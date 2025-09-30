ચેમ્પિયન કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવનું મુંબઈમાં ભવ્ય સ્વાગત, ચાહકોએ લહેરાવ્યો ત્રિરંગો, જુઓ વીડિયો
એશિયા કપ 2025 ની ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને હરાવીને ટાઇટલ જીતનાર કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવનું મુંબઈમાં ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું.
Published : September 30, 2025 at 3:21 PM IST
નવી દિલ્હી: સૂર્યકુમાર યાદવના નેતૃત્વ હેઠળની ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે પાકિસ્તાનને હરાવીને એશિયા કપ 2025 જીત્યો. ટુર્નામેન્ટ જીત્યા પછી, સૂર્યકુમાર યાદવને ટ્રોફીથી સંતોષ માનવો પડ્યો, અને ચેમ્પિયન બોર્ડને પણ પોડિયમ પરથી હટાવી દેવામાં આવ્યું. આનું કારણ PCB ચેરમેન મોહસીન નકવી હતા.
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના વિવાદ દ્વારા એશિયા કપ 2025 વધુ પ્રકાશિત થયું, જે દરમિયાન ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવને મીડિયા અને ક્રિકેટ ચાહકો તરફથી ઘણી ટીકાઓનો સામનો કરવો પડ્યો. જો કે, આ ચેમ્પિયન કેપ્ટને ક્યારેય પાછળ વળીને જોયું નહીં અને પાકિસ્તાન સામેની ફાઇનલમાં તેની ટીમને 5 વિકેટથી વિજય અપાવ્યો.
મુંબઈમાં સૂર્યનું ભવ્ય સ્વાગત કરાયું
એશિયાના ચેમ્પિયન કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ હવે ભારત પરત ફર્યા છે અને મુંબઈમાં તેમનું ભવ્ય સ્વાગત થયું છે. યાદવ તેમના પરિવાર સાથે મુંબઈમાં રહે છે. તેમના ઘરે પહોંચ્યા પછી, તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું, જેના ફોટા અને વીડિયો હવે સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યા છે.
ANI દ્વારા શેર કરાયેલા એક વીડિયોમાં, સૂર્યકુમાર યાદવનું આરતી થાળી (આરતીની થાળી) સાથે સ્વાગત કરવામાં આવે છે. તેમનું મુંબઈમાં તિલક (પવિત્ર દોરો) વડે સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. તેમનું સ્વાગત કરવા માટે મુંબઈમાં મોટી ભીડ એકઠી થઈ. પાકિસ્તાનને હરાવ્યા પછી, સૂર્યાએ કહ્યું, "અમારી ટ્રોફી આપણા લોકોનો પ્રેમ અને ટેકો છે."
સૂર્યાએ પોતાની મેચ ફી સમર્પિત કરીને મોટું દિલ બતાવ્યું.
એશિયા કપ 2025 જીત્યા પછી, સૂર્યકુમાર યાદવે પોતાના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર લખ્યું, "મેં આપણા સશસ્ત્ર દળો અને પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાના પીડિતોના પરિવારોના સમર્થનમાં આ ટુર્નામેન્ટ માટે મારી મેચ ફી દાન કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. તમે હંમેશા મારા વિચારોમાં રહેશો. જય હિંદ."
ફાઈનલ મેચમાં ભારતનું પ્રદર્શન: આ મેચમાં, ભારતે ટોસ જીતીને પ્રથમ ફિલ્ડિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ફાઇનલમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા, પાકિસ્તાને 10 વિકેટ ગુમાવીને 146 રન બનાવ્યા. કુલદીપે 4 વિકેટ લીધી. ત્યારબાદ ભારતે 19.4 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 150 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી. ભારત માટે તિલક વર્માએ અણનમ 69 રન બનાવ્યા.
