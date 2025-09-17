આજથી આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ત્રણ મેચની T20 સિરીઝની શરૂઆત, ઇંગ્લેન્ડે 21 વર્ષીય ખેલાડીને બનાવ્યો કેપ્ટન
આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડની ક્રિકેટ ટીમો આજથી ત્રણ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ શ્રેણી રમશે. આ બંને ટીમો વચ્ચેની પ્રથમ દ્વિપક્ષીય T20I શ્રેણી છે.
ડબલિન: આયર્લેન્ડ વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ ટીમો આજથી ત્રણ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ શ્રેણી શરૂ કરી રહી છે. શ્રેણીની પહેલી મેચ 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ ડબલિન સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ મેચ IST સાંજે 6:00 વાગ્યે શરૂ થશે. નોંધનીય છે કે આ બંને ટીમો વચ્ચેની પ્રથમ દ્વિપક્ષીય T20I શ્રેણી છે.
દક્ષિણ આફ્રિકા સામે શ્રેણી ડ્રો: આ શ્રેણી પહેલા, ઇંગ્લેન્ડે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ઘરેલુ મેદાન પર ત્રણ મેચની T20I શ્રેણી રમી હતી, જે 1-1 થી ડ્રો રહી હતી. શ્રેણીની પહેલી મેચમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાએ ઇંગ્લેન્ડને 14 રનથી હરાવ્યું હતું. બીજી મેચમાં, ઇંગ્લેન્ડે જોરદાર વાપસી કરી, દક્ષિણ આફ્રિકાને 146 રનના રેકોર્ડ માર્જિનથી હરાવ્યું. આ મેચમાં, ઇંગ્લેન્ડે 20 ઓવરમાં 304 રનનો વિશાળ સ્કોર કરીને શ્રેણી બરાબરી કરી હતી. ત્યારબાદ, ત્રીજી અને નિર્ણાયક મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી. પરિણામે, શ્રેણી 1-1 થી ડ્રો રહી હતી.
21 વર્ષીય ઓલરાઉન્ડર બન્યો કેપ્ટન: રસપ્રદ વાત એ છે કે, ઇંગ્લેન્ડે આ શ્રેણી માટે 21 વર્ષીય ઓલરાઉન્ડર જેકબ બેથેલને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. જોસ બટલરના ટી૨૦ કેપ્ટનશીપ છોડ્યા બાદ, હેરી બ્રુકને ઇંગ્લેન્ડના મર્યાદિત ઓવરના કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, આયર્લેન્ડ સામેની આ શ્રેણી માટે તેમને આરામ આપવામાં આવ્યો છે. 21 વર્ષની ઉંમરે, બેથેલ કોઈપણ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં ઇંગ્લેન્ડનું નેતૃત્વ કરનાર સૌથી યુવા કેપ્ટન બનશે.
પિચ રિપોર્ટ: આયર્લેન્ડ વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ ટી20 શ્રેણીની પહેલી મેચ ડબલિનમાં રમાશે. આ મેદાન તેના ઉચ્ચ રન-સ્કોરિંગ માટે જાણીતું છે. કેપ્ટન ઘણીવાર ટોસ જીત્યા પછી પહેલા ફિલ્ડિંગ કરવાનું પસંદ કરે છે. આ મેદાનના ઇતિહાસમાં, અહીં કુલ 23 ટી20 મેચ રમાઈ છે, જેમાં પહેલા બેટિંગ કરતી ટીમો નવ વખત જીતી છે. પીછો કરતી ટીમો પણ 14 વખત જીતી છે. સરેરાશ પ્રથમ ઇનિંગનો સ્કોર 452 રન હતો, અને સરેરાશ બીજી ઇનિંગનો સ્કોર 133 રન હતો.
બંને ટીમોનો હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ: આયર્લેન્ડ વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ T20 મેચોમાં આયર્લેન્ડનો હાથ ઉપર છે. બંને ટીમો વચ્ચે કુલ બે મેચ રમાઈ છે, જેમાં આયર્લેન્ડ એક મેચ જીતી છે અને એક ડ્રો છે. આ મેચ ભારતમાં ફેનકોડ એપ પર લાઈવ જોઈ શકાય છે અને કોઈપણ ટીવી ચેનલ પર તેનું પ્રસારણ કરવામાં આવશે નહીં.
ઇંગ્લેન્ડ અને આયર્લેન્ડના ખેલાડીઓ:
ઇંગ્લેન્ડ: જેકબ બેથેલ (કેપ્ટન), રેહાન અહેમદ, સોની બેકર, ટોમ બેન્ટન, જોસ બટલર, લિયામ ડોસન, ટોમ હાર્ટલી, વિલ જેક્સ, સાકિબ મહમૂદ, જેમી ઓવરટન, આદિલ રશીદ, ફિલ સોલ્ટ, લ્યુક વુડ, જોર્ડન કોક્સ, સેમ કુરાન
આયર્લેન્ડ: પોલ સ્ટર્લિંગ (કેપ્ટન), રોસ એડેર, બેન કેલિટ્ઝ, કર્ટિસ કેમ્પર, ગેરેથ ડેલેની, જ્યોર્જ ડોકરેલ, ગ્રેહામ હ્યુમ, મેથ્યુ હમ્ફ્રીસ, બેરી મેકકાર્થી, જોર્ડન નીલ, હેરી ટેક્ટર, લોર્કન ટકર, બેન વ્હાઇટ, ક્રેગ યંગ
