GT vs SRH: 'શુક્રવારની મેચ અમે બેસ્ટ ટીમ સામે રમીશું', SRHના હેડ કોચે ટાઈટન્સ સામે મેચ પહેલા શું કહ્યું? - IPL 2025 GT VS SRH

SRHના હેડ કોચ ડેનિયલ વિટ્ટોરી ( ETV Bharat Gujarat )

Published : May 1, 2025 at 8:43 PM IST | Updated : May 1, 2025 at 9:30 PM IST

અમદાવાદ: શુક્રવારે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે મહત્વની IPL મેચ રમાશે. જેમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ પોઇન્ટ ટેબલ માટે રમશે. પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન ગુજરાત ટાઇટન્સ અને સન રાઇઝ હૈદરાબાદ ટીમના કોચે શું કહ્યું એ જાણો 'આ સીઝનમાં અમારો દેખાવ સાતત્ય પૂર્ણ નથી રહ્યું'- ડેનિયલ વેટ્ટોરી

સન રાઇઝ હૈદરાબાદના હેડ કોચ ડેનિયલ વેટ્ટોરીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું કે, અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ગુજરાત ટાઇટન્સનું પ્રદર્શન શ્રેષ્ટ રહ્યું છે. સાથે આ સીઝનમાં ગુજરાત ટાઇટન્સનું શ્રેષ્ટ પ્રદર્શન રહ્યું છે. અમે આ સીઝનમાં ટીમ તરીકે સાતત્ય પૂર્ણ પ્રદર્શન કર્યું નથી. આ સીઝનમાં પીચ સર્ફેસના પ્રશ્નો રહ્યા છે. ટીમનું સંપૂર્ણ પ્રદર્શન આ સીઝનમાં અમે દર્શાવી શક્યા નથી. હાલની સ્લો પીચોથી ગેમ હાઈ સ્કોરિંગ રહી છે. ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે આ સીઝન બેસ્ટ રહી છે. મેચ જીતવા ખેલાડીનો વ્યક્તિગત ફાળો અગત્યનો હોય છે, જે ગુજરાત ટાઇટન્સને તેનો લાભ મળ્યો છે. હાલની સ્લો પીચ, નાના ગ્રાઉન્ડ મેચ પરિણામ પર અસર કરે છે. નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની તસવીર (ETV Bharat Gujarat)

