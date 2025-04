ETV Bharat / sports

INDW vs SAW: પ્રતિકા રાવલે ધમાકેદાર અડધી સદી ફટકારીને ભારતને 15 રને જીત અપાવી - INDW VS SAW ODI MATCH

પ્રતિકા રાવલ ( IANS )

By ETV Bharat Sports Team Published : April 29, 2025 at 8:26 PM IST 2 Min Read