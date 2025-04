ETV Bharat / sports

'City Of Joy' માં આજે કોલકાતા vs પંજાબ કિંગ્સ આમને - સામને, બધાની નજર આ ખેલાડીઓ પર રહેશે - KKR VS PBKS IPL 2025 MATCH

આજે કોલકાતા vs પંજાબ કિંગ્સ આમને - સામને ( ETV Bharat Graphics Team )

Published : April 26, 2025 at 1:14 PM IST

કોલકાતા : આજે 26 એપ્રિલે પંજાબ કિંગ્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ વચ્ચે IPL 202 ની 44 મી મેચ યોજાશે. પંજાબ કિંગ્સનું અભિયાન અત્યાર સુધી સારું રહ્યું છે, પરંતુ ખરી શરૂઆત અહીંથી છે કારણ કે મેચના અંતિમ તબક્કામાં કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં હારવાનો તેમનો રેકોર્ડ રહ્યો છે. આજે કોલકાતા vs પંજાબ કિંગ્સ આમને - સામને (IANS) શ્રેયસ ઐયરની કેપ્ટનશીપ અને રિકી પોન્ટિંગના નેતૃત્વ હેઠળ, ટીમ ખૂબ જ સારી દેખાઈ રહી છે, પરંતુ તેમને હજુ ઘણું હાંસલ કરવાનું બાકી છે કારણ કે તેઓ PBKS ને એક ડગલું આગળ લઈ જવા માંગે છે અને પ્લેઓફમાં લઈ જવા માંગે છે, જે તેમણે 2014 પછી કર્યું નથી જ્યારે તેઓ તેમની આગામી રમત - કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ સામે ફાઇનલ રમ્યા હતા. પંજાબ પાસે છેલ્લી બે મેચમાં KKR સાથે ટકરાવવાની સારી યાદો છે, જેમાં તેઓએ IPL ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ સફળ રન ચેઝ અને સૌથી ઓછો ડિફેન્ડેડ સ્કોર મેળવ્યો છે. શ્રેયસ ઐયરની આગેવાની હેઠળની ટીમ હાલમાં આઠ મેચમાંથી પાંચ જીત અને 10 પોઈન્ટ સાથે પાંચમા સ્થાને છે. આગામી છ મેચમાં ત્રણ જીત અને તેઓ પ્લેઓફમાં હશે, પરંતુ PBKS શું કરશે તે તમે ક્યારેય જાણતા નથી. આજે કોલકાતા vs પંજાબ કિંગ્સ આમને - સામને (IANS) KKR માટે, એવું લાગતું હતું કે તેઓ મુલ્લાનપુરમાં PBKS સામેના ભયાનક પ્રદર્શનમાંથી હજુ સુધી બહાર આવ્યા નથી , કારણ કે તેઓ ફક્ત 95 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયા હતા. સોમવારે શુભમન ગિલની આગેવાની હેઠળના ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે ઘરઆંગણે ફરી એક કારમી હારથી દુઃખમાં વધારો થયો, જે ફરી એકવાર દર્શાવે છે કે તેમનો મધ્યમ અને નીચલા ક્રમ કેટલો ખરાબ ફોર્મમાં છે. KKR આ સિઝનમાં અત્યાર સુધી એકમાત્ર ટીમ છે જેની પાસે 50 થી વધુ ઓપનિંગ ભાગીદારી નથી. કેપ્ટન અજિંક્ય રહાણે આ સિઝનમાં તેમના સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી તરીકે ઉભરી આવ્યા છે, પરંતુ KKRના સૌથી મોંઘા ખેલાડીઓ વેંકટેશ ઐયર, રિંકુ સિંહ અને આન્દ્રે રસેલ બિલકુલ સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યા નથી. બાકીની છ મેચમાંથી પાંચ જીત તેમના માટે બીજા પર આધાર રાખ્યા વિના આગળના તબક્કામાં જવા માટેનું સમીકરણ છે, નહીં તો તેમને કેલ્ક્યુલેટર બહાર કાઢવું ​​પડશે. આજે કોલકાતા vs પંજાબ કિંગ્સ આમને - સામને (IANS)

KKR 112 રન બનાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યું: આ સિઝનની શરૂઆતમાં, આ બંને ટીમો 15 એપ્રિલે મુલ્લાપુરમાં મળી હતી. આ મેચમાં પંજાબે પહેલા બેટિંગ કરી હતી અને ફક્ત 111 રન બનાવ્યા હતા. પરિણામે, KKR ને જીતવા માટે 112 રનની જરૂર હતી. જોકે, KKR ના બેટ્સમેનો યુઝવેન્દ્ર ચહલના સ્પિન સામે નિષ્ફળ ગયા, જેના પરિણામે તેમનો દાવ 95 રન પર સમાપ્ત થયો અને 16 રનથી હારી ગયો. આજે કોલકાતા vs પંજાબ કિંગ્સ આમને - સામને (IANS) ઐયર-નારાયણના પ્રદર્શન પર એક નજર: આ મેચમાં 2 ખેલાડીઓનું પ્રદર્શન સૌથી મહત્વપૂર્ણ રહેશે. પહેલું નામ પંજાબ કિંગ્સના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરનું છે, જેમને કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ સ્ટેડિયમમાં રમવાનો ઘણો અનુભવ છે, જો તે આ મેચમાં મોટી ઇનિંગ્સ રમી શકે છે તો પંજાબ કિંગ્સ માટે મેચ જીતવી ખૂબ જ સરળ બની શકે છે. તે જ સમયે, સુનીલ નારાયણનું પ્રદર્શન KKR માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે, જો તે આ મેચમાં બેટિંગ અને બોલિંગમાં અપેક્ષા મુજબ રમે છે, તો કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ આ મેચને રોમાંચક બનાવી શકે છે. ઇડન ગાર્ડન્સમાં પીચ કેવી રહેશે: કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ સ્ટેડિયમમાં રમાતી આ મેચની પીચ વિશે વાત કરીએ તો, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં અહીં બેટિંગ કરવી ખૂબ જ સરળ બની ગઈ છે. આ સિઝનમાં સરેરાશ પ્રથમ ઇનિંગ્સનો સ્કોર 200 રનની આસપાસ રહ્યો છે. આ સિઝનમાં આ મેદાન પર રમાયેલી ચાર મેચમાંથી, પહેલા બેટિંગ કરનારી ટીમે ત્રણ મેચ જીતી છે. આ સ્થિતિમાં ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય ટીમ માટે ઘણો સારો હોઈ શકે છે. બંને ટીમોમાં કોણ ભારે છે: KKR વિરુદ્ધ પંજાબ કિંગ્સ વચ્ચેની આ મેચમાં જો આપણે વાત કરીએ કે કઈ ટીમ ભારે રહેશે તો હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડ મુજબ કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ ભારે દેખાઈ રહ્યું છે. જેમાં બંને ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધી કુલ 34 મેચ રમાઈ છે, જેમાંથી KKR ટીમ 21 મેચ જીતવામાં સફળ રહી છે, જ્યારે પંજાબ કિંગ્સ ટીમ ફક્ત 13 મેચ જીતી છે. પરંતુ ક્રિકેટને અનિશ્ચિતતાનો ખેલ કહેવામાં આવે છે. આ મેચમાં કંઈપણ આગાહી કરવી મુશ્કેલ છે. બંને ટીમોમાં કઈ ટીમ વધુ મજબૂત છે: જો આપણે વાત કરીએ કે KKR vs પંજાબ કિંગ્સ વચ્ચેની આ મેચમાં કઈ ટીમ વધુ મજબૂત રહેશે, તો હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડ મુજબ, કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ ટીમ વધુ મજબૂત દેખાઈ રહી છે. જેમાં બંને ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 34 મેચ રમાઈ છે, જેમાંથી KKR ટીમ 21 મેચ જીતવામાં સફળ રહી છે, જ્યારે પંજાબ કિંગ્સ ટીમ ફક્ત 13 મેચ જીતી છે. પરંતુ ક્રિકેટને અનિશ્ચિતતાનો ખેલ કહેવામાં આવે છે. આ મેચમાં કંઈપણ આગાહી કરવી મુશ્કેલ છે. આ પણ વાંચો: પગમાં ઝાંઝર, અને હાથમાં બંગડીના પહેરવેશ પહેરી ગુજરાતને પ્રથમ ગોલ્ડ અપાવનાર મહિલા ખેલાડીઓની યશસ્વી સફર ચેપોકમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદનો પહેલો વિજય… CSK પ્લેઓફની રેસમાંથી બહાર