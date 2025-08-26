ETV Bharat / sports

મીરાબાઈ ચાનુની શાનદાર વાપસી, અમદાવાદ કોમનવેલ્થ ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો

મીરાબાઈ ચાનુએ સાત વર્ષ પછી 48 કિલોગ્રામ વર્ગમાં ભાગ લીધો છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2025 at 10:37 AM IST

નવી દિલ્હી: ગયા વર્ષે પેરિસ ઓલિમ્પિકમાં ભાગ લીધા બાદ વેઇટલિફ્ટર મીરાબાઈ ચાનુએ બ્રેક લીધો હતો. હવે તેણીએ એક વર્ષના યાદગાર અંતરાલ પછી પોતાનું પુનરાગમન કર્યું છે. 2021 ટોક્યો ઓલિમ્પિકની સિલ્વર મેડલ વિજેતાએ સોમવારે અમદાવાદમાં કોમનવેલ્થ વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. મણિપુરમાં જન્મેલી આ ખેલાડીએ 49 કિલોથી 48 કિલો વર્ગમાં આગળ વધીને કોમનવેલ્થ રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો હતો.

મીરાબાઈએ 48 કિલો વર્ગમાં ગોલ્ડ જીતવાની પોતાની સફરમાં સ્નેચ અને ક્લીન એન્ડ જર્કમાં 193 કિલો વજન ઉપાડ્યું. આમાંથી, તેણીએ સ્નેચમાં 84 કિલો અને ક્લીન એન્ડ જર્કમાં 109 કિલો વજન ઉપાડીને રેકોર્ડ બુકમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું. દેશની વેઇટલિફ્ટિંગ પોસ્ટર ગર્લ છેલ્લે 2024 પેરિસ ઓલિમ્પિકમાં જોવા મળી હતી. ત્યાં, મીરાબાઈ 49 કિલો વર્ગમાં પોડિયમ ફિનિશ ચૂકી ગઈ હતી. તેણી ચોથા સ્થાને રહી હતી.

આંતરરાષ્ટ્રીય વેઇટલિફ્ટિંગ ફેડરેશનની નવી સૂચનાઓ અનુસાર, 49 કિલો વર્ગ હવે આગામી લોસ એન્જલસ ઓલિમ્પિકમાં જોવા મળશે નહીં. પરિણામે, મીરાબાઈ ચાનુએ વજન ઘટાડ્યું છે અને તે તેના જૂના વર્ગ (48 કિલો) માં પાછી ફરી છે. 2018 અને 2022 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ડબલ ગોલ્ડ જીતનાર મીરાબાઈએ તેની જૂની શ્રેણીમાં પાછા ફર્યા પછી શરૂઆતમાં જોરદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. મીરાબાઈએ 2017 વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં 48 કિલો વર્ગમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. જોકે, મણિપુરી ખેલાડીએ ટોક્યોમાં 49 કિલો વર્ગમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો.

આ અર્થમાં, મીરાબાઈ 2018 પછી 48 કિલોગ્રામ વજનમાં પરત ફરી. અમદાવાદમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા બાદ, તેણીએ આજે ​​કહ્યું, 'હું ખૂબ જ ખુશ છું. આ ક્ષણ મારા માટે વધુ ખાસ છે કારણ કે પેરિસ ઓલિમ્પિક પછી પહેલીવાર મને મારી પોતાની ધરતી પર સ્પર્ધા કરવાની તક મળી રહી છે. ચાહકોના સમર્થનથી મને વધુ પ્રેરણા મળી છે'.

મીરાબાઈ ચાનુએ એમ પણ કહ્યું, 'આ વિજય મારી સતત મહેનત, કોચના માર્ગદર્શન અને સૌથી ઉપર દેશવાસીઓના સમર્થનને કારણે શક્ય બન્યો છે. ઓક્ટોબરમાં યોજાનારી વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપની તૈયારીઓ પહેલા આ વિજય નિઃશંકપણે મને પ્રેરણા આપશે. હું આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર દેશનું નામ રોશન કરવા માટે મારા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરવાનો પ્રયાસ કરીશ'.

આ જ શ્રેણીમાં, મલેશિયાની ઇરેન હેનરીએ આજે ​​161 કિગ્રા (73 કિગ્રા + 88 કિગ્રા) ઉપાડીને સિલ્વર મેડલ જીત્યો. વેલ્સની નિકોલ રોબર્ટ્સે 150 કિગ્રા (70 કિગ્રા + 80 કિગ્રા) ઉપાડીને બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. કોમનવેલ્થ ચેમ્પિયનશિપ આગામી વર્ષે યોજાનારી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે ક્વોલિફાઇંગ ઇવેન્ટ પણ છે. આજના પ્રદર્શન પછી, મીરાબાઈ ચાનુ ફરીથી ત્યાં મજબૂત દાવેદાર બનશે તે નિશ્ચિત છે.

