં, વેસ્ટ ઇન્ડીઝે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો અને 162 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયો. ભારત માટે સિરાજે ચાર વિકેટ લીધી, જ્યારે જસપ્રીત બુમરાહે ત્રણ, કુલદીપ યાદવે બે અને વોશિંગ્ટન સુંદરે એક વિકેટ લીધી. દિવસની રમતના અંતે, ભારતે 38 ઓવરમાં બે વિકેટ ગુમાવીને 121 રન બનાવ્યા હતા. કેએલ રાહુલ 53 રન બનાવીને રમી રહ્યા છે, જ્યારે શુભમન ગિલ 18 રન બનાવીને રમી રહ્યા છે.

