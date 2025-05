ETV Bharat / sports

KKR vs CSK : 'આ પાર કે પેલે પાર'... શું કોલકાતા આજે ઘરઆંગણેની 100 મી IPL મેચ જીતશે? - KKR VS CSK MATCH PREVIEW

કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ vs ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 7, 2025 at 12:57 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 1:04 PM IST 2 Min Read

કોલકાતા : આજે ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2025 ની 57મી મેચમાં કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ એકબીજા સામે ટકરાશે. આ મેચ કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે સાંજે 7:30 વાગ્યે રમાશે. તમને જણાવી દઈએ કે, ઇડન ગાર્ડન્સના સ્ટેડિયમમાં ખાતે આજની 100 મી IPL મેચ રમાશે. KKR માટે, આ એક એવી મેચ છે જે કોઈપણ કિંમતે જીતવી જ પડશે. તેમના 11 મેચમાંથી 11 પોઈન્ટ છે અને તેઓ હાલમાં છઠ્ઠા સ્થાને છે, તેમને 17 પોઈન્ટ મેળવવા અને પ્લેઓફની આશા જીવંત રાખવા માટે બાકીની ત્રણેય મેચ જીતવાની જરૂર છે. આજે CSK પછી તેમની આગામી મેચ SRH અને RCB સામે છે. બીજી બાજુ, આ મેચ CSK માટે કંઈ ખાસ નથી કારણ કે તેઓ પ્લેઓફની રેસમાંથી બહાર થઈ ગયા છે, પરંતુ ધ્યાન સંપૂર્ણપણે એક વ્યક્તિ મહેન્દ્ર સિંહ ધોની પર રહેશે. કારણ કે આ સ્ટેડિયમ પર ધોનીની આ છેલ્લી મેચ હોઈ શકે છે. KKR એ તેમની પાછલી મેચમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે એક રનથી રોમાંચક જીત નોંધાવી હતી, જેનું મુખ્ય કારણ આન્દ્રે રસેલનું શાનદાર પુનરાગમન હતું. આ સિઝનમાં સૂકી રહેલી ઇડન ગાર્ડન્સની પિચ સ્પિન અને જૂના બોલ બંને પ્રકારની ઝડપી બોલિંગ વ્યૂહરચનાઓ માટે અનુકૂળ રહી છે. રવિન્દ્ર જાડેજા અને આર. અશ્વિન CSK માટે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે તેવી અપેક્ષા છે કારણ કે તેઓ સન્માન માટે રમતી વખતે KKR ની પ્લેઓફની આશાઓને ધ્વસ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. જ્યારે CSK ને છેલ્લી મેચમાં RCB સામે બે રને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ધોની ભલે તેના જૂના ફોર્મમાં ન હોય, પરંતુ તેની હાજરી ચાહકોને ઉત્સાહિત કરે છે. 43 વર્ષીય ધોની પોતાની છેલ્લી મેચ ઇડન ખાતે રમી શકે છે, જ્યાં તેણે પોતાની પ્રથમ ફર્સ્ટ ક્લાસ સદી અને 6 ટેસ્ટ સદીઓમાંથી બે સદી ફટકારી હતી. આ સિઝનમાં CSK અત્યાર સુધી 11માંથી ફક્ત બે મેચ જીતી શક્યું છે.

કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ vs ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (IANS) KKR vs CSK નો હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડ જો આપણે બંને ટીમોના હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડ પર નજર કરીએ તો, KKR પર CSKનું વર્ચસ્વ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે, કારણ કે IPLમાં બંને ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 31 મેચ રમાઈ છે, જેમાં CSK 19 વખત જીત્યું છે જ્યારે KKR 11 વખત જીત્યું છે, જ્યારે એક મેચનું કોઈ પરિણામ આવ્યું નથી. KKR vs CSK પિચ રિપોર્ટ ઇડન ગાર્ડન્સની પિચ સ્પિનરો અને સ્લો બોલરોને અનુકૂળ થઈ શકે છે. આ સિઝનમાં, અહીં પ્રથમ બેટિંગ કરનારી ટીમે પાંચમાંથી ચાર મેચ જીતી છે. પ્રથમ ઇનિંગનો સરેરાશ સ્કોર 203 રહ્યો છે. આ એ જ પિચ છે જેના પર પંજાબ કિંગ્સે વરસાદથી પ્રભાવિત મેચમાં 4 વિકેટે 201 રન બનાવ્યા હતા, તેથી આ મેચમાં પણ લગભગ 200 રન બનાવી શકાય છે. જોકે, આજની મેચમાં વરસાદની શક્યતા છે. બંને ટીમોની સંભવિત પ્લેઇંગ-11 ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ : શેખ રશીદ, આયુષ મ્હાત્રે, સેમ કુરન, રવિન્દ્ર જાડેજા, ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ, શિવમ દુબે, દીપક હુડા/ઉર્વિલ પટેલ, એમએસ ધોની (કેપ્ટન અને વિકેટકીપર), મથિશા પથિરાના, નૂર અહેમદ, ખલીલ અહેમદ, અંશુલ કમ્બોજ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ : સુનીલ નારાયણ, રહેમાનુલ્લા ગુરબાઝ (વિકેટકીપર), અજિંક્ય રહાણે (કેપ્ટન), અંગક્રિશ રઘુવંશી, વેંકટેશ અય્યર, રિંકુ સિંઘ, આન્દ્રે રસેલ, રોવમેન પોવેલ, અનુકુલ રોય, હર્ષિત રાણા, વૈભવ અરોરા.

