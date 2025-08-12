હૈદરાબાદ, BODHANA SIVANANDAN: ભારતીય મૂળની બ્રિટિશ ચેસ ખેલાડી બોધના શિવાનંદને બ્રિટિશ ચેસ ચેમ્પિયનશિપ 2025 માં ઇતિહાસ રચ્યો છે. તે ગ્રાન્ડમાસ્ટર સામે જીત મેળવનારી સૌથી નાની ઉંમરની મહિલા ચેસ ખેલાડી બની છે. 10 વર્ષની બોધનાએ લિવરપૂલમાં આયોજિત બ્રિટિશ ચેસ ચેમ્પિયનશિપના છેલ્લા રાઉન્ડમાં 60 વર્ષીય ગ્રાન્ડમાસ્ટર પીટર વેલ્સને હરાવીને આ સિદ્ધિ મેળવી.
🇬🇧♟👏 British sensation Bodhana Sivanandan has made history by becoming the youngest female chess player ever to beat a grandmaster!— International Chess Federation (@FIDE_chess) August 11, 2025
The 10-year-old, from Harrow, pulled off the win on Sunday against 60-year-old Grandmaster Peter Wells in the last round of the 2025 British… pic.twitter.com/bAMqeyFZHm
બોધના શિવાનંદને અમેરિકન ખેલાડીનો રેકોર્ડ તોડ્યો
બોધના શિવાનંદને 10 વર્ષ, 5 મહિના અને ત્રણ દિવસની ઉંમરે આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. અગાઉ આ રેકોર્ડ અમેરિકન કેરિસા યીપના નામે હતો, જેણે 2019 માં 10 વર્ષ, 11 મહિના અને 20 દિવસની ઉંમરે આ સિદ્ધિ મેળવી હતી.
બોધનાએ યુટ્યુબ પરથી ચેસ રમવાનું શીખી
લોકડાઉન દરમિયાન બોધનાએ પાંચ વર્ષની નાની ઉંમરે ચેસ રમવાનું શરૂ કર્યું હતું. તેના પિતાના એક મિત્ર ગેરેજ સાફ કરતી વખતે ચેસ સેટ ફેંકી દેવાનું વિચારી રહ્યા હતા. પરંતુ તમિલનાડુમાં જન્મેલા બોધનાના પિતા શિવ તેને દાન કરવાના ઇરાદાથી ઘરે લાવ્યા. ત્યારબાદ રાજા અને નાઈટ જેવા ચેસના ખેલાડીઓએ બોધનનું ધ્યાન આ રમત તરફ ખેંચ્યું. અને પછી તેણીએ આ રમતમાં નિપુણતા મેળવવા માટે યુટ્યુબ વિડિઓઝ જોવાનું અને અજાણ્યાઓ સાથે ઓનલાઇન ચેસ રમવાનું શરૂ કર્યું.
Bodhana Sivanandan became the youngest girl to defeat a GM at just 10 years old (5 months and 3 days) in the final round of the 2025 British Chess Championships! 👏 The previous record was held by IM Carissa Yip. pic.twitter.com/xB2w2KtX2x— Susan Polgar (@SusanPolgar) August 10, 2025
ચેસ દિગ્ગજ સુસાન પોલ્ગરે પણ આ કિશોરીની ઐતિહાસિક સિદ્ધિની પ્રશંસા કરી. તેણીએ પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું, 'બોધન શિવાનંદન ફક્ત 10 વર્ષ (5 મહિના અને 3 દિવસ) ની ઉંમરે બ્રિટિશ ચેસ ચેમ્પિયનશિપના અંતિમ રાઉન્ડમાં ગ્રાન્ડમાસ્ટરને હરાવનારી સૌથી નાની છોકરી બની! અગાઉનો રેકોર્ડ આઈએમ કેરિસા યીપના નામે હતો.'
Interview with incredibly talented 🏴 Bodhana Sivanandan, who is currently 6/9 and has beaten an IM and a Grandmaster! pic.twitter.com/08JlNThK4i— Take Take Take (@TakeTakeTakeApp) June 14, 2025
બોધનાના માતાપિતા તમિલનાડુ સાથે સંબંધ
તમને જણાવી દઈએ કે બોધનાના મૂળ તમિલનાડુના ત્રિચીમાં છે, જ્યાં તેનો પરિવાર 2007 સુધી રહેતો હતો, પરંતુ તે પછી તેના પિતા શિવાનંદન વેલાયુથમ, જે એક આઈટી પ્રોફેશનલ હતા, પરિવાર સાથે લંડન ગયા. બ્રિટિશ રાજધાનીમાં જન્મેલી અને ઉછરેલી, બોધન સતત આગળ વધી રહી છે અને બ્રિટિશ ચેસમાં એક મજબૂત દાવેદાર તરીકે ઉભરી રહી છે.
