મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025: આજે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે કાંટાની ટક્કર, મેચ ભારતીય સમય અનુસાર 3 વાગ્યે શરુ થશે
ભારત ત્રણ મેચમાં બે જીત અને એક હાર સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં ત્રીજા સ્થાને છે, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા બે જીત અને એક રદ સાથે બીજા સ્થાને છે.
Published : October 12, 2025 at 1:12 PM IST
હૈદરાબાદ: ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 માં આજે, 12 ઓક્ટોબરના રોજ ભારતીય ટીમ એક મહત્વપૂર્ણ મેચમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયાનો સામનો કરશે. આ મેચ વિશાખાપટ્ટનમમાં પણ રમાશે, જ્યાં ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પોતાની પાછલી મેચ ત્રણ વિકેટથી હારી ગઈ હતી. ટોચના ચારમાં સ્થાન મેળવવા માટે ભારતે પોતાની મેચ જીતવી પડશે, નહીં તો ભવિષ્ય મુશ્કેલ બનશે. મેચ ભારતીય સમય અનુસાર 3 વાગ્યે શરુ થશે.
ભારત ત્રણ મેચમાં બે જીત અને એક હાર સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં ત્રીજા સ્થાને છે, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા બે જીત અને એક રદ સાથે બીજા સ્થાને છે. ઇંગ્લેન્ડ ત્રણ મેચમાં ત્રણ જીત સાથે ટોચના સ્થાને પહોંચ્યું છે. દક્ષિણ આફ્રિકા ત્રણ મેચમાં બે જીત અને એક હાર સાથે ચોથા સ્થાને છે.
Emerging from any situation will define the 𝘾𝙝𝙖𝙧𝙖𝙘𝙩𝙚𝙧 💪— BCCI Women (@BCCIWomen) October 12, 2025
Sneh Rana & #TeamIndia are ready for a Super Sunday clash against Australia 🏟
Get your #CWC25 tickets 🎟 now: https://t.co/vGzkkgwpDw#WomenInBlue | #INDvAUS | @SnehRana15 pic.twitter.com/iUk70GfV95
ભારત ઓસ્ટ્રેલિયા પછી બીજા સૌથી વધુ ફેવરિટ તરીકે આ પ્રતિષ્ઠિત ટુર્નામેન્ટમાં પ્રવેશ્યું અને આત્મવિશ્વાસ સાથે મહિલા ક્રિકેટમાં પોતાનું પ્રથમ ICC ટાઇટલ જીતવાના અભિયાનની શરૂઆત કરી. તેઓએ પોતાની પ્રથમ બે મેચ સહ-યજમાન શ્રીલંકા અને પાકિસ્તાન સામે જીત સાથે કરી. જોકે, તેમને ત્રીજી મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો.
All-rounder #SnehRana & #TeamIndia are well aware of the defending champions' approach & are fully prepared for the challenge! 💪🇮🇳#CWC25 👉 #INDvAUS | SUN, 12th OCT, 2 PM Star Sports & JioHotstar! pic.twitter.com/6W6xyHkfBH— Star Sports (@StarSportsIndia) October 12, 2025
ઓસ્ટ્રેલિયાએ પોતાના વર્લ્ડ કપ અભિયાનની શરૂઆત ન્યુઝીલેન્ડ સામે શાનદાર જીત સાથે કરી. ત્યારબાદ શ્રીલંકા સામેની મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી, અને પછી ત્રીજા મેચમાં પાકિસ્તાન સામે હારી ગયેલી મેચ જીતીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કર્યા હતા. આ પ્રભાવશાળી વિજયે માત્ર ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમની તાકાત જ નહીં પરંતુ તેમના ખેલાડીઓની સ્થિતિસ્થાપકતા પણ દર્શાવી હતી, જેઓ સાત વિકેટ ગુમાવ્યા પછી પણ દૃઢ નિશ્ચયી રહ્યા હતા.
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
જ્યારે હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડની વાત આવે છે, ત્યારે ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમને નોંધપાત્ર ફાયદો છે. બંને ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 59 ODI રમાઈ છે, જેમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ 48 જીત મેળવી છે, જ્યારે ભારતે ફક્ત 11 જીતી છે. 2017 વર્લ્ડ કપ પછી, ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની 16 મેચોમાંથી ફક્ત બે જ જીતી છે.
No fear. Just focus. 🔥#SnehRana & #TeamIndia are ready to bring the heat against Australia.#CWC25 👉 #INDvAUS | SUN, 12th OCT, 2 PM Star Sports & JioHotstar! pic.twitter.com/LNDBU1cZbx— Star Sports (@StarSportsIndia) October 11, 2025
પિચ રિપોર્ટ
ડૉ. વાય.એસ. રાજશેખર રેડ્ડી ACA-VDCA ક્રિકેટ સ્ટેડિયમની પિચ ધીમી અને બેટિંગ કરવા માટે થોડી મુશ્કેલ હોવાની અપેક્ષા છે. સ્પિનરોને નોંધપાત્ર સહાય મળશે, પરંતુ બેટ્સમેન વધુ સારું પ્રદર્શન કરશે તેવી શક્યતા છે. ઇનિંગ્સના બીજા ભાગમાં બેટિંગ કરવી સરળ રહેશે, અને ફાસ્ટ બોલરોને ડેથ ઓવર્સમાં આક્રમક બેટિંગનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
બંને ટીમો માટે સંભવિત પ્લેઇંગ 11:
ભારત: સ્મૃતિ મંધાના, પ્રતીક રાવલ, હરલીન દેઓલ, અમનજોત કૌર, હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), જેમીમા રોડ્રિગ્સ, દીપ્તિ શર્મા, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), સ્નેહ રાણા, ક્રાંતિ ગૌડ, રેણુકા સિંહ.
ઓસ્ટ્રેલિયા: એલિસા હીલી (કેપ્ટન અને વિકેટકીપર), ફોબી લિચફિલ્ડ, એલિસ પેરી, બેથ મની, એનાબેલ સધરલેન્ડ, એશ્લે ગાર્ડનર, તાહલિયા મેકગ્રા, જ્યોર્જિયા વેરહામ, કિમ ગાર્થ, અલાના કિંગ, મેગન સ્કટ
આ પણ વાંચો: