ETV Bharat / sports

યુએસ ઓપન 2025: જાનિક સિનર રોજર ફેડરરને પાછળ છોડીને નડાલ-જોકોવિક ક્લબમાં જોડાયો - JANNIK SINNER RECORDS

વિશ્વની નંબર-1 ટેનિસ ખેલાડી જેનિક સિનરે યુએસ ઓપન 2025માં એક મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.

જાનિક સિનર
જાનિક સિનર (AFP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2025 at 7:26 PM IST

2 Min Read

હૈદરાબાદ: વિમ્બલ્ડન 2025 વિજેતા જાનિક સિનર યુએસ ઓપન 2025 માં પણ શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. ટૂર્નામેન્ટના ત્રીજા રાઉન્ડમાં ડેનિસ શાપોવાલોવને હરાવીને તે હવે ચોથા રાઉન્ડમાં પહોંચી ગયો છે. પહેલો સેટ 5-7 થી ગુમાવ્યા બાદ, 24 વર્ષીય સિનરે શાનદાર વાપસી કરી અને આગામી ત્રણ સેટ 6-4, 6-3 અને 6-3 થી જીતીને રાઉન્ડ ઓફ 16 માં પ્રવેશ કર્યો.

યુએસ ઓપનમાં આ જીત સિનરની 20મી જીત હતી. નોંધનીય છે કે તેણે પહેલાથી જ અન્ય ત્રણ ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટુર્નામેન્ટમાં દરેકમાં 20 જીત નોંધાવી છે અને ગ્રાન્ડ સ્લેમમાં સતત જીત નોંધાવી છે.

સિનરે મેચ પછી કહ્યું, 'બીજું અઠવાડિયું સંપૂર્ણપણે અલગ છે. તમે પડદા પાછળ ઓછા લોકોને જુઓ છો. તે હંમેશા સારો સંકેત છે કે હું હજી પણ અહીં છું. તે શારીરિક અને માનસિક રીતે વધુ મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. આ ચોક્કસપણે મારા માટે એક ખાસ સ્થાન છે. મેં અહીં પહેલીવાર ગ્રાન્ડ સ્લેમના મુખ્ય ડ્રોમાં રમ્યો હતો, અને મેં ગયા વર્ષે જીત મેળવી હતી.'

સિનરે ફેડરરને પાછળ છોડી દીધો

સિનર 20 ગ્રાન્ડ સ્લેમ જીતનાર ચોથો સૌથી નાની ઉંમરનો ખેલાડી બન્યો. તેણે રોજર ફેડરરને પાછળ છોડી દીધો, જે 2006 માં 24 વર્ષ 294 દિવસની ઉંમરે આ સિદ્ધિ મેળવનાર ચોથો ખેલાડી બન્યો હતો. જ્યારે સિનરે 24 વર્ષ 8 દિવસની ઉંમરે આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. હવે ફક્ત રાફેલ નડાલ (23 વર્ષ 89 દિવસ), બોરિસ બેકર (23 વર્ષ 186 દિવસ) અને નોવાક જોકોવિચ (23 વર્ષ 240 દિવસ) જ તેનાથી આગળ છે.

ખાસ વાત એ છે કે સિનરે માત્ર 24 વર્ષની ઉંમરે ચારેય ગ્રાન્ડ સ્લેમ જીત્યા છે. આ ઇટાલિયન ખેલાડી યુએસ ઓપનનો ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન છે અને આ વખતે પણ ટાઇટલ જીતવાના મજબૂત દાવેદારોમાંનો એક છે.

આ યાદીમાં અલ્કારાઝ ક્યાં છે?

સિનરનો પ્રતિસ્પર્ધી કાર્લોસ અલ્કારાઝ માત્ર 22 વર્ષનો છે. તેથી તેનો પણ આ પ્રતિષ્ઠિત યાદીમાં સમાવેશ થઈ શકે છે. તેણે પહેલાથી જ ફ્રેન્ચ ઓપન અને વિમ્બલ્ડનમાં 20-20 જીત મેળવી છે. જ્યારે તે યુએસ ઓપનમાં ફક્ત 3 જીત પાછળ છે. જોકે, ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનમાં તેની 11 જીત છે. તેથી તે 2027 માં આ સિદ્ધિ મેળવી શકે છે.

આ પણ વાંચો:

  1. હનુમાન ચાલીસાના કારણે જ આ શક્ય બન્યું, ફાઇનલમાં પહોંચ્યા બાદ નીતિશ રાણાએ કહી મોટી વાત
  2. રાષ્ટ્રીય ખેલ દિવસે બાળકોને મોબાઈલથી દૂર રાખવા, જુનાગઢમાં સાઇકલ રેલીનું થયુંં આયોજન

હૈદરાબાદ: વિમ્બલ્ડન 2025 વિજેતા જાનિક સિનર યુએસ ઓપન 2025 માં પણ શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. ટૂર્નામેન્ટના ત્રીજા રાઉન્ડમાં ડેનિસ શાપોવાલોવને હરાવીને તે હવે ચોથા રાઉન્ડમાં પહોંચી ગયો છે. પહેલો સેટ 5-7 થી ગુમાવ્યા બાદ, 24 વર્ષીય સિનરે શાનદાર વાપસી કરી અને આગામી ત્રણ સેટ 6-4, 6-3 અને 6-3 થી જીતીને રાઉન્ડ ઓફ 16 માં પ્રવેશ કર્યો.

યુએસ ઓપનમાં આ જીત સિનરની 20મી જીત હતી. નોંધનીય છે કે તેણે પહેલાથી જ અન્ય ત્રણ ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટુર્નામેન્ટમાં દરેકમાં 20 જીત નોંધાવી છે અને ગ્રાન્ડ સ્લેમમાં સતત જીત નોંધાવી છે.

સિનરે મેચ પછી કહ્યું, 'બીજું અઠવાડિયું સંપૂર્ણપણે અલગ છે. તમે પડદા પાછળ ઓછા લોકોને જુઓ છો. તે હંમેશા સારો સંકેત છે કે હું હજી પણ અહીં છું. તે શારીરિક અને માનસિક રીતે વધુ મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. આ ચોક્કસપણે મારા માટે એક ખાસ સ્થાન છે. મેં અહીં પહેલીવાર ગ્રાન્ડ સ્લેમના મુખ્ય ડ્રોમાં રમ્યો હતો, અને મેં ગયા વર્ષે જીત મેળવી હતી.'

સિનરે ફેડરરને પાછળ છોડી દીધો

સિનર 20 ગ્રાન્ડ સ્લેમ જીતનાર ચોથો સૌથી નાની ઉંમરનો ખેલાડી બન્યો. તેણે રોજર ફેડરરને પાછળ છોડી દીધો, જે 2006 માં 24 વર્ષ 294 દિવસની ઉંમરે આ સિદ્ધિ મેળવનાર ચોથો ખેલાડી બન્યો હતો. જ્યારે સિનરે 24 વર્ષ 8 દિવસની ઉંમરે આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. હવે ફક્ત રાફેલ નડાલ (23 વર્ષ 89 દિવસ), બોરિસ બેકર (23 વર્ષ 186 દિવસ) અને નોવાક જોકોવિચ (23 વર્ષ 240 દિવસ) જ તેનાથી આગળ છે.

ખાસ વાત એ છે કે સિનરે માત્ર 24 વર્ષની ઉંમરે ચારેય ગ્રાન્ડ સ્લેમ જીત્યા છે. આ ઇટાલિયન ખેલાડી યુએસ ઓપનનો ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન છે અને આ વખતે પણ ટાઇટલ જીતવાના મજબૂત દાવેદારોમાંનો એક છે.

આ યાદીમાં અલ્કારાઝ ક્યાં છે?

સિનરનો પ્રતિસ્પર્ધી કાર્લોસ અલ્કારાઝ માત્ર 22 વર્ષનો છે. તેથી તેનો પણ આ પ્રતિષ્ઠિત યાદીમાં સમાવેશ થઈ શકે છે. તેણે પહેલાથી જ ફ્રેન્ચ ઓપન અને વિમ્બલ્ડનમાં 20-20 જીત મેળવી છે. જ્યારે તે યુએસ ઓપનમાં ફક્ત 3 જીત પાછળ છે. જોકે, ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનમાં તેની 11 જીત છે. તેથી તે 2027 માં આ સિદ્ધિ મેળવી શકે છે.

આ પણ વાંચો:

  1. હનુમાન ચાલીસાના કારણે જ આ શક્ય બન્યું, ફાઇનલમાં પહોંચ્યા બાદ નીતિશ રાણાએ કહી મોટી વાત
  2. રાષ્ટ્રીય ખેલ દિવસે બાળકોને મોબાઈલથી દૂર રાખવા, જુનાગઢમાં સાઇકલ રેલીનું થયુંં આયોજન

For All Latest Updates

TAGGED:

JANNIK SINNER RECORDSJANNIK SINNERGRAND SLAMSSPORTS NEWSJANNIK SINNER RECORDS

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.