નવી દિલ્હી: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ 9 સપ્ટેમ્બરથી એશિયા કપ 2025માં ભાગ લેવા જઈ રહી છે. તે પહેલા ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો માટે દુઃખદ સમાચાર આવ્યા છે. હકીકતમાં, આજે એટલે કે 4 સપ્ટેમ્બર (ગુરુવાર) ના રોજ, ભારતીય ક્રિકેટર અમિત મિશ્રાએ નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. તેમણે ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી છે. આ સાથે, ભારતીય લેગ-સ્પિનર અમિત મિશ્રાની 25 વર્ષની લાંબી કારકિર્દીનો અંત આવ્યો છે.
અમિત મિશ્રાએ સોશિયલ મીડિયા પર એક ભાવનાત્મક પોસ્ટ કરી
અમિત મિશ્રાએ પોતાના સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી. તેમણે પોસ્ટમાં લખ્યું, 'આજે 25 વર્ષ પછી હું ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરું છું. એક રમત જે મારો પહેલો પ્રેમ, મારો ગુરુ અને મારી ખુશીનો સૌથી મોટો સ્ત્રોત રહી છે. આ સફર અસંખ્ય લાગણીઓથી ભરેલી રહી છે. ગર્વ, મુશ્કેલી, શીખવા અને પ્રેમની ક્ષણો. હું BCCI, હરિયાણા ક્રિકેટ એસોસિએશન, મારા કોચ, સપોર્ટ સ્ટાફ, સાથીદારો અને સૌથી ઉપર, ચાહકોનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું, જેમના વિશ્વાસ અને સમર્થનથી મને દરેક પગલા પર શક્તિ મળી'.
VIDEO | Veteran Indian leg spinner Amit Mishra (@MishiAmit) on his retirement from all formats of cricket, says, " obviously, i am feeling a bit low because you have done that one thing for such a long time and obviously feel a little down while saying it goodbye. but there is an… pic.twitter.com/uNfbO86gPE— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2025
મિશ્રાએ આગળ લખ્યું, 'શરૂઆતના દિવસોના સંઘર્ષ અને બલિદાનથી લઈને મેદાન પર વિતાવેલી અવિસ્મરણીય ક્ષણો સુધી, દરેક પ્રકરણ એક એવો અનુભવ રહ્યો છે જેણે મને એક ક્રિકેટર અને એક માનવી તરીકે ઘડ્યો છે. મારા ઉતાર-ચઢાવમાં મારી સાથે મજબૂત રીતે ઉભા રહેવા બદલ મારા પરિવારનો આભાર. આ સફરને આટલી ખાસ બનાવવા બદલ મારા સાથી ખેલાડીઓ અને માર્ગદર્શકોનો આભાર'.
અમિત મિશ્રાએ અંતે લખ્યું, 'આ પ્રકરણનો અંત કરીને, મારું હૃદય કૃતજ્ઞતા અને પ્રેમથી ભરાઈ ગયું છે. ક્રિકેટે મને બધું આપ્યું છે અને હવે હું રમતને કંઈક પાછું આપવા માટે ઉત્સુક છું જેણે મને જે છે તે બનાવ્યો.
અમિત મિશ્રાની ક્રિકેટ કારકિર્દી
અમિત મિશ્રાએ 2003 માં બાંગ્લાદેશમાં રમાયેલી ODI ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં ભારત માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. 2008 માં, તેણે મોહાલીમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું. 2010 માં તેનું T20 ડેબ્યૂ થયું. અમિતે ભારત માટે 22 ટેસ્ટ મેચની 40 ઇનિંગ્સમાં 76 વિકેટ લીધી. 36 ODI માં તેના નામે 64 વિકેટ છે. તે જ સમયે, તેણે 10 T20 મેચોમાં 16 વિકેટ લીધી છે.
VIDEO | Veteran Indian leg-spinner Amit Mishra (@MishiAmit) , who announced his retirement on Thursday, opened up about the highs and lows of his two-decade-long career, sharing his most cherished memories, including filling the shoes of legendary Anil Kumble, recalling them as… pic.twitter.com/cuU5eK9WLt— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2025
અમિત મિશ્રાની IPL કારકિર્દી
અમિત મિશ્રાએ 2008 થી 2024 સુધી IPL રમી હતી. આ દરમિયાન, તેણે 162 મેચોમાં 174 વિકેટ લીધી હતી. તેણે IPLમાં ત્રણ હેટ્રિક લીધી છે. તે ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગના ઇતિહાસમાં આવું કરનાર પ્રથમ બોલર છે. મિશ્રાએ IPLમાં ત્રણ અલગ અલગ ટીમો માટે હેટ્રિક લીધી છે. તેણે 2008માં દિલ્હી ડેરડેવિલ્સ (હવે દિલ્હી કેપિટલ્સ), 2011માં કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ (હવે પંજાબ કિંગ્સ) અને ૨૦૧૩માં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ માટે હેટ્રિક લીધી હતી.
આ ખાસ રેકોર્ડ અમિત મિશ્રાના નામે નોંધાયેલા છે.
તેણે ૨૦૧૩માં ઝિમ્બાબ્વેમાં પાંચ મેચની શ્રેણીમાં 18 વિકેટ લઈને દ્વિપક્ષીય ODI શ્રેણીમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેવાના જવાગલ શ્રીનાથના વિશ્વ રેકોર્ડની બરાબરી કરી હતી. બાંગ્લાદેશમાં ૨૦૧૪ના T20 વર્લ્ડ કપમાં પણ રમ્યો હતો, જ્યાં તેણે ૧૦ વિકેટ લીધી હતી અને ભારત શ્રીલંકા સામે રનર્સ-અપ રહ્યું હતું.
અમિત મિશ્રાએ ભારત માટે તેની છેલ્લી મેચ 2017માં રમી હતી. આ પછી, મિશ્રાએ સ્થાનિક ક્રિકેટ અને IPL રમવાનું ચાલુ રાખ્યું. તેની છેલ્લી સ્પર્ધાત્મક ક્રિકેટ મેચ IPL ૨૦૨૪માં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે હતી. મિશ્રાએ IPLમાં ત્રણ અલગ-અલગ ટીમો માટે હેટ્રિક લીધી છે. તેમણે ૨૦૦૮માં દિલ્હી ડેરડેવિલ્સ (હવે દિલ્હી કેપિટલ્સ), 2011માં કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ (હવે પંજાબ કિંગ્સ) અને ૨૦૧૩માં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ માટે હેટ્રિક લીધી હતી.
Today, after 25 years, I announce my retirement from cricket — a game that has been my first love, my teacher, and my greatest source of joy.— Amit Mishra (@MishiAmit) September 4, 2025
This journey has been filled with countless emotions — moments of pride, hardship, learning, and love. I am deeply grateful to the BCCI,… pic.twitter.com/ouEzjU8cnp
મિશ્રા માટે તેમના 25 વર્ષના કરિયરમાં કઈ ક્ષણ ખાસ હતી
અમિત મિશ્રાએ INS સાથે વાત કરતા કેટલીક ખાસ બાબતો પર પ્રકાશ પાડ્યો. જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે, તમારા રમતગમતના કરિયરની કઈ સિદ્ધિ કે ક્ષણ તમારા માટે સૌથી યાદગાર છે? તો તેમણે જવાબ આપ્યો અને કહ્યું, આવી ઘણી ક્ષણો છે પણ હું એક ખાસ ક્ષણનો ઉલ્લેખ કરવા માંગુ છું. મોહાલીમાં મારો ટેસ્ટ ડેબ્યૂ. આ તે સમયે હતું જ્યારે અનિલ (કુંબલે) ભાઈ ઘાયલ થયા હતા અને તે સમયે ખૂબ દબાણ હેઠળ હતા કારણ કે આખું મીડિયા કહી રહ્યું હતું કે, 'કાશ હું પણ અનિલ ભાઈએ આટલા લાંબા સમય સુધી ટેસ્ટ ટીમ માટે જે કર્યું તે કરી શકું'.
મિશ્રાએ આગળ કહ્યું, 'તે એક ખાસ ક્ષણ હતી જ્યારે અનિલ ભાઈએ સવારે મને કહ્યું કે હું મેચ રમીશ અને મને વ્યાવસાયિક રીતે રમવા અને સારું પ્રદર્શન કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યો. પછી મેં મારી ડેબ્યૂ મેચમાં આઠ વિકેટ લીધી જેમાં પાંચ વિકેટનો સમાવેશ પણ હતો અને તે હંમેશા મારી કારકિર્દીનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ અને યાદગાર ક્ષણ રહેશે'.
તેમણે આગળ કહ્યું, 'તે પછી મેં ઘણી સારી યાદો બનાવી. પરંતુ ટેસ્ટ ડેબ્યૂ પણ ખાસ છે કારણ કે મને લાગ્યું કે ભારત માટે ટેસ્ટ રમવા માટે આનાથી વધુ યાદગાર અને સારી પરિસ્થિતિ ક્યારેય ન હોઈ શકે. જેમ અનિલ ભાઈ બહાર હતા અને હું તેમની જગ્યાએ આવ્યો. આ મારા માટે સૌથી મોટી સિદ્ધિ જેવું લાગ્યું અને ક્યારેય મારા મગજમાંથી બહાર નહીં જાય.
