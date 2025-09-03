ETV Bharat / sports

ઇરફાન પઠાણે એશિયા કપ વિશે રહસ્યો ખોલ્યા, T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ટીમ ઇન્ડિયામાં થયેલા ફેરફારો વિશે મોટી વાત કહી - IRFAN PATHAN ON ASIA CUP 2025

ઇરફાન પઠાણે વર્ચ્યુઅલ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં એશિયા કપ પરના ઘણા પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા. ETV ભારતના સ્વાગત ઘોષે તેમની સાથે વાત કરી.

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2025 at 1:42 PM IST

નવી દિલ્હી: એશિયા કપ 2025 શરૂ થવામાં હવે ફક્ત 6 દિવસ બાકી છે. આ વખતે ભારત સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) માં એશિયાની શ્રેષ્ઠ ટીમ બનવા માટે લડશે જ્યાં તેનું આયોજન કરવામાં આવશે. ટીમ ઇન્ડિયા નવમી વખત ટાઇટલ જીતવા માટે ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન તરીકે આ ટુર્નામેન્ટમાં પ્રવેશ કરશે. આ ટુર્નામેન્ટ પહેલા, ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર ઇરફાન પઠાણે ભારત વિશે ખુલીને વાત કરી છે. તેમણે ઘણા મુદ્દાઓ પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો છે.

એશિયા કપ 2025 માં ટીમ ઇન્ડિયાની યોજનાઓ શું હશે

ઇરફાન પઠાણે મંગળવારે એશિયા કપનું પ્રસારણ કરતી ચેનલ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક વતી ટુર્નામેન્ટ સંબંધિત પ્રશ્ન અને જવાબ સત્રમાં ભાગ લીધો હતો. ત્યાં, રાષ્ટ્રીય ટીમના આ ભૂતપૂર્વ ઓલરાઉન્ડરને ETV ઇન્ડિયા દ્વારા પૂછવામાં આવ્યું હતું કે, 'શું ભારત આવતા વર્ષે યોજાનાર વર્લ્ડ કપને ધ્યાનમાં રાખીને એશિયા કપમાં પ્રયોગના માર્ગ પર આગળ વધી શકે છે? આના જવાબમાં પઠાણે કહ્યું, 'મને નથી લાગતું કે ટીમ ઇન્ડિયા એશિયા કપને હળવાશથી લેશે અને પરીક્ષણ પ્રક્રિયામાંથી પસાર થશે. કારણ કે એશિયા કપ એક બહુરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધા છે. તેથી તેઓ જીતવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. કારણ કે, આ સ્પર્ધા ગુણવત્તાની દ્રષ્ટિએ સર્વોચ્ચ હશે. ઉપરાંત, આ ટુર્નામેન્ટ ઐતિહાસિક છે. તેથી મને લાગે છે કે ટીમ કોઈપણ કિંમતે જીતવા માંગશે.'

ઇરફાન પઠાણ (ANI)

ભારત માટે 300 થી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય વિકેટો લેનારા આ ક્રિકેટરે આગળ કહ્યું, 'જો તે દ્વિપક્ષીય શ્રેણી હોત, તો કેટલાક ખેલાડીઓને અજમાવવાનો અવકાશ હોત પરંતુ કારણ કે આ એશિયા કપ છે, તો જીત પ્રાથમિકતા રહેશે. જો એવું કહેવામાં આવે કે યોગ્ય સંયોજન શોધવું મહત્વપૂર્ણ છે, તો એશિયા કપની ભૂમિકા હોઈ શકે છે. જોકે, ટ્રોફી જીતવાની ઇચ્છા હંમેશા મનમાં પ્રથમ રહેશે.'

એશિયા કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાનો એક્સ-ફેક્ટર કોણ હશે?

આગામી એશિયા કપમાં ભારતીય ટીમમાં કયો ક્રિકેટર એક્સ-ફેક્ટર બની શકે છે? આ પ્રશ્ન પઠાણને અન્ય મીડિયા આઉટલેટ દ્વારા પૂછવામાં આવ્યો હતો. જોકે જસપ્રીત બુમરાહ તેમની પહેલી પસંદગી હતા, પઠાણે રહસ્યમય સ્પિનર ​​વરુણ ચક્રવર્તીને પણ પસંદ કર્યો. બરોડાના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરના શબ્દોમાં, 'બુમરાહ સિવાય બીજા કોઈને એક્સ-ફેક્ટર તરીકે પસંદ કરવું સરળ કાર્ય નથી.' ટીમમાં હાર્દિક પંડ્યા અને અક્ષર પટેલના રૂપમાં બે ઓલરાઉન્ડર છે. ઓલરાઉન્ડર બેટિંગ અને બોલિંગ બંને કરે છે, તેથી એક્સ-ફેક્ટર વધુ કામ કરે છે. પરંતુ હું વરુણ ચક્રવર્તીને જોવા માટે ઉત્સુક છું. કારણ કે તે હાલમાં શાનદાર ફોર્મમાં છે. આ ઉપરાંત, તેનો આત્મવિશ્વાસ ચરમસીમાએ છે. તેથી આ બધા નામોમાંથી, જો મારે કોઈને એક્સ-ફેક્ટર તરીકે પસંદ કરવો હોય, તો હું બોલર તરીકે વરુણ ચક્રવર્તીને પસંદ કરીશ.

પ્લેઇંગ-11નો ભાગ કોણ હશે, સંજુ કે જીતેશ

આ સાથે, પઠાણ સંજુ સેમસનને તેના મનપસંદ વિકેટકીપર તરીકે પ્રથમ અગિયારમાં રાખી રહ્યો છે. શુભમન ગિલને કારણે, કેરળના આ બેટ્સમેનને ટોપ ઓર્ડરમાં તક મળવા પર એક મોટો પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે. આવી સ્થિતિમાં, જો તે વિકેટકીપર તરીકે ટીમમાં હોય, તો સંજુએ મિડલ ઓર્ડરમાં બેટિંગ કરવી પડશે.

સંજુ સેમસન (ANI)

ઇરફાનને પૂછવામાં આવ્યું કે સંજુ કે જીતેશ વિકેટ પાછળ? આ પ્રશ્ન પર, તેણે કહ્યું, 'આપણે બધા જાણીએ છીએ કે સંજુ પાવર પ્લેમાં મોટા શોટ રમી શકે છે.' એકવાર તે ક્રીઝ પર સ્થાયી થઈ જાય, પછી તે સ્પિનરો સામે પણ એટલો જ આરામદાયક રહે છે. તેથી જો ટીમને લાગે કે તે પાંચમા કે છઠ્ઠા નંબર પર બેટિંગ કરી શકે છે, તો સંજુને પ્રથમ અગિયારમાં તક મળશે. પરંતુ જો તે (સંજુ) નેટ્સમાં જૂની બોલિંગ સામે અસ્વસ્થતા અનુભવે છે, તો મને લાગે છે કે મેનેજમેન્ટ જીતેશ શર્માને ઈચ્છશે. પરંતુ તાજેતરના સમયમાં સંજુના પ્રદર્શનને ધ્યાનમાં રાખીને, મને લાગે છે કે તેને પાંચમા કે છઠ્ઠા નંબર પર બેટિંગ કરવાની તક આપવી જોઈએ.

