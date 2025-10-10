ETV Bharat / sports

જાણો IPL 2026 ની હરાજી ક્યાં થશે? તારીખ કન્ફર્મ, રિઝર્વ અને રિલીઝ કરાયેલા ખેલાડીઓની યાદી જાહેર કરવાની રહેશે

IPLની આગામી સિઝન માર્ચમાં શરૂ થવાની ધારણા છે. તે પહેલાં, હરાજી થશે, અને ટીમોએ તેમના રિઝર્વ અને રિલીઝ કરાયેલા ખેલાડીઓની યાદી જાહેર કરવાની રહેશે.

IPL 2026
IPL 2026 (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 10, 2025 at 7:30 PM IST

IPL 2026 Auction: IPL 2026 ની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. જોકે ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની આગામી સીઝન હજુ થોડો સમય બાકી છે, તે પહેલાં હરાજી થશે, અને ટીમો તેમના ખેલાડીઓને જાળવી રાખશે. દરમિયાન, IPL ની આગામી સીઝન માટે કેટલીક મહત્વપૂર્ણ તારીખો જાહેર કરવામાં આવી છે.

હરાજીનો સમય: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની આગામી સીઝન પહેલાં હરાજી થશે. જોકે, આ વખતે, મેગા ઓક્શનને બદલે, એક મીની ઓક્શન થશે. ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ, હરાજી 13 થી 15 ડિસેમ્બરની વચ્ચે થશે. જોકે BCCI અને IPL ગવર્નિંગ કાઉન્સિલે હજુ સુધી કોઈ તારીખ નક્કી કરી નથી, એવું માનવામાં આવે છે કે આમાંથી એક તારીખ ટૂંક સમયમાં જ જાહેર કરવામાં આવશે.

ભારતમાં હરાજીની શક્યતા: છેલ્લા બે IPL સીઝન માટે હરાજી ભારતની બહાર યોજાઈ હતી. જો કે, આ વખતે, એવું લાગતું નથી. આનો અર્થ એ છે કે હરાજી ભારતમાં થશે. હરાજી કોલકાતા અથવા બેંગલુરુમાં થઈ શકે છે, પરંતુ જો કોઈ નવું સ્થળ જાહેર કરવામાં આવે તો તે આશ્ચર્યજનક રહેશે નહીં. દરમિયાન, એવું પણ બહાર આવ્યું છે કે IPL ટીમો માટે તેમના ઇચ્છિત ખેલાડીઓને જાળવી રાખવાની અંતિમ તારીખ 15 નવેમ્બર છે. બધી દસ ટીમોએ તે તારીખ સુધીમાં BCCI ને તેમના જાળવી રાખેલા અને રિલીઝ કરેલા ખેલાડીઓની યાદી સબમિટ કરવાની રહેશે. કઈ ટીમ કયા ખેલાડીને જાળવી રાખશે અને કોને રિલીઝ કરવામાં આવશે તેની વિગતો તે દિવસે જાહેર કરવામાં આવશે. જોકે, મીની ઓક્શન પહેલા ટીમો મોટા ફેરફારો કરવાનું ટાળે છે.

રાજસ્થાન અને ચેન્નાઈ પર બધાની નજર: IPL 2025 સીઝનમાં ખરાબ પ્રદર્શન કરનારી ટીમોમાં ફેરફાર થવાની પ્રબળ શક્યતા છે. આમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સનો સમાવેશ થાય છે. કેટલીક અન્ય ટીમો પણ ફેરફારો પર વિચાર કરી રહી છે, પરંતુ ખેલાડીઓમાં હજુ સુધી કોઈ મોટા ફેરફાર કરવામાં આવ્યા નથી. હવે તારીખો જાહેર થઈ ગઈ છે, ટીમો ખેલાડીઓ સાથે ચર્ચા શરૂ કરશે અને તેમની ટીમોને અંતિમ સ્વરૂપ આપશે.

