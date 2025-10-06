INDW vs PAKW: ભારત-પાકિસ્તાન મેચમાં વિવાદ, મુનીબા અલીના રન-આઉટ પર પાકિસ્તાનની પહેલી પ્રતિક્રિયા
ભારત-પાકિસ્તાન મેચમાં મુનીબા અલીના વિવાદાસ્પદ રન આઉટથી એક નવી ચર્ચા શરૂ થઈ છે.
હૈદરાબાદ: 5 ઓક્ટોબરના રોજ કોલંબોમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 ની છઠ્ઠી મેચ રમાઈ હતી. ભારતે આ મેચ 88 રનથી જીતી હતી, પરંતુ મેચ દરમિયાન એક વિવાદાસ્પદ રન-આઉટે ધ્યાન ખેંચ્યું હતું.
મુનિબા અલી રન-આઉટ વિવાદ
વાસ્તવમાં, પાકિસ્તાનની ઇનિંગ્સના ચોથા ઓવરના છેલ્લા બોલ પર ક્રાંતિ ગૌરની બોલિંગ પર LBW અપીલથી મુનિબા બચી ગયા પછી, તેણીએ પોતાનું બેટ ક્રીઝ પર મૂક્યું, પરંતુ દીપ્તિ શર્માનો થ્રો સ્ટમ્પ પર વાગ્યો ત્યારે તેનું બેટ હવામાં જ હતું. ભારતીય ખેલાડીઓએ રન-આઉટ માટે અપીલ કરી, જેના પછી મેદાન પરના અમ્પાયરે ત્રીજા અમ્પાયરની મદદ માંગી.
ઘણી વખત રિપ્લેની સમીક્ષા કર્યા પછી, ત્રીજા અમ્પાયરે મુનિબાને રન-આઉટ જાહેર કર્યો. આ નિર્ણયથી ઘણો હોબાળો થયો, મુનિબા નજીકમાં ઉભી હતી અને પાકિસ્તાનની કેપ્ટન ફાતિમા સના ચોથા અમ્પાયર સાથે ચર્ચા કરતી જોવા મળી. ભારતે આ સફળતાની ઉજવણી કરી, પરંતુ પાકિસ્તાનની ટીમ તેના આઉટ થવાની રીતથી નિરાશ દેખાઈ.
ફાતિમાએ શું દલીલ કરી?
ફાતિમાએ દલીલ કરી હતી કે મુનીબાએ તેનું બેટ જમીન પર મૂક્યું હતું અને તેનો રન લેવાનો કોઈ ઈરાદો નહોતો, તેથી આઉટ થવાનો નિર્ણય ઉલટાવી દેવો જોઈએ. જોકે, આ સમજૂતીનો ચોથા અમ્પાયર પર કોઈ પ્રભાવ પડ્યો નહીં, અને ચર્ચા ચાલુ રહેતાં સિદ્રા અમીન બેટિંગ કરવા આવી.
ICC નિયમ શું કહે છે?
રમતના નિયમો અનુસાર, મુનીબા દોડતી કે ડાઇવ કરતી ન હોવાથી, તેણીને ક્રીઝની બહાર ગણવામાં આવી હતી અને તે મુજબ આઉટ આપવામાં આવ્યો હતો, જે અમ્પાયરોએ યોગ્ય રીતે કર્યું હતું. ICC નિયમ 30.1 જણાવે છે, "એક બેટ્સમેનને તેના ક્રીઝની બહાર ગણવામાં આવશે જ્યાં સુધી તેના શરીરનો કોઈપણ ભાગ અથવા બેટ પોપિંગ ક્રીઝની પાછળ જમીનને સ્પર્શે નહીં."
મેચ દરમિયાન, ભૂતપૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટર મેલ જોન્સે MCC નિયમ ઓન એર સમજાવ્યો, દલીલ કરી હતી કે બેટ્સમેનને આઉટ આપવામાં ન આવવો જોઈએ. જોન્સે કહ્યું, "ક્રિકેટ કોડના કાયદા 30.1.2 જણાવે છે કે જો કોઈ બેટ્સમેન દોડતી કે ડાઇવ કરતી વખતે તેની ક્રીઝ તરફ અથવા તેની બહાર જમીનને સ્પર્શે તો તે તેના ક્રીઝની બહાર રહેશે નહીં." જોન્સે એમ પણ કહ્યું કે મુનીબા દોડતી ન હતી કે ડાઇવિંગ કરતી ન હતી, તેથી તેને બહાર કાઢી મૂકવામાં આવી.
પાકિસ્તાનની પહેલી પ્રતિક્રિયા
મેચ પછીની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં, પાકિસ્તાની ફાસ્ટ બોલર ડાયના બેગે જણાવ્યું હતું કે ઓપનર મુનીબા અલીના વિવાદાસ્પદ રનઆઉટનો મુદ્દો પહેલાથી જ ઉકેલાઈ ગયો છે અને તેના પર વધુ ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી.
ભારત-પાકિસ્તાન મેચ કેવી રહી?
ટોસ હાર્યા બાદ, ભારતે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 247 રનનો સ્પર્ધાત્મક સ્કોર બનાવ્યો, જેમાં હરલીન દેઓલના 65 બોલમાં 46 અને રિચા ઘોષના 20 બોલમાં 35 રનનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારબાદ ફાસ્ટ બોલર ક્રાંતિ ગૌર (3/20) એ પાકિસ્તાનના ટોપ ઓર્ડરને તોડી પાડ્યો, જ્યારે સ્પિનરોએ મિડલ ઓર્ડર અને ટેઇલએન્ડર્સનો નાશ કર્યો, સિદ્રા અમીનના 106 બોલમાં 81 રન હોવા છતાં તેમને 159 રનમાં આઉટ કરી દીધા.
