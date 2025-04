ETV Bharat / sports

વોશિંગ્ટન સુંદરને ચોથા નંબરે મોકલવાનો નિર્ણય કોનો હતો? મેચ પછી થયો ખુલાસો - ASHISH NEHRA TO WASHINGTON SUNDAR

વોશિંગ્ટન સુંદર ( AP )

હૈદરાબાદ: સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામેની મેચમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ પાસે જીત માટે 153 રનનો લક્ષ્યાંક હતો. રન ચેઝમાં ગુજરાતની શરૂઆત સારી નહોતી કારણ કે તેઓએ ત્રીજી ઓવરમાં સાઈ સુદર્શન અને બીજી ઓવરમાં જોસ બટલરનો વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. બે ઝડપી વિકેટ ગુમાવ્યા બાદ વોશિંગ્ટન સુંદર GT માટે ચોથા નંબરે બેટિંગ કરવા આવ્યો. ટીમના આ નિર્ણયને જોઈને તે સમયે બધા આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. જોકે, સુંદરે ક્રીઝ પર આવતાની સાથે જ આક્રમક વલણ અપનાવ્યું અને કેટલાક મોટા શોટ ફટકાર્યા. પાવરપ્લેની છેલ્લી ઓવરમાં, તેણે સિમરજીત સિંહ સામે 20 રન બનાવ્યા. આ સાથે, તેણે કેપ્ટન શુભમન ગિલ સાથે 90 રનની ભાગીદારી કરીને ટીમની જીત લગભગ સુનિશ્ચિત કરી દીધી. આ મેચમાં તે 49 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો અને 1 રનથી અડધી સદી ચૂકી ગયો હતો. કોચ આશિષ નેહરા અને શુભમન ગિલ (AP)

