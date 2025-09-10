ETV Bharat / sports

સપના ગિલ છેડતી કેસમાં ભારતીય ક્રિકેટર ભારતીય ક્રિકેટને દંડ, રકમ જાણીને તમને નવાઈ લાગશે

સપના ગિલની અરજીનો જવાબ ન આપવા બદલ કોર્ટે પૃથ્વી શોને દંડ ફટકાર્યો હતો. આ વિવાદ ફેબ્રુઆરી 2023માં થયો હતો.

પૃથ્વી શો
પૃથ્વી શો (IANS)
Published : September 10, 2025 at 2:18 PM IST

મુંબઈ: ટીમ ઈન્ડિયાના ક્રિકેટર પૃથ્વી શોને મુંબઈ સેશન્સ કોર્ટે 100 રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે. સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર સપના ગિલ દ્વારા કથિત છેડતી કેસમાં દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીનો જવાબ આપવાનો ઇનકાર કરવા બદલ પૃથ્વી શો પર આ દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.

પૃથ્વી શોને શા માટે દંડ ફટકારવામાં આવ્યો?

મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે 2023 માં અંધેરીના એક પબમાં છેડતી બદલ પૃથ્વી શો સામે કેસ નોંધવાનો નિર્દેશ આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. આ આદેશને પડકારતા, સપના ગિલે એપ્રિલ 2024 માં દિંડોશી સેશન્સ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી હતી. આ કેસમાં દિંડોશી સેશન્સ કોર્ટે આ અરજી પર પૃથ્વી શો પાસેથી ઘણી વખત જવાબ માંગ્યો હતો. જોકે, વિવિધ કારણોસર, તેમને અરજી પર કોઈ જવાબ મળ્યો ન હતો.

અંતે, મંગળવારની સુનાવણીમાં, કોર્ટે પૃથ્વી શો પર 100 રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો. ગિલનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા એડવોકેટ અલી કાશિફ ખાને દાવો કર્યો હતો કે વારંવાર સમન્સ મોકલવા છતાં, પૃથ્વી શો જવાબ આપી રહ્યા નથી. આ બાબતની નોંધ લેતા, કોર્ટે શો પર દંડ ફટકાર્યો અને કેસની આગામી સુનાવણી 16 ડિસેમ્બર, 2025 સુધી મુલતવી રાખી.

શું ઘટના હતી?

15 ફેબ્રુઆરી, 2023 ની રાત્રે, પૃથ્વી શો તેના મિત્રો સાથે અંધેરીની એક ફાઇવ સ્ટાર હોટેલમાં ડિનર પર ગયો હતો. આ દરમિયાન, તેનો સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર સપના ગિલ સાથે પૃથ્વી શો સાથે સેલ્ફી લેવાને લઈને ઝઘડો થયો. આ ઝઘડો એટલો વધી ગયો કે સપના અને તેના મિત્રોએ પૃથ્વી શો પર હુમલો કર્યો. આ ઘટનાના કેટલાક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ પણ થયા.

બાદમાં જ્યારે મામલો પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો, ત્યારે બંનેએ એકબીજા પર હુમલો કરવાનો આરોપ લગાવ્યો. પૃથ્વી શોના મિત્રની ફરિયાદ પર, પોલીસે સપના ગિલ સહિત 8 લોકો સામે કેસ નોંધ્યો. પૃથ્વી શો અને તેના મિત્ર આશિષ સુરેન્દ્ર યાદવે સપના ગિલ અને તેના મિત્રો વિરુદ્ધ કારમાં હુમલો અને તોડફોડની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આ અંગે, પોલીસે સપના ગિલ અને અન્ય આરોપીઓ વિરુદ્ધ IPCની કલમ 143, 148, 149, 384, 437, 504 અને 506 હેઠળ કેસ નોંધ્યો હતો.

આ કેસમાં સપના ગિલની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી પરંતુ બાદમાં તેને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવી હતી. આ જ કેસમાં સપનાએ પૃથ્વી શો પર છેડતીનો આરોપ લગાવ્યો હતો અને તેમની સામે IPCની કલમ 34, 120B (ગુનાહિત કાવતરું), 146, 148, 149, 323, 324, 351, 354 (છેડતી) અને 509 હેઠળ ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

