ETV Bharat / sports

ટીમ ઈન્ડિયાના પ્લેઈંગ-11માંથી કયા 4 ખેલાડીઓને સ્થાન મુશ્કેલ, જાણો કોણ કયા નંબર પર બેટિંગ કરશે

એશિયા કપ 2025 માટે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સંભવિત પ્લેઇંગ 11 કયા હશે અને કયા 4 ખેલાડીઓ બહાર રહેશે. ચાલો જાણીએ.

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2025 at 2:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: મંગળવારથી યુએઈમાં એશિયા કપ 2025 શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. ટીમ ઈન્ડિયા 10 સપ્ટેમ્બરથી પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરવા જઈ રહી છે. આ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાનો પ્લેઈંગ-11 કેવો રહેશે અને કયા ખેલાડીઓને બહાર બેસવું પડશે, જ્યારે તે 11 ખેલાડીઓ કોણ હશે જે ટીમમાં સ્થાન બનાવી શકશે, આજે અમે તમને તેમના વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.

ભારતના 2 ઓપનર કોણ હશે

એશિયા કપમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે શુભમન ગિલ અને અભિષેક શર્મા ઇનિંગ ઓપનિંગ કરતા જોવા મળશે. અભિષેકે 17 ટી20 મેચોની 16 ઇનિંગ્સમાં 33.4 ની સરેરાશ અને 193.8 ના સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે 535 રન બનાવ્યા છે. ગિલે 21 ટી20 મેચોમાં 1 સદી અને 3 અડધી સદી સાથે 578 રન બનાવ્યા છે. તેની સરેરાશ 30.4 રહી છે.

આ બેટ્સમેન મિડલ ઓર્ડરની જવાબદારી સંભાળશે

એશિયા કપમાં, ટીમ ઈન્ડિયા માટે તિલક વર્મા અને સૂર્યકુમાર યાદવ નંબર 3 અને 4 પર રમતા જોવા મળશે. તિલક 25 T20 મેચોમાં 2 સદી અને 3 અડધી સદી સાથે 749 રન બનાવી ચૂક્યો છે અને સૂર્ય 83 T20 મેચોમાં 4 સદી અને 21 અડધી સદી સાથે 2598 રન બનાવી ચૂક્યો છે. ટીમ માટે સંજુ સેમસન નંબર 5 પર રમતા જોઈ શકાય છે. સંજુએ 42 T20 મેચોમાં 3 સદી અને 2 અડધી સદી સાથે 861 રન બનાવી ચૂક્યો છે.

આ 2 બેટ્સમેન ફિનિશિંગ માટે જવાબદાર રહેશે

હાર્દિક પંડ્યા અને અક્ષર પટેલ એશિયા કપમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે ફિનિશરની ભૂમિકા ભજવતા જોઈ શકાય છે. હાર્દિક પંડ્યા નંબર 6 પર બેટિંગ કરશે અને અક્ષર પટેલ નંબર 7 પર બેટિંગ કરશે. હાર્દિકે 114 T20 મેચોમાં 5 અડધી સદી સાથે 1812 રન બનાવ્યા છે અને 94 વિકેટ પણ લીધી છે. અક્ષરે 71 T20 મેચોમાં 1 અડધી સદી સાથે 535 રન બનાવ્યા છે અને 71 વિકેટ લીધી છે.

સ્પિન બોલિંગની જવાબદારી કોણ લેશે?

કુલદીપ યાદવ અને વરુણ ચક્રવર્તી ટીમ ઈન્ડિયા માટે સ્પિન બોલિંગની જવાબદારી લઈ શકે છે. કુલદીપ નંબર 8 પર રમી શકે છે. કુલદીપે 40 મેચોમાં 69 વિકેટ લીધી છે. વરુણે 18 મેચોમાં 33 વિકેટ લીધી છે.

ટીમ ઈન્ડિયાના 2 ફાસ્ટ બોલર કોણ હશે

જસપ્રીત બુમરાહ અને અર્શદીપ સિંહ એશિયા કપમાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ માટે ફાસ્ટ બોલિંગ વિભાગ સંભાળતા જોવા મળશે. બુમરાહ 9મા નંબરે અને અર્શદીપ 10મા નંબરે બેટિંગ કરશે. બુમરાહ 70 T20 મેચોમાં 89 વિકેટ લઈ ચૂક્યો છે. અર્શદીપે 63 T20 મેચોમાં 99 વિકેટ લીધી છે. તે ટીમનો સૌથી સફળ T20 બોલર છે.

આ 4 ખેલાડીઓને પ્લેઈંગ-11માં જગ્યા મુશ્કેલ

હર્ષિત રાણા, જીતેશ શર્મા, શિવમ દુબે અને રિંકુ સિંહને ટીમ ઈન્ડિયાના પ્લેઈંગ-11માંથી બહાર કરી શકાય છે. આ 4 ખેલાડીઓને ટીમની બહાર બેસવું પડી શકે છે. કારણ કે ટીમ કોમ્બિનેશન મુજબ, આ ખેલાડીઓને ટીમમાં સ્થાન મળવાની શક્યતા ઓછી છે.

એશિયા કપ 2025 માટે ભારતની સંભવિત પ્લેઇંગ-11

શુભમન ગિલ, અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર) હાર્દિક પંડ્યા, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, વરુણ ચક્રવર્તી.

આ પણ વાંચો:

  1. એશિયા કપમાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો પ્લાન શું હશે, જાણો બોલિંગ કોમ્બિનેશન શું હશે?
  2. આજથી એશિયા કપ 2025 ની શરૂઆત, અફઘાનિસ્તાન અને હોંગકોંગ વચ્ચે મુકાબલો

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIAN CRICKET TEAMASIA CUP 2025ASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.