શ્રીલંકાને હરાવીને વર્લ્ડ કપમાં ભારતની વિજયી શરૂઆત, અમનજોત અને દીપ્તિનું ધમાકેદાર પ્રદર્શન
ભારત વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વિરુદ્ધ શ્રીલંકા વેસ્ટ: ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ની પહેલી મેચમાં ભારતીય ટીમે શ્રીલંકાને 59 રનથી હરાવ્યું.
Published : October 1, 2025 at 10:39 AM IST|
Updated : October 1, 2025 at 10:48 AM IST
હૈદરાબાદ : ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ની પહેલી મેચમાં ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે શ્રીલંકાને 59 રનથી હરાવ્યું. હરમનપ્રીત કૌરની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે વર્લ્ડ કપમાં વિજયી શરૂઆત કરી. વરસાદથી વિક્ષેપિત 47 ઓવરની મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ભારતે 8 વિકેટે 269 રન બનાવ્યા. 270 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, શ્રીલંકા 45.4 ઓવરમાં 211 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું, અને મેચ 59 રનથી હારી ગયા.
શ્રીલંકા માટે ચમારી અથાપથુની શાનદાર ઇનિંગ
Deepti Sharma shines as India begin their #CWC25 campaign in style with a commanding win over Sri Lanka 🔥#INDvSL 📝: https://t.co/QmU0lW8d7a pic.twitter.com/1hLwq8CD4D— ICC (@ICC) September 30, 2025
ભારતના 270 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા માટે ઇનિંગની શરૂઆત કરવા માટે કેપ્ટન ચમારી અથાપથુ અને હાસિની પરેરા આવ્યા. બંને ખેલાડીઓએ પ્રથમ વિકેટ માટે 30 રનની ભાગીદારી કરી. ભારતની પહેલી વિકેટ હાસિની પરેરાના રૂપમાં આવી, જે 14 રન પર ક્રાંતિ ગૌડ દ્વારા ક્લીન બોલ્ડ થઈ ગઈ.
India's all-round star Deepti Sharma takes home the @aramco POTM award for her stunning 53 and 3/54 against Sri Lanka 🔥#INDvSL #CWC25 pic.twitter.com/eGUD3SApGx— ICC (@ICC) September 30, 2025
શ્રીલંકા તરફથી કેપ્ટન ચમારી અથાપથુએ સૌથી વધુ 47 બોલમાં 4 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા સાથે 43 રન બનાવ્યા. તેના ઉપરાંત, નિલેક્ષિકા સિલ્વાએ અનુક્રમે 35 અને 29 રન બનાવ્યા. ભારત તરફથી, દીપ્તિ શર્માએ 3 વિકેટ લીધી, જ્યારે સ્નેહા રાણા અને શ્રી ચારાનીએ 2-2 વિકેટ લીધી. દીપ્તિને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવી.
અમનજોત અને દીપ્તિએ અડધી સદી ફટકારી
𝙄𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜𝙨 𝘽𝙧𝙚𝙖𝙠!#TeamIndia posted 269/8 on the board! 💪— BCCI Women (@BCCIWomen) September 30, 2025
5⃣7⃣ for Amanjot Kaur
5⃣3⃣ for Deepti Sharma
4⃣8⃣ for Harleen Deol
3⃣7⃣ for Pratika Rawal
2⃣8⃣* for Sneh Rana
Over to our bowlers now! 👍
Scorecard ▶️ https://t.co/lcSNn7a0WF#WomenInBlue | #CWC25 | #INDvSL pic.twitter.com/ZALLWzMzVo
અગાઉ, પ્રતિકા રાવલે 59 બોલમાં 3 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગા સાથે 37 રન બનાવ્યા. હરલીન દેઓલે 64 બોલમાં 6 ચોગ્ગા સાથે 48 રન બનાવ્યા. અમનજોત કૌરે 56 બોલમાં 5 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગા સાથે 57 રન બનાવ્યા, જ્યારે દીપ્તિ શર્માએ 53 બોલમાં 3 ચોગ્ગા સાથે 53 રન બનાવ્યા અને ઓફ સ્પિનર સ્નેહા રાણાએ 28 રનનું યોગદાન આપ્યું, જેનાથી ભારતનો સ્કોર 269 સુધી પહોંચવામાં મદદ મળી. શ્રીલંકા તરફથી ઇનોકા રાણાવીરાએ 4 વિકેટ લીધી જ્યારે ઉદેશિકા પ્રબોધનીએ 2 વિકેટ લીધી.
