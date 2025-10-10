જસપ્રીત બુમરાહએ બનાવ્યો રેકોર્ડ, ભારત માટે અત્યાર સુધી ફક્ત સાત ખેલાડીઓએ આ સિદ્ધિ મેળવી છે
JASPRIT BUMRAH: ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે ચાલી રહેલી ટેસ્ટ શ્રેણીની બીજી અને અંતિમ મેચ આજથી શરૂ થઈ ગઈ છે. ટીમ ઈન્ડિયા શ્રેણીની પહેલી મેચ જીતીને પહેલાથી જ આગળ વધી ચૂકી છે અને હવે તે વિરોધી ટીમને ક્લીન ક્લીન કરવા માંગે છે. દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહેલી આ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયા પહેલા બેટિંગ કરી રહી છે, પરંતુ જસપ્રીત બુમરાહએ એક અનોખો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. ભારત માટે અત્યાર સુધી ફક્ત સાત ખેલાડીઓએ આ સિદ્ધિ મેળવી છે.
ગિલે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પહેલી વાર ટોસ જીત્યો: ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલે દિલ્હી ટેસ્ટમાં ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. શુભમન ગિલે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં કેપ્ટન તરીકે ટોસ જીત્યો હોય તેવું આ પહેલી વાર છે. આ મેચ માટે પ્લેઈંગ ઈલેવન વિશે પૂછવામાં આવતા તેમણે કહ્યું કે ટીમમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યા નથી, એટલે કે પાછલી મેચમાં રમનાર ટીમ આ મેચમાં રમી રહી છે. એવી અપેક્ષા હતી કે બુમરાહને આરામ આપવામાં આવશે, પરંતુ એવું થયું નહીં.
ફક્ત સાત ખેલાડીઓએ 50 થી વધુ મેચ રમી છે: આ જસપ્રીત બુમરાહનો 50મી ટેસ્ટ મેચ છે. તેણે અગાઉ 50 થી વધુ વનડે અને ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. ભારતીય ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં, ત્રણેય ફોર્મેટમાં ફક્ત સાત ખેલાડીઓએ 50 થી વધુ મેચ રમી છે. એમએસ ધોની, રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, રવિન્દ્ર જાડેજા, રવિચંદ્રન અશ્વિન અને કેએલ રાહુલ પછી, જસપ્રીત બુમરાહ હવે આ યાદીમાં જોડાયો છે. ઘણા ખેલાડીઓએ ભારત માટે 100 થી વધુ ટેસ્ટ મેચ રમી છે, પરંતુ તેઓએ ઘણી ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી નથી.
બુમરાહનું અત્યાર સુધીનું ટેસ્ટ પ્રદર્શન: જસપ્રીત બુમરાહએ અત્યાર સુધી રમાયેલી 49 ટેસ્ટ મેચોમાં 222 વિકેટ લીધી છે. તેનો સરેરાશ 19.81 છે અને તે 2.78 ના ઇકોનોમી રેટથી બોલિંગ કરી છે. દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં બુમરાહ કેવી બોલિંગ કરે છે તે જોવાનું બાકી છે. ભારતીય ટીમ હાલમાં બેટિંગ કરી રહી છે અને તેનો ઉદ્દેશ્ય પ્રથમ ઇનિંગમાં શક્ય તેટલા વધુ રન બનાવવાનો રહેશે જેથી તેને બીજી ઇનિંગમાં બેટિંગ ન કરવી પડે.
