મુંબઈ: ભારતીય ટેસ્ટ અને ટી20 ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્મા હાલમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર છે. રોહિત હજુ પણ ક્રિકેટના મેદાનથી દૂર છે, છતાં તે સમાચારમાં રહે છે. ક્યારેક એવું કહેવામાં આવે છે કે, રોહિત શર્મા હવે વનડે ક્રિકેટમાંથી પણ નિવૃત્તિ લેવા જઈ રહ્યો છે, તો ક્યારેક એવું કહેવામાં આવે છે કે રોહિતને વનડે ક્રિકેટની કેપ્ટનશીપમાંથી પણ દૂર કરી શકાય છે. વનડે કેપ્ટનશીપ માટે પણ દરરોજ નવા દાવેદારો ઉભરી રહ્યા છે. આ દરમિયાન, રોહિત શર્માએ પોતે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ અંગે નિવેદન આપ્યું છે.
રોહિતે પોતાની લાગણીઓ વ્યક્ત કરી: રોહિત શર્મા ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમતો નથી અને ન તો તે ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાઓમાં ટીમ ઈન્ડિયાનો ભાગ છે. 2024 માં તેની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટી20 વર્લ્ડ કપ જીત્યા પછી, તેણે આ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી. તે જ સમયે, થોડા દિવસો પહેલા જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયા ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ઈંગ્લેન્ડ જવાની તૈયારી કરી રહી હતી, ત્યારે તેણે ટેસ્ટ ક્રિકેટ છોડી દેવાનો નિર્ણય લીધો હતો. હવે તે ફક્ત વનડે ક્રિકેટ રમી રહ્યો છે અને હાલમાં કેપ્ટન પણ છે. હાલમાં, ભારતીય ટીમ ઘણી ODI મેચ રમી રહી નથી, તેથી રોહિત પણ રમી રહ્યો નથી. સોમવારે એક કાર્યક્રમ દરમિયાન રોહિત મુંબઈ પહોંચ્યો અને પોતાની લાગણીઓ વ્યક્ત કરી.
Rohit Sharma said " when you are very young, you don’t understand the importance of preparation but as you go along, you understand, it gives you the kind of discipline that the game asks for, so it starts with preparation, understanding what exactly you need to do". [ceat] pic.twitter.com/7i0rlbD7Oz— Johns. (@CricCrazyJohns) August 25, 2025
રોહિત શર્માએ શું કહ્યું: આ કાર્યક્રમ દરમિયાન એક પેનલ ચર્ચાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં રોહિત શર્માએ કહ્યું, "તમારે ટેસ્ટ ક્રિકેટ માટે તૈયારી કરવી પડશે. આ એક એવી રમત છે જેમાં તમારે લાંબા સમય સુધી મેદાન પર રહેવું પડે છે. ટેસ્ટમાં તમારે પાંચ દિવસ રમવા પડે છે. માનસિક રીતે તે ખૂબ પડકારજનક અને થકવી નાખે છે." રોહિત શર્માએ એમ પણ કહ્યું કે બધા ક્રિકેટરો ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટ રમીને મોટા થયા છે. જોકે, રોહિતે પોતાની ટેસ્ટ નિવૃત્તિ કે ભવિષ્યની યોજનાઓ વિશે કંઈ કહ્યું નહીં.
Rohit Sharma on test Cricket : " test cricket is mentally very challenging and draining"— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) August 25, 2025
rohit sharma's full speech from today's event of ceattyres.❤️
Rohit Sharma in dashing look during event today in Mumbai.🥵🔥
રોહિતને ઓક્ટોબરમાં રમતો જોઈ શકાય છે: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ આ વર્ષે ઓક્ટોબરમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસે જવાની છે, જેમાં ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમાશે. અત્યાર સુધી રોહિત ODI ટીમનું નેતૃત્વ કરતો જોવા મળી રહ્યો છે. હા, જ્યાં સુધી અચાનક કોઈ ફેરફાર ન થાય, ત્યાં સુધી કમાન તેના હાથમાં રહેશે. આ તે શ્રેણી હશે જ્યારે રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી લાંબા સમય પછી ફરીથી રમતા જોવા મળશે. શું રોહિત અને કોહલી આ શ્રેણી પછી રમતા રહેશે કે પછી તેઓ 2027 ODI વર્લ્ડ કપ સુધી રમવાનો બીજો નિર્ણય લેશે? દરેકની નજર ચોક્કસપણે આ પર હશે.
