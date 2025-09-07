વિશ્વ તીરંદાજી ચેમ્પિયનશિપમાં ભારતીય ટીમનું શાનદાર પ્રદર્શન, ભારતીય પુરુષ ટીમે ઐતિહાસિક ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો
અમન સૈની, ઋષભ યાદવ અને પ્રથમેશ ફુગેની ભારતીય પુરુષ કમ્પાઉન્ડ ટીમે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો.
Published : September 7, 2025 at 8:49 PM IST
ગ્વાંગજુ: દક્ષિણ કોરિયામાં યોજાયેલી વર્લ્ડ તીરંદાજી ચેમ્પિયનશિપમાં ભારતીય પુરુષ કમ્પાઉન્ડ ટીમે ફાઇનલમાં ફ્રાન્સને 235-233થી હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારતનો પહેલો કમ્પાઉન્ડ મેન્સ ટીમ ગોલ્ડ મેડલ છે. ઋષભ યાદવ, અમન સૈની અને પ્રથમેશ ભાલચંદ્ર ફુગેની ત્રિપુટીએ ફ્રાન્સ સામેની રોમાંચક મુકાબલામાં સંયમ બતાવ્યો અને 235-233થી જીતીને પોડિયમ ટોચ પર પહોંચી.
ભારતનો પહેલો વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ ગોલ્ડ મેડલ
ત્રણ સેટના અંતે, બંને ટીમો 176-176 પર બરાબરી પર હતી, પરંતુ પછી ચોથા સેટમાં, ભારતે જીતવા માટે 59નો સ્કોર કર્યો, કારણ કે વિરોધી ટીમ ફક્ત 57 પોઈન્ટ મેળવી શકી અને આમ ભારતીય ટીમ વિજયી બની. જકાર્તા 1995 વર્લ્ડ તીરંદાજી ચેમ્પિયનશિપ પછી આ ભારતનો પહેલો વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ ગોલ્ડ મેડલ મેચ હતો. આ તે જ આવૃત્તિ હતી જ્યાં કમ્પાઉન્ડ ટીમને પહેલી વાર ઇવેન્ટમાં સામેલ કરવામાં આવી હતી, જે ફ્રાન્સે જીતી હતી.
A NEW CHAPTER FOR INDIAN ARCHERY 🇮🇳🥹— The Khel India (@TheKhelIndia) September 7, 2025
- First Gold Medal Ever for India in the Men's Compound Team at World Championships! 🏹pic.twitter.com/qg1byVFeB4 https://t.co/4y787p1zOV
ભારતીય ટીમનું શાનદાર પ્રદર્શન
ફાઇનલમાં પહોંચતી વખતે, ભારતે યુએસએ અને તુર્કી જેવી મજબૂત ટીમો પર જીત નોંધાવી હતી. ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં, તેઓએ યુએસએ પર 234-233 ના સાંકડા માર્જિનથી વિજય મેળવ્યો અને પછી સેમિફાઇનલમાં તુર્કીને 234-232 થી હરાવ્યું.
HISTORY MADE!!🇮🇳— SAI Media (@Media_SAI) September 7, 2025
Prathamesh Fuge, Rishabh Yadav & Aman Saini bagged India’s first-ever GOLD🥇in the Compound Men’s Team event at the World Archery🏹 Championships 2025 in Gwangju, South Korea 🇰🇷.
What a massive moment for Indian #Archery🏹👏
Take a bow, champions🫡… pic.twitter.com/VnqeHezcZM
મિશ્ર ટીમે સિલ્વર મેડલ જીત્યો
ઋષભનો આ દિવસનો બીજો મેડલ હતો, કારણ કે તેણે અગાઉ કમ્પાઉન્ડ મિક્સ્ડ ટીમ ફાઇનલમાં જ્યોતિ સુરેખા વેનમ સાથે જોડી બનાવી હતી. જોકે, ભારતીય જોડી ગોલ્ડ મેડલ મેચમાં માઇક શ્લોસર અને સેને ડી લાટની ડચ જોડી સામે હારી ગઈ હતી અને સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો.
ભારતીય ટુકડીએ 2023 આવૃત્તિમાં 15 મેડલ જીત્યા હતા
તીરંદાજી વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં આ ભારતનો બીજો કમ્પાઉન્ડ મિક્સ્ડ ટીમ મેડલ છે. અગાઉ, તેઓએ 2021 માં યાંક્ટનમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. તમને જણાવી દઈએ કે ભારતીય ટુકડીએ 2023 આવૃત્તિમાં 15 મેડલ જીત્યા હતા, જેમાં ત્રણ ગોલ્ડ, નવ સિલ્વર અને ત્રણ બ્રોન્ઝ મેડલનો સમાવેશ થાય છે.
આ પણ વાંચો: