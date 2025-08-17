IPL 2026 Trading: IPL 2026 માટે ખેલાડીઓનું ટ્રેડિંગ શરૂ થઈ ગયું છે, અને મીની ઓક્શનના એક મહિના પહેલા સુધી ચાલુ રહેશે. આ ક્રમમાં, થોડા દિવસોથી એવા અહેવાલો આવી રહ્યા છે કે રાજસ્થાન રોયલ્સના સ્ટાર ખેલાડી અને કેપ્ટન સંજુ સેમસન ફ્રેન્ચાઇઝી છોડવા તૈયાર છે અને તેણે પોતાની ટીમને પોતાને રિલીઝ કરવા પણ કહ્યું છે. ત્યારબાદ એવા સમાચાર પણ આવ્યા કે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સેમસનનો ટ્રેડ કરવા માંગે છે પરંતુ હવે આ રેસમાં બીજી ફ્રેન્ચાઇઝી પણ જોડાઈ ગઈ છે.
KKR સંજુને તેની ટીમમાં લેવા માંગે છે
કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ પણ સેમસનનો ટ્રેડ કરવા માંગે છે. કારણ કે તેમને આ સમયે એક સારા કેપ્ટનની જરૂર છે. KKR એ ગયા વર્ષે શ્રેયસ ઐયરને રિલીઝ કર્યો હતો, જેણે 2024 માં ટીમને ચેમ્પિયન બનાવી હતી. આ પછી, કોલકાતાએ 2025 ની આવૃત્તિમાં અજિંક્ય રહાણેની કેપ્ટનશીપ હેઠળ મેદાનમાં ઉતર્યું હતું. પરંતુ, તે અપેક્ષા મુજબ પ્રદર્શન કરી શકી ન હતી.
તેથી, KKR ફ્રેન્ચાઇઝી કેપ્ટન શોધી રહી છે. એવું માનવામાં આવે છે કે સેમસનને લઈને કેપ્ટનશીપની સમસ્યા હલ થશે. જેના માટે કોલકાતાએ રાજસ્થાનને પણ મોટી ઓફર આપી છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે સેમસનને ટીમમાં સામેલ કરવા માટે, KKR તેની ટીમના બે ખેલાડીઓ રાજસ્થાનને આપવા તૈયાર છે.
તે બે ખેલાડીઓ કોણ છે?
IPL 2025 પહેલા, રાજસ્થાને સેમસનને 18 કરોડ રૂપિયામાં રિટેન કર્યો હતો. હવે જો તેઓ તેનો વેપાર કરવા માંગતા હોય, તો તેમને તે કિંમતના ખેલાડીઓ મેળવવા પડશે. તેથી જ તેમણે ચેન્નઈને સેમસનના બદલામાં રવિન્દ્ર જાડેજા અથવા શિવમ દુબેને લેવા કહ્યું હતું, પરંતુ CSK મેનેજમેન્ટે તેને નકારી કાઢ્યું છે.
હવે, KKR ની ઓફર રાજસ્થાન માટે યોગ્ય લાગે છે. આ ટ્રેડ ડીલમાં તેમને બે ખેલાડીઓ અને રોકડ મળે તેવી શક્યતા છે. કારણ કે કોલકાતા રઘુ વંશી અને રમનદીપ સિંહને રિલીઝ કરવા માંગે છે. છેલ્લી મેગા હરાજીમાં, તેઓએ રમનદીપને 4 કરોડ રૂપિયામાં અને રઘુ વંશીને 3 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો. એટલે કે, તેમની કિંમત 7 કરોડ રૂપિયા છે. આ મુજબ, જો રાજસ્થાન KKR ની ઓફર સ્વીકારે છે, તો તેને બંને ખેલાડીઓ સાથે 11 કરોડ રૂપિયા રોકડા મળશે.
KKR સેમસનને કેમ લેવા માંગે છે
સેમસન સાથે, KKR ટીમની કેપ્ટનશીપ તેમને સોંપી શકે છે. ટીમમાં વિકેટકીપરનો પણ અભાવ છે. તેથી આ એક એવું પરિબળ પણ છે જેનો ફાયદો સંજુને મળી શકે છે. આ ઉપરાંત, રાજસ્થાનને ફિનિશરની પણ જરૂર છે. તેથી, વિશ્લેષકો આગાહી કરે છે કે રમનદીપ સિંહ અથવા રઘુ વામસીને ફિનિશરની જવાબદારી સોંપવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. રમનદીપની બેટિંગની સાથે બોલિંગ કરવાની ક્ષમતા પણ એક વધારાની લાયકાત છે. તેથી, રાજસ્થાન આ સોદાનો સમજદારીપૂર્વક ઉપયોગ કરવાનું વિચારી રહ્યું છે.
એવું લાગે છે કે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ પણ સેમસનને લેવામાં રસ ધરાવે છે. તે ટીમમાં રહેલા રવિચંદ્રન અશ્વિને CSK ને તેને મુક્ત કરવા વિનંતી કરી હોવાનું કહેવાય છે. આવી સ્થિતિમાં, થોડા દિવસોથી એવા અહેવાલો આવી રહ્યા છે કે ચેન્નાઈ અશ્વિનના બદલામાં સેમસનને લઈ શકે છે. જો કે, આ અંગે સ્પષ્ટતા માટે આપણે થોડા વધુ દિવસો રાહ જોવી પડશે.
