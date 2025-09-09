એશિયા કપ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયા માટે મોટા સમાચાર, શું આ સીરીઝમાંથી ઈજાગ્રસ્ત સ્ટાર ખેલાડી પાછો ફરશે?
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો સ્ટાર ખેલાડી હવે ઈજા બાદ વાપસી કરવા માટે તૈયાર છે, જાણો ક્યારે અને કઈ શ્રેણીમાંથી તે વાપસી કરશે.
Published : September 9, 2025 at 3:42 PM IST
નવી દિલ્હી: સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ 9 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થઈ રહેલા એશિયા કપ 2025માં ભાગ લેવા જઈ રહી છે. તે પહેલાં પણ ટીમ ઈન્ડિયાના ચાહકો માટે એક મોટા સારા સમાચાર આવ્યા છે. ખરેખર, ઈજાથી ઝઝૂમી રહેલા ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ખેલાડી ટૂંક સમયમાં મેદાનમાં પાછા ફરી શકે છે.
તમને જણાવી દઈએ કે આ ખેલાડી બીજું કોઈ નહીં પણ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો વિકેટકીપર બેટ્સમેન ઋષભ પંત છે, જે ઈજાગ્રસ્ત થઈને ઈંગ્લેન્ડમાં રમાયેલી 5 મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી દરમિયાન બહાર થઈ ગયો હતો. હવે ચાહકો તેની વાપસીની રાહ જોઈ રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં, તેણે તેના વાપસી અંગે અપડેટ પણ આપ્યું છે.
✂️🌳 pic.twitter.com/hDeOkuumix— Rishabh Pant (@RishabhPant17) September 8, 2025
ઋષભ પંતની વાપસી અંગે અપડેટ
ખરેખર, ઋષભ પંત ઈંગ્લેન્ડ સામેની ચોથી ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. ઈંગ્લેન્ડના ફાસ્ટ બોલર ક્રિસ વોક્સનો બોલ સીધો તેના પગમાં વાગ્યો હતો અને તેના પગમાં ફ્રેક્ચર થયું હતું. આ ઈજા બાદ ઋષભ પંત લંડનમાં હાજર હતો. આ પછી તે ભારત આવ્યો હતો અને બેંગલુરુના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સમાં તેની રિકવરી પર કામ કરશે.
હાલમાં ઋષભ પંત મુંબઈ પહોંચી ગયા છે, જ્યાં તેઓ નિષ્ણાતોનો અભિપ્રાય લેશે. આ પછી, તેઓ પોતાની રિકવરી પ્રક્રિયા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. આવી સ્થિતિમાં, એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે પંત 2 ઓક્ટોબરથી 14 ઓક્ટોબર સુધી રમાનારી 2 ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી દ્વારા વાપસી કરી શકે છે. આ શ્રેણીનો પહેલો ટેસ્ટ મેચ 2 થી 6 ઓક્ટોબર સુધી અમદાવાદમાં અને બીજો ટેસ્ટ 9 થી 14 ઓક્ટોબર સુધી દિલ્હીમાં રમાશે.
🙌#RP17 pic.twitter.com/LlAZ7lJKDm— Rishabh Pant (@RishabhPant17) July 28, 2025
ઋષભ પંતની શાનદાર ટેસ્ટ કારકિર્દી
ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ઋષભ પંતના આંકડા ખૂબ જ રસપ્રદ છે. તેમણે ભારત માટે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં અત્યાર સુધી શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. પંતે ભારત માટે 47 મેચોની 82 ઇનિંગ્સમાં 8 સદી અને 18 અડધી સદીની મદદથી 3427 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન, તેમણે વિકેટકીપિંગ કરતી વખતે 156 કેચ, 15 સ્ટમ્પિંગ અને 1 રન આઉટ પણ કર્યો છે.
