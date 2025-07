ETV Bharat / sports

Wimbledon નો નવો ચેમ્પિયન 'યાનિક સિનર'! કાર્લોસ અલ્કારાઝની જીતનો સિલસિલો તૂટ્યો - JANNIK SINNER WIN WIMBLEDON TITAL

યાનિક સિનર બન્યો Wimbledon 2025 નો ચેમ્પિયન ( AP )

Published : July 14, 2025

Wimbledon Champion: વિશ્વના નંબર વન ઇટાલિયન જેનિક સિનરે તેના હરીફ અને વિશ્વના નંબર બે કાર્લોસ અલ્કારાઝને 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 થી હરાવીને વિમ્બલ્ડનમાં પોતાનો પહેલો ખિતાબ જીત્યો. ગયા મહિને ફ્રેન્ચ ઓપન ફાઇનલમાં કાર્લોસ અલ્કારાઝ સામેની રેકોર્ડ હારનો બદલો લઈ સિનર વિમ્બલ્ડનનો ખિતાબ જીતનાર પહેલો ઈટાલિયલ પ્લેયર બન્યો. યાનિક સિનર બન્યો Wimbledon 2025 નો ચેમ્પિયન (AP) પ્રથમ સેટમાં અલ્કારાઝ ટોચ પર હતો, બંને ખેલાડીઓ ગયા મહિને તેમના રેકોર્ડ ફ્રેન્ચ ઓપન ફાઇનલ દરમિયાન દર્શાવેલ પ્રદર્શનના સ્તર સુધી પહોંચવામાં નિષ્ફળ રહ્યા. જોકે, સિનરે બીજા સેટમાં નિયંત્રણ મેળવ્યું અને પોતાની પકડ છોડવા દીધી નહીં, જોકે તેની અનફોર્સ્ડ ભૂલો પણ અલ્કારાઝને મદદ કરી શકી નહીં. યાનિક સિનર અને કાર્લોસ અલ્કારાઝ (AP) આમ સિનરે 8 જૂને રોલેન્ડ ગેરોસ ખાતે પોતાની હારનો બદલો લીધો, જ્યાં તેણે અને અલ્કારાઝે અત્યાર સુધીની સૌથી લાંબી ફ્રેન્ચ ઓપન ફાઇનલ રમી હતી અને ઇટાલિયન ખેલાડી હારી ગયો હતો. તે SW19 પર અલ્કારાઝની જીતનો સિલસિલો પણ તોડી નાખે છે, જેણે છેલ્લા બે વર્ષથી ફાઇનલમાં સાત વખતના ચેમ્પિયન નોવાક જોકોવિચને હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું હતું. સિનરે છેલ્લા ચાર મેજરમાંથી ત્રણમાં જીત મેળવી છે અને મેન્સ સિંગલ્સમાં કારકિર્દી ગ્રાન્ડ સ્લેમ જીતનાર નવમો ખેલાડી બનવાથી તે ફ્રેન્ચ ઓપન જીત દૂર છે. અલ્કારાઝ અને સિનરે છેલ્લા છ ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટાઇટલ શેર કર્યા છે અને ગયા મહિને ફ્રેન્ચ ઓપનની સૌથી લાંબી ફાઇનલમાં તેમની ઐતિહાસિક ટક્કરને અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી ટક્કરમાંની એક ગણવામાં આવે છે. સ્પેનના ખેલાડીએ બે સેટ પાછળ રહ્યા બાદ વાપસી કરી અને ત્રણ મેચ પોઈન્ટ બચાવીને પોતાનો પાંચમો ગ્રાન્ડ સ્લેમ ખિતાબ જીત્યો. આનાથી સિનર સામેનો તેમનો રેકોર્ડ 8-4 થઈ ગયો છે, જેમાં તેમની અગાઉની ચારેય મેચોમાં જીતનો સમાવેશ થાય છે.

