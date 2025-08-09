Essay Contest 2025

ધોનીની સ્ટાઈલમાં મારી છેલ્લા બોલ પર સિક્સ…! પાકિસ્તાને સામે બનાવ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ - PAK VS IRE WOMENS T20I

આયર્લેન્ડ મહિલા ટીમે બીજી T20 મેચમાં પાકિસ્તાનને 4 વિકેટથી હરાવ્યું. આ મેચમાં, જેન મેગુઇરે છગ્ગો ફટકારીને આયર્લેન્ડને વિજય અપાવ્યો.

ધોનીની સ્ટાઈલમાં મારી છેલ્લા બોલ પર સિક્સ
ધોનીની સ્ટાઈલમાં મારી છેલ્લા બોલ પર સિક્સ (Getty Images)
Published : August 9, 2025 at 1:26 PM IST

Jane Maguire Six On Last Ball : એક તરફ, પાકિસ્તાનની પુરુષ ક્રિકેટ ટીમ વેસ્ટ ઇન્ડીઝના પ્રવાસે છે, તો બીજી તરફ પાકિસ્તાનની મહિલા ટીમ હાલમાં આયર્લેન્ડના પ્રવાસે છે. બંને ટીમો વચ્ચે ત્રણ મેચની T20 સિરાઝ રમાઈ રહી છે. જેની બીજી મેચ બેલફાસ્ટ સિવિલ સર્વિસ ક્લબ ખાતે રમાઈ હતી. આ મેચમાં આયર્લેન્ડ ટીમે 4 વિકેટથી જીત મેળવી.

આયર્લેન્ડની મહિલા ટીમની બેટ્સમેન જેન મેગુઇર
આયર્લેન્ડની મહિલા ટીમની બેટ્સમેન જેન મેગુઇર (Getty Images)

જેમાં સૌથી મોટો હાથ આયર્લેન્ડની મહિલા ટીમની બેટ્સમેન જેન મેગુઇરનો રહ્યો જેણે એક વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. તેણે છેલ્લા બોલ પર સિક્ય મારીને પોતાની ટીમને જીતને અપાવી. જેન મેગુઇર મહિલા T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં છેલ્લા બોલ પર છગ્ગો ફટકારીને પોતાની ટીમને વિજય અપાવનારી પ્રથમ ખેલાડી બની છે. આ મેચ જીતીને, આયર્લેન્ડે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીમાં 2-0 ની અજેય લીડ મેળવી છે.

પાકિસ્તાન પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્મય લીધો:

પાકિસ્તાન મહિલા ટીમની બેટ્સમેન આ મેચમાં મોટી ઇનિંગ્સ રમી શકી નથી. ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરતા પાકિસ્તાન મહિલા ટીમે 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 168 રન બનાવ્યા. મુલાકાતી ટીમ માટે ઓપનર શવાલ ઝુલ્ફીકારે સૌથી વધુ રન બનાવ્યા. તેણીએ 27 બોલમાં 6 ચોગ્ગાની મદદથી 33 રન બનાવ્યા. તેણીએ વિકેટકીપર-બેટર મુનીબા અલી (27) સાથે પ્રથમ વિકેટ માટે 48 બોલમાં 62 રનની ભાગીદારી કરી. પરંતુ આ બે બેટ્સમેનોના આઉટ થયા પછી, પાકિસ્તાન મહિલા ટીમની બાકીની બેટ્સમેન મોટી ઇનિંગ્સ રમી શકી નહીં. કેપ્ટન ફાતિમા સના અને આઈમાન ફાતિમા બંને 23-23 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગઈ. તે જ સમયે, આયર્લેન્ડ માટે કારા મુરે અને લારા મેકબ્રાઇડે બે-બે વિકેટ લીધી.

આયર્લેન્ડ ટીમ
આયર્લેન્ડ ટીમ (Screenshot From X Handle)

આયર્લેન્ડ માટે ઓર્લા પ્રેન્ડરગાસ્ટે સૌથી વધુ રન બનાવ્યા:

લક્ષ્યનો પીછો કરતા, યજમાન ટીમે છેલ્લા બોલ પર રોમાંચક વિજય મેળવ્યો. 169 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, આયર્લેન્ડની શરૂઆત ખરાબ રહી અને એમી હન્ટર ફક્ત 6 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગઈ. આ પછી કેપ્ટન ગેબી લુઈસ (21) અને ઓર્લા પ્રેન્ડરગાસ્ટે ઇનિંગ્સને આગળ ધપાવ્યો. આયર્લેન્ડ માટે પ્રેન્ડરગાસ્ટ સૌથી વધુ સ્કોરર રહી, તેણે 34 બોલમાં 4 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગાની મદદથી 51 રન બનાવ્યા. લૌરા ડેલેનીએ 34 બોલમાં 42 રન બનાવ્યા.

જેન મેગુઇરે સિક્સર ફટકારીને મેચ જીતી:

અંતે, રેબેકા સ્ટોક્સે 16 બોલમાં 34 રન બનાવીને મેચમાં ઉત્સાહ ઉમેર્યો. જ્યારે આયર્લેન્ડને જીત માટે 1 બોલ પર 4 રનની જરુર હતી, ત્યારે જેન મેગુઇર સ્ટ્રાઈક પર આવી અને લોકોની અપેક્ષાની વિપરીત છેલ્લા બોલ પર સિક્સર ફટકારીને ટીમને મોટી જીત અપાવી. આયર્લેન્ડે 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 171 રન બનાવ્યા અને બીજી T20 મેચ 4 વિકેટથી જીતી લીધી. પાકિસ્તાન માટે રમીન શમીમે સૌથી વધુ ત્રણ વિકેટ લીધી. જેન મહિલા T20 ઇતિહાસમાં લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે છેલ્લા બોલ પર સિક્સર ફટકારીને મેચ જીતનાર પ્રથમ ખેલાડી બની. તેણીએ સાદિયા ઇકબાલના બોલ પર સિક્સર ફટકારી.

રેબેકા સ્ટોકેલ
રેબેકા સ્ટોકેલ (The Irish Cricket Podcast X Handle)

