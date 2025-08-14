હૈદરાબાદ, Commonwealth Games 2030 : ભારતીય ઓલિમ્પિક એસોસિએશન (IOA) એ 13 ઓગસ્ટના રોજ, એક ખાસ સામાન્ય સભા (SGM) માં 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સની યજમાની માટે ભારતની બિડને મંજૂરી આપી દીધી છે. બિડ દસ્તાવેજો રજૂ કરવાની 31 ઓગસ્ટની સમયમર્યાદા પહેલા આ વિકાસ થયો છે.
કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન કરવાની ભારતની વધતી જતી મહત્વાકાંક્ષાને આંતરરાષ્ટ્રીય ઇવેન્ટ્સનું આયોજન કરવાના પગલા તરીકે જોવામાં આવી રહી છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ ઘણી વખત કહ્યું છે કે, ભારત 2036 ઓલિમ્પિક્સનું આયોજન કરવા માંગે છે. તેથી દેશ માટે મુખ્ય રમતગમત ઇવેન્ટ્સનો સત્યાપિત ઇતિહાસ હોવો જરૂરી છે. જેથી તેવું સાબિત કરી શકાય કે, ભારત ઓલમ્પિક જેવા મોટા ઈવેન્ટ્સની પણ યજમાની કરી શકે છે.
VIDEO | IOA President PT Usha on India’s Commonwealth Games bid, says, " so, now we all will work together. we have unanimously made the commonwealth 2030 bid proposal. ahmedabad is not the only venue, the venue is yet to be finalised. bhubaneswar is also a prominent contender.… pic.twitter.com/oWbHoFQpeW— Press Trust of India (@PTI_News) August 13, 2025
કોમનવેલ્થ ગેમ્સના યજમાની અધિકારો કયા શહેરને મળી શકે છે?
ભારતે 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે અમદાવાદને યજમાન શહેર બનાવવા માટે પ્રસ્તાવ રજૂ કરી દીધો છે. પરંતુ દેશે 31 ઓગસ્ટની સમયમર્યાદા પહેલાં અંતિમ બિડ રજૂ કરવી પડશે. IOA પ્રમુખ પીટી ઉષાએ પીટીઆઈ સાથે વાત કરતા કહ્યું કે, દિલ્હી અને ભુવનેશ્વર પર પણ વિચાર કરવામાં આવશે.
અડધા કલાકથી વધુ ચાલેલી ખાસ સામાન્ય સભા બાદ પીટી ઉષાએ કહ્યું, 'મને ખુશી છે કે બધા સાથે છે, અને આ સર્વસંમતિથી નિર્ણય છે, અને અમારી તૈયારીઓ આગળ વધશે. અમે હમણાં કહી શકતા નથી કે અમદાવાદ યજમાન શહેર હશે કે નહીં. અમારી પાસે ભુવનેશ્વર અને દિલ્હીમાં પણ સારી સુવિધાઓ છે.'
Indian Olympic Association formally approved India's bid to host the Commonwealth Games in 2030 in its Special General Meeting in Delhi.— All India Radio News (@airnewsalerts) August 13, 2025
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026 ક્યાં યોજાશે?
તમને જણાવી દઈએ કે, દર ચાર વર્ષે યોજાતી આગામી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026 માં સ્કોટલેન્ડના ગ્લાસગોમાં યોજાશે. ત્યારબાદ આ ગેમ્સ 2030 માં યોજાશે. જો આપણે 2030 માં ભારત દ્વારા કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન કરવામાં આવે, તો તે 2010 પછી બીજી વખત હશે.
IOA ના સંયુક્ત સચિવ કલ્યાણ ચૌબેએ કહ્યું, 'આપણી બધી મેડલ વિજેતા રમતો જેમ કે શૂટિંગ, તીરંદાજી, કુસ્તી વગેરેનું આયોજન કરવાની યોજના છે. કબડ્ડી અને ખો-ખો જેવી આપણી પરંપરાગત રમતોનો પણ તેમાં સમાવેશ થવો જોઈએ.'
ઓલમ્પિક 2036નું આયોજન પણ અમદાવાદમાં થશે?
આ ઉપરાંત 2036 ઓલિમ્પિક ગેમ્સનું આયોજન કરવાની મહત્વાકાંક્ષાને મજબૂત કરવા માટે ભારતનું પ્રતિનિધિમંડળ સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડની મુલાકાતે છે. લૌઝેનમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક સમિતિ (IOC) ના મુખ્યાલય અને ANOC સાથે બેઠકો યોજાશે. તેમાં ભારતીય ઓલિમ્પિક એસોસિએશનના પ્રમુખ પીટી ઉષા અને ગુજરાતના રમતગમત મંત્રી હર્ષ સંઘવી સહિત 8 સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે.
આ બેઠકે ભારતીય પ્રતિનિધિમંડળને અમદાવાદને ભવિષ્યમાં ઓલિમ્પિક રમતોનું આયોજન કરવા માટેના તેના વિઝનને સ્પષ્ટ કરવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડ્યું.
