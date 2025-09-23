ભારતીય ક્રિકેટ ટીમને મળી મોટી સજા, ICC એ ફટકાર્યો દંડ, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો
ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની શ્રેણીની છેલ્લી વનડે બાદ યજમાન ટીમને ICC દ્વારા મોટી સજા આપવામાં આવી છે.
Published : September 23, 2025 at 5:32 PM IST
હૈદરાબાદ: નવી દિલ્હીમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રીજી અને નિર્ણાયક મહિલા વનડેમાં ધીમી ઓવર-રેટ જાળવવા બદલ ભારતને તેમની મેચ ફીના 10 ટકા દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ આ મેચમાં ભારતને રેકોર્ડ 43 રનથી હરાવ્યું, આ મેચમાં બેથ મૂની અને સ્મૃતિ મંધાનાની શાનદાર સદીઓનો સમાવેશ થાય છે.
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમને દંડ ફટકારવામાં આવ્યો
ભારતને નિર્ધારિત સમય મર્યાદા કરતાં બે ઓવર ઓછી ફેંકવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું. અમીરાત ICC ઇન્ટરનેશનલ પેનલ ઓફ મેચ રેફરીના જી.એસ. લક્ષ્મીએ ખેલાડીઓ અને ખેલાડી સપોર્ટ સ્ટાફ માટે ICC આચાર સંહિતાની કલમ 2.22 અનુસાર દંડ ફટકાર્યો, જે ન્યૂનતમ ઓવર-રેટ ગુનાઓ સાથે સંબંધિત છે.
હરમનપ્રીત કૌરે પોતાની ભૂલ સ્વીકારી
આ દંડ હેઠળ, ખેલાડીઓને તેમની ટીમ નિર્ધારિત સમયમાં બોલિંગ કરવામાં નિષ્ફળ રહે તે દરેક ઓવર માટે તેમની મેચ ફીના પાંચ ટકા દંડ ફટકારવામાં આવે છે. ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે ગુનો સ્વીકાર્યો અને દંડ સ્વીકાર્યો, તેથી ઔપચારિક સુનાવણીની કોઈ જરૂર નહોતી.
India have been fined for slow over-rate following the third and final ODI against Australia.https://t.co/JKzdN9mjTD— ICC (@ICC) September 23, 2025
બંને ટીમો હવે મહિલા ODI વર્લ્ડ કપમાં જોવા મળશે.
ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા યોજાનારા આગામી ICC મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ પહેલા આ બંને ટીમો વચ્ચે છેલ્લી મેચ હતી. ભારત 30 સપ્ટેમ્બરે ગુવાહાટીમાં શ્રીલંકા સામે તેની ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત કરશે, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા બીજા દિવસે ઇન્દોરમાં પડોશી હરીફ ન્યુઝીલેન્ડ સામે તેના અભિયાનની શરૂઆત કરશે.
સ્મૃતિ મંધાના શ્રેણીમાં ભારત માટે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં ફક્ત એક જ મેચ જીતી હતી. ભારત પહેલી અને ત્રીજી ODI હારી ગયું હતું, જેનાથી શ્રેણી 1-2 થી હારી ગઈ હતી. સ્મૃતિ મંધાના શ્રેણીમાં ભારત માટે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતી, તેણે સતત બે મેચમાં બે સદી ફટકારી હતી. તે ત્રીજી મેચમાં સદી ફટકારનાર સૌથી ઝડપી ભારતીય ખેલાડી (પુરુષો અને મહિલા બંને) બની હતી.
