CSK પ્લેઓફમાંથી બહાર... પંજાબે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને ઘરઆંગણે 4 વિકેટે હરાવ્યું - CSK VS PBKS MATCH RESULT

પંજાબ કિંગ્સે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને ઘરઆંગણે 4 વિકેટે હરાવ્યું ( IANS )

By ETV Bharat Sports Team Published : April 30, 2025 at 11:57 PM IST | Updated : May 1, 2025 at 12:06 AM IST 3 Min Read

ચેન્નાઈ : છેલ્લી 2 સતત મેચમાં જીતથી દૂર રહેલ પંજાબ કિંગ્સે આખરે વાપસી કરી અને CSK ને 4 વિકેટે હરાવી પંજાબની ટીમે છઠ્ઠી જીત સાથે પ્લેઓફની નજીક પહોંચી ગઈ. જ્યારે 5 વખતની ચેમ્પિયન CSK આ સિઝનમાં બહાર થનારી પ્રથમ ટીમ બની છે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ IPL 2025 માંથી બહાર : ચેપોક સ્ટેડિયમ, જે અગાઉ સૌથી મજબૂત કિલ્લો હતો, તે ખરાબ રીતે તૂટી ગયું છે. આ સિઝનમાં ઘણી મેચ હારી ચૂકેલી ચેન્નાઈને હવે ઘરઆંગણે સતત પાંચમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. 30 એપ્રિલ, બુધવારના રોજ ચેપોક ખાતે રમાયેલી મેચમાં, શ્રેયસ ઐયરના નેતૃત્વ હેઠળ પંજાબ કિંગ્સે ફરી એકવાર આ મેદાન પર યજમાન ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને 4 વિકેટથી હરાવ્યું. યુઝવેન્દ્ર ચહલની ઐતિહાસિક હેટ્રિક અને શ્રેયસ ઐયરની શાનદાર અડધી સદીની મદદથી પંજાબે છઠ્ઠી જીત નોંધાવી. આ સિઝનમાં 8મી હાર સાથે, ચેન્નાઈ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થનારી પ્રથમ ટીમ બની. પંજાબ કિંગ્સે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને ઘરઆંગણે 4 વિકેટે હરાવ્યું (IANS) ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ 190 રનમાં ઓલઆઉટ : આ મેચમાં પંજાબ કિંગ્સે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે 19.2 ઓવરમાં 10 વિકેટ ગુમાવીને 190 રન બનાવ્યા. CSK તરફથી સેમ કર્ણે સૌથી વધુ રન બનાવ્યા. કરને 47 બોલમાં 9 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગાની મદદથી 88 રનની ઈનિંગ રમી. તેના સિવાય ડેવાલ્ડ બ્રેવિસે 26 બોલમાં 2 છગ્ગા અને 1 છગ્ગાની મદદથી 32 રનનું યોગદાન આપ્યું. સેમ કરનએ શાનદાર ઇનિંગ રમી (IANS)

સેમ કરનએ શાનદાર ઇનિંગ રમી : આ પહેલા ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે 190 રન બનાવ્યા હતા. સીએસકે તરફથી સેમ કુરને સૌથી વધુ રન બનાવ્યા. કરણે 47 બોલમાં 9 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગાની મદદથી 88 રનની ઈનિંગ રમી. તેમના સિવાય ડેવાલ્ડ બ્રેવિસે 26 બોલમાં 2 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગાની મદદથી 32 રનનું યોગદાન આપ્યું. પંજાબ કિંગ્સે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને ઘરઆંગણે 4 વિકેટે હરાવ્યું (IANS) પંજાબે ચેન્નાઈને 4 વિકેટે હરાવ્યું : આ મેચમાં પંજાબ કિંગ્સે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે ૧૯.૨ ઓવરમાં ૧૦ વિકેટ ગુમાવીને 190 ન બનાવ્યા. પંજાબે જીત માટે 19.4 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 194 રન બનાવ્યા અને મેચ 4 વિકેટે મેચ જીતી લીધી. આ મેચમાં યુઝવેન્દ્ર ચહલને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મળ્યો. પંજાબ કિંગ્સે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને ઘરઆંગણે 4 વિકેટે હરાવ્યું (IANS) IPL 2025 ની પ્રથમ હેટ્રિક: ચેપોક ખાતે હેટ્રિક લઈને શાનદાર બોલિંગ કરી, ચહલે સતત ત્રણ બોલમાં ત્રણ વિકેટ લઈને હેટ્રિક લીધી. ચહલે ડેકામિકાને 2, અસલ કંબોજને 0 અને નૂર અહેમદને 0 આઉટ કરીને હેટ્રિક લીધી. આ ઓવરમાં તેણે ધોનીને પણ 11 ના વ્યક્તિગત સ્કોર પર આઉટ કર્યો. પંજાબ કિંગ્સ માટે યુઝવેન્દ્ર ચહલે સૌથી વધુ વિકેટ લીધી, તેણે 3 ઓવરમાં 32 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી. ચહલે ઇનિંગ્સની 19મી ઓવરમાં હેટ્રિક સહિત તમામ 4 વિકેટ લીધી. યુઝવેન્દ્ર ચહલે હેટ્રિક લીધી (IANS) IPLમાં એક ઓવરમાં ચાર વિકેટ લેનાર ખેલાડીઓ: અમિત મિશ્રા (SRH vs PWI) પુણે 2013

યુઝવેન્દ્ર ચહલ (RR vs KKR) બ્રેબોર્ન 2022

આન્દ્રે રસેલ (KKR vs GT) નવી મુંબઈ 2022

યુઝવેન્દ્ર ચહલ (PBKS vs CSK)ચેન્નઈ 2025 ઐયર અને પ્રભસિમરને અડધી સદી ફટકારી પંજાબ તરફથી પ્રભસિમરન અને પ્રિયાંશ આર્યએ ઇનિંગ્સની શરૂઆત કરી. પ્રિયાંશ 23 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. પ્રભસિમરને ૩૬ બોલમાં ૫ ચોગ્ગા અને ૩ છગ્ગાની મદદથી ૫૪ રનની અડધી સદી ફટકારી હતી. તેમના ઉપરાંત કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે પણ અડધી સદી ફટકારી હતી. ઐયરે ૪૧ બોલમાં ૫ ચોગ્ગા અને ૪ છગ્ગાની મદદથી ૭૪ રનની અણનમ ઇનિંગ રમી અને ટીમને જીત અપાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી. ચેન્નાઈ તરફથી ખલીલ અહેમદ અને મથીશા પથિરાનાએ 2-2 વિકેટ લીધી જ્યારે નૂર અહેમદ અને રવિન્દ્ર જાડેજાએ 1-1 વિકેટ લીધી. આ પણ વાંચો: 'W,W,W,W' : યુઝવેન્દ્ર ચહલે CSK સામે હેટ્રિક લઈને રચ્યો ઇતિહાસ, એક જ મેચમાં 4 રેકોર્ડ બનાવ્યા IPLમાં ઇતિહાસ રચ્યા બાદ વૈભવ સૂર્યવંશીએ પહેલો ફોન કોને કર્યો? જાણો

Last Updated : May 1, 2025 at 12:06 AM IST