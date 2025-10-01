ETV Bharat / sports

શ્રીલંકાને હરાવીને વર્લ્ડ કપમાં ભારતની વિજયી શરૂઆત, અમનજોત અને દીપ્તિનું ધમાકેદાર પ્રદર્શન

ભારત વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વિરુદ્ધ શ્રીલંકા વેસ્ટ: ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ની પહેલી મેચમાં ભારતીય ટીમે શ્રીલંકાને 59 રનથી હરાવ્યું.

ભારતની વિજયી શરૂઆત
ભારતની વિજયી શરૂઆત (IANS)
Published : October 1, 2025 at 10:39 AM IST

હૈદરાબાદ : ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ની પહેલી મેચમાં ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે શ્રીલંકાને 59 રનથી હરાવ્યું. હરમનપ્રીત કૌરની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે વર્લ્ડ કપમાં વિજયી શરૂઆત કરી. વરસાદથી વિક્ષેપિત 47 ઓવરની મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ભારતે 8 વિકેટે 269 રન બનાવ્યા. 270 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, શ્રીલંકા 45.4 ઓવરમાં 211 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું, અને મેચ 59 રનથી હારી ગયા.

શ્રીલંકા માટે ચમારી અથાપથુની શાનદાર ઇનિંગ

ભારતના 270 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા માટે ઇનિંગની શરૂઆત કરવા માટે કેપ્ટન ચમારી અથાપથુ અને હાસિની પરેરા આવ્યા. બંને ખેલાડીઓએ પ્રથમ વિકેટ માટે 30 રનની ભાગીદારી કરી. ભારતની પહેલી વિકેટ હાસિની પરેરાના રૂપમાં આવી, જે 14 રન પર ક્રાંતિ ગૌડ દ્વારા ક્લીન બોલ્ડ થઈ ગઈ.

શ્રીલંકા તરફથી કેપ્ટન ચમારી અથાપથુએ સૌથી વધુ 47 બોલમાં 4 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા સાથે 43 રન બનાવ્યા. તેના ઉપરાંત, નિલેક્ષિકા સિલ્વાએ અનુક્રમે 35 અને 29 રન બનાવ્યા. ભારત તરફથી, દીપ્તિ શર્માએ 3 વિકેટ લીધી, જ્યારે સ્નેહા રાણા અને શ્રી ચારાનીએ 2-2 વિકેટ લીધી. દીપ્તિને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવી.

અમનજોત અને દીપ્તિએ અડધી સદી ફટકારી

અગાઉ, પ્રતિકા રાવલે 59 બોલમાં 3 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગા સાથે 37 રન બનાવ્યા. હરલીન દેઓલે 64 બોલમાં 6 ચોગ્ગા સાથે 48 રન બનાવ્યા. અમનજોત કૌરે 56 બોલમાં 5 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગા સાથે 57 રન બનાવ્યા, જ્યારે દીપ્તિ શર્માએ 53 બોલમાં 3 ચોગ્ગા સાથે 53 રન બનાવ્યા અને ઓફ સ્પિનર ​​સ્નેહા રાણાએ 28 રનનું યોગદાન આપ્યું, જેનાથી ભારતનો સ્કોર 269 સુધી પહોંચવામાં મદદ મળી. શ્રીલંકા તરફથી ઇનોકા રાણાવીરાએ 4 વિકેટ લીધી જ્યારે ઉદેશિકા પ્રબોધનીએ 2 વિકેટ લીધી.

