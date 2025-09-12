ETV Bharat / sports

ડી ગુકેશ સતત ત્રીજી હાર, FIDE ગ્રાન્ડ સ્વિસમાંથી બહાર થવાનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે

FIDE ગ્રાન્ડ સ્વિસ 2025 માં ભારતના ડી. ગુકેશનો સંઘર્ષ ચાલુ છે. ગુરુવારે તે સતત ત્રીજી મેચ હારી ગયો.

ડી ગુકેશ
ડી ગુકેશ (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 12, 2025 at 12:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: FIDE ગ્રાન્ડ સ્વિસ ચેસ ટુર્નામેન્ટમાં ભારતીય ગ્રાન્ડમાસ્ટર અને વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ડી ગુકેશનો ખરાબ તબક્કો સમાપ્ત થવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો. તેને એક પછી એક સતત ત્રણ હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. જેના કારણે ભારતીય ચાહકો પણ ખૂબ નિરાશ છે. 11 સપ્ટેમ્બર (ગુરુવાર) ના રોજ FIDE ગ્રાન્ડ સ્વિસ 2025 ટુર્નામેન્ટમાં ગુકેશનો ત્રીજો પરાજય થયો છે.

ડી ગુકેશનો એડિઝ ગુરેલ સામે પરાજય

ટુર્નામેન્ટના સાતમા રાઉન્ડમાં ગુકેશનો 16 વર્ષીય તુર્કી ગ્રાન્ડમાસ્ટર એડિઝ ગુરેલ સામે પરાજય થયો. 19 વર્ષીય ગુકેશે અંતિમ રમતમાં એક નાની ભૂલ કરી, જે તેની હારનું કારણ બની. ખરેખર, તેણે છેલ્લી રમતમાં બિશપ ભૂલ કરી, જેના પછી તેનો પ્રતિસ્પર્ધી જીતી ગયો.

FIDE ગ્રાન્ડ સ્વિસ ચેસ ટુર્નામેન્ટમાં ડી ગુકેશના સાત મેચમાં કુલ 3 પોઈન્ટ છે. તેના પ્રદર્શને ટુર્નામેન્ટમાં તેના માટે ખતરાની ઘંટડી વગાડી દીધી છે. હકીકતમાં, હવે તેને સ્પર્ધામાં ટકી રહેવા માટે તેની બધી મેચ જીતવી પડશે. અહીંથી, જો ગુકેશને એક પણ હાર મળે છે, તો તે સીધો ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ શકે છે.

અભિમન્યુ અને નિકોલસ પણ હારી ગયા

જેમ જેમ ડી ગુકેશને ખબર પડી કે તે તુર્કી ગ્રાન્ડમાસ્ટર એડિઝ ગુરેલ સામે હારી ગયો છે, તે નિરાશ થઈ ગયો. હવે તેના માટે વાપસી કરવી ખૂબ મુશ્કેલ બનશે. અગાઉ, તેને અમેરિકાના અભિમન્યુ મિશ્રા અને ગ્રીસના નિકોલસ થિયોડોરો સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

ભારતના અન્ય ખેલાડીઓ પણ પોતાનો ચાર્મ ફેલાવી રહ્યા છે

આ ટુર્નામેન્ટમાં અન્ય મેચોની વાત કરીએ તો, ભારતીય ગ્રાન્ડમાસ્ટર નિહાલ સરીને ઈરાનના પરમ મઘસુડલૂને હરાવીને રોમાંચક જીત નોંધાવી અને લીડ મેળવી. જર્મન ગ્રાન્ડમાસ્ટર મેથિયાસ બ્લુબૌમ નિહાલ સરીન સાથે ટોચ પર છે. બ્લુબૌમે અર્જુન એરિગાઈસીને હરાવ્યા. બંનેના 5.5 પોઈન્ટ છે.

આર પ્રજ્ઞાનંધાએ ઈઝરાયેલી ગ્રાન્ડમાસ્ટર મેક્સિમ રોડશ્ટીનને હરાવીને 4.5 પોઈન્ટ મેળવ્યા છે અને સંયુક્ત રીતે બીજા સ્થાને છે. મહિલા વર્ગમાં, ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન વૈશાલી રમેશબાબુએ ચીની આઈએમ ગુઓ ક્વિને હરાવીને પોતાની પાંચમી જીત નોંધાવી છે, જીએમ દિવ્યા દેશમુખે પણ જીત મેળવી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. FIDE ગ્રાન્ડ સ્વિસ: 16 વર્ષીય અભિમન્યુ મિશ્રાએ વિશ્વ ચેમ્પિયન ગુકેશને હરાવીને ઇતિહાસ રચ્યો
  2. ડી. ગુકેશે કરીયરમાં પ્રથમ વખત વિશ્વના નંબર 1 ચેસ પ્લેયર મેગ્નસ કાર્લસનને હરાવ્યો

For All Latest Updates

TAGGED:

D GUKESHFIDE GRAND SWISS 2025D GUKESH IN FIDE GRAND SWISSD GUKESH IN FIDE GRAND SWISS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.