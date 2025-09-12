ડી ગુકેશ સતત ત્રીજી હાર, FIDE ગ્રાન્ડ સ્વિસમાંથી બહાર થવાનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે
FIDE ગ્રાન્ડ સ્વિસ 2025 માં ભારતના ડી. ગુકેશનો સંઘર્ષ ચાલુ છે. ગુરુવારે તે સતત ત્રીજી મેચ હારી ગયો.
નવી દિલ્હી: FIDE ગ્રાન્ડ સ્વિસ ચેસ ટુર્નામેન્ટમાં ભારતીય ગ્રાન્ડમાસ્ટર અને વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ડી ગુકેશનો ખરાબ તબક્કો સમાપ્ત થવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો. તેને એક પછી એક સતત ત્રણ હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. જેના કારણે ભારતીય ચાહકો પણ ખૂબ નિરાશ છે. 11 સપ્ટેમ્બર (ગુરુવાર) ના રોજ FIDE ગ્રાન્ડ સ્વિસ 2025 ટુર્નામેન્ટમાં ગુકેશનો ત્રીજો પરાજય થયો છે.
ડી ગુકેશનો એડિઝ ગુરેલ સામે પરાજય
ટુર્નામેન્ટના સાતમા રાઉન્ડમાં ગુકેશનો 16 વર્ષીય તુર્કી ગ્રાન્ડમાસ્ટર એડિઝ ગુરેલ સામે પરાજય થયો. 19 વર્ષીય ગુકેશે અંતિમ રમતમાં એક નાની ભૂલ કરી, જે તેની હારનું કારણ બની. ખરેખર, તેણે છેલ્લી રમતમાં બિશપ ભૂલ કરી, જેના પછી તેનો પ્રતિસ્પર્ધી જીતી ગયો.
FIDE ગ્રાન્ડ સ્વિસ ચેસ ટુર્નામેન્ટમાં ડી ગુકેશના સાત મેચમાં કુલ 3 પોઈન્ટ છે. તેના પ્રદર્શને ટુર્નામેન્ટમાં તેના માટે ખતરાની ઘંટડી વગાડી દીધી છે. હકીકતમાં, હવે તેને સ્પર્ધામાં ટકી રહેવા માટે તેની બધી મેચ જીતવી પડશે. અહીંથી, જો ગુકેશને એક પણ હાર મળે છે, તો તે સીધો ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ શકે છે.
અભિમન્યુ અને નિકોલસ પણ હારી ગયા
જેમ જેમ ડી ગુકેશને ખબર પડી કે તે તુર્કી ગ્રાન્ડમાસ્ટર એડિઝ ગુરેલ સામે હારી ગયો છે, તે નિરાશ થઈ ગયો. હવે તેના માટે વાપસી કરવી ખૂબ મુશ્કેલ બનશે. અગાઉ, તેને અમેરિકાના અભિમન્યુ મિશ્રા અને ગ્રીસના નિકોલસ થિયોડોરો સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
ભારતના અન્ય ખેલાડીઓ પણ પોતાનો ચાર્મ ફેલાવી રહ્યા છે
આ ટુર્નામેન્ટમાં અન્ય મેચોની વાત કરીએ તો, ભારતીય ગ્રાન્ડમાસ્ટર નિહાલ સરીને ઈરાનના પરમ મઘસુડલૂને હરાવીને રોમાંચક જીત નોંધાવી અને લીડ મેળવી. જર્મન ગ્રાન્ડમાસ્ટર મેથિયાસ બ્લુબૌમ નિહાલ સરીન સાથે ટોચ પર છે. બ્લુબૌમે અર્જુન એરિગાઈસીને હરાવ્યા. બંનેના 5.5 પોઈન્ટ છે.
આર પ્રજ્ઞાનંધાએ ઈઝરાયેલી ગ્રાન્ડમાસ્ટર મેક્સિમ રોડશ્ટીનને હરાવીને 4.5 પોઈન્ટ મેળવ્યા છે અને સંયુક્ત રીતે બીજા સ્થાને છે. મહિલા વર્ગમાં, ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન વૈશાલી રમેશબાબુએ ચીની આઈએમ ગુઓ ક્વિને હરાવીને પોતાની પાંચમી જીત નોંધાવી છે, જીએમ દિવ્યા દેશમુખે પણ જીત મેળવી છે.
