આજે IPL ડબલ હેડરની બીજી મેચમાં હૈદરાબાદ અને કોલકત્તા આમને - સામને - KKR VS SRH MATCH PREVIEW

ડબલ હેડરની બીજી મેચમાં હૈદરાબાદ અને કોલકાતા આમને - સામને ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 25, 2025 at 4:07 PM IST | Updated : May 25, 2025 at 4:49 PM IST 2 Min Read

અમદાવાદ : સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH) અને કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR) આજે સાંજે ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2025 (IPL 2025) ની 68મી મેચમાં આમને-સામને થશે. આ મેચ નવી દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ મેચનું કોઈ મહત્વ નથી તેથી બંને ટીમો પોતાની પ્રતિષ્ઠા માટે રમશે અને આ સિઝનનો અંત જીત સાથે કરવા માંગશે. આ બંને ટીમો ગઈ સિઝનની ફાઇનલિસ્ટ હતી પરંતુ આ વખતે તેમની ટીમોએ સારું પ્રદર્શન કર્યું ન હતું અને ટુર્નામેન્ટમાંથી વહેલા બહાર થઈ ગઈ હતી. હૈદરાબાદ હાલમાં 11 પોઈન્ટ સાથે ટેબલમાં આઠમા ક્રમે છે અને 13 માંથી 5 મેચ જીત્યા બાદ તેનો નેટ રન રેટ -0.740 છે. બીજી તરફ, KKR 13 મેચ, 5 જીત અને 6 હાર બાદ 12 પોઈન્ટ સાથે 7 માં સ્થાને છે. તેમની બે મેચ પણ રદ કરવામાં આવી છે. KKR vs SRH નો હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડ બંને ટીમોના હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડની વાત કરીએ તો, કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 29 મેચ રમાઈ છે, જેમાં KKR એ 20 મેચ જીતી છે, જ્યારે હૈદરાબાદે 10 મેચ જીતી છે. SRH છેલ્લી ત્રણ મેચમાં KKR ને હરાવી શક્યું નથી.

