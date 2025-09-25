ETV Bharat / sports

વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ભારતીય ટેસ્ટ ટીમની ઘોષણા, રવિન્દ્ર જાડેજાને મળી મોટી જવાબદારી

વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની ઘરેલુ ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ભારતીય ટેસ્ટ ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ભારતીય ટેસ્ટ ટીમની ઘોષણા
વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ભારતીય ટેસ્ટ ટીમની ઘોષણા
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2025 at 1:19 PM IST

Updated : September 25, 2025 at 1:30 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારતીય ટીમ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે 2 ઓક્ટોબરથી ઘરઆંગણે બે ટેસ્ટ મેચ રમશે. BCCI એ આ શ્રેણી માટે 15 ખેલાડીઓની ટીમ જાહેર કરી છે. ગિલ કેપ્ટન તરીકે યથાવત છે, જ્યારે ઋષભ પંતની ગેરહાજરીને કારણે રવિન્દ્ર જાડેજાને ઉપ-કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે.

ઇંગ્લેન્ડ સામેની પાછલી ટેસ્ટ શ્રેણીના ચાર મુખ્ય ખેલાડીઓને ટીમમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે. આમાં કરુણ નાયર, અભિમન્યુ ઈશ્વરન, આકાશદીપ અને ઋષભ પંતનો સમાવેશ થાય છે. દેવદત્ત પડિકલ અને અક્ષર પટેલનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

એ નોંધનીય છે કે આઠ વર્ષ પછી ટેસ્ટ ટીમમાં પાછા ફરેલા કરુણ નાયરનું ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પર ખરાબ પ્રદર્શન રહ્યું હતું, જેના કારણે ટીમમાંથી બહાર થવાનો ભય હતો. નાયરે ઇંગ્લેન્ડ ટેસ્ટ પ્રવાસ દરમિયાન 25 ની સરેરાશથી માત્ર 205 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં ફક્ત એક અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.

વધુમાં, એક ખેલાડી જે અત્યાર સુધી ફક્ત ટીમનો ભાગ રહ્યો છે પરંતુ ક્યારેય ડેબ્યૂ કરવાની તક મળ્યો નથી તેને પણ ટીમમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યો છે. તે કમનસીબ ખેલાડી અભિમન્યુ ઈશ્વરન છે. તેને બોર્ડર-ગાવસ્કર શ્રેણીમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો ન હતો અને ન તો તેને ઇંગ્લેન્ડમાં એક પણ મેચ રમવાની તક મળી.

ઋષભ પંત ઇંગ્લેન્ડમાં ચોથી ટેસ્ટ દરમિયાન ઘાયલ થયો હતો, અને તેને ટીમમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યો છે. તેના સ્થાને તમિલનાડુના ખેલાડી નારાયણ જગદીસનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ઝડપી બોલર આકાશદીપને પણ ટીમમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યો છે.

વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમ

શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, કેએલ રાહુલ, સાઈ સુદર્શન, દેવદત્ત પડિકલ, ધ્રુવ જુરેલ, રવિન્દ્ર જાડેજા (વાઈસ કેપ્ટન), વોશિંગ્ટન સુંદર, અક્ષર પટેલ, જસપ્રીત બુમરાહ, કુલદીપ યાદવ, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, એન. જગદીસન.

ભારત પ્રવાસ માટે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ટીમ

રોસ્ટન ચેઝ (કેપ્ટન), જોમેલ વોરિક (ઉપ-કેપ્ટન), કેવલન એન્ડરસન, એલિક એથેનાસે, જોન કેમ્પબેલ, ટેગ્નારીન ચંદ્રપોલ, જસ્ટિન ગ્રીવ્સ, શાઈ હોપ, ટેવિન ઈમલાચ, અલ્ઝારી જોસેફ, શમર જોસેફ, બ્રાન્ડન કિંગ, એન્ડરસન ફિલિપ, ખારી પિયર, જેડેન સીલ્સ.

Last Updated : September 25, 2025 at 1:30 PM IST

