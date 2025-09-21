પાકિસ્તાન સામે ભારતની પ્લેઇંગ-11માં થઈ શકે છે મોટા ફેરફાર, જાણો કોણ થશે બહાર?
પાકિસ્તાન સામે ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં બે મોટા ફેરફારો થવાનું લગભગ નક્કી છે, પરંતુ વધુ એક ખેલાડીની ભાગીદારી અંગે સસ્પેન્સ હજુ પણ છે.
Published : September 21, 2025 at 3:00 PM IST
હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025 ના સુપર ફોર મેચ શરૂ થઈ ગયા છે. ભારત અને પાકિસ્તાન બીજા સુપર ફોર મેચમાં એકબીજા સામે ટકરાશે. ભારતીય ટીમ આજે રાત્રે 8 વાગ્યે દુબઈમાં પાકિસ્તાન સામે ટકરાશે. આ મેચ માટે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં બે ફેરફાર થઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ કે તે બે ફેરફાર શું હશે.
ભારતીય ટીમમાં કયા બે ફેરફાર થશે?
ટીમ ઇન્ડિયા પાકિસ્તાન સામેની મોટી મેચ માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં જસપ્રીત બુમરાહનો સમાવેશ કરશે. આનો અર્થ એ થયો કે જસપ્રીત બુમરાહ ટીમમાં પાછો ફરશે, જ્યારે ઓમાન સામેની મેચમાં તક આપવામાં આવેલા હર્ષિત રાણાને બહાર કરી શકાય છે. બુમરાહ અત્યાર સુધી ભારત માટે બે મેચમાં ત્રણ વિકેટ લઈ ચૂક્યો છે. હર્ષિતે ઓમાન સામે એક વિકેટ લીધી હતી.
ડાબોડી ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહને પણ ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર કરી શકાય છે. મિસ્ટ્રી સ્પિનર વરુણ ચક્રવર્તીને તેના સ્થાને સામેલ કરવામાં આવશે. અર્શદીપને ઓમાન સામે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો અને તેણે એક વિકેટ લીધી હતી. વરુણ પાકિસ્તાન સામે ટીમમાં પાછો ફરશે, કારણ કે દુબઈની પીચ સ્પિન બોલરોને અનુકૂળ હોવાનું જાણીતું છે. તેથી, ટીમ ઈન્ડિયા ત્રણ સ્પિનરો સાથે જવા માંગી શકે છે.
India vs Pakistan, Chapter Two in the #DPWorldAsiaCup2025 🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 21, 2025
Cricket's biggest rivalry in cricket unfolds tonight, 7 PM onwards, on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #INDvPAK pic.twitter.com/MiDjZmdcxS
અક્ષર પટેલની થઈ શકે છે બાદબાકી
અક્ષર પટેલનો ટીમ ઈન્ડિયામાં સ્પિન ઓલરાઉન્ડર તરીકે સમાવેશ થાય છે. તેણે બોલ સાથે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે, પરંતુ ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી ફક્ત ઓમાન સામે જ બેટિંગ કરી છે. ઓમાન સામેની અંતિમ લીગ મેચ દરમિયાન, અક્ષરને ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે ઈજા થઈ હતી, કેચ પકડ્યો હતો અને ત્યારબાદ તે મેદાનની બહાર ચાલ્યો ગયો હતો. અત્યાર સુધી તેની ઈજા અંગે કોઈ અપડેટ નથી. પરિણામે, અક્ષરના પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં સમાવેશ અંગે પ્રશ્નો ઉભા થાય છે. જો અક્ષરને બહાર કરવામાં આવે છે, તો રિંકુ સિંહને રમવાની તક મળી શકે છે.
ભારતની સંભવિત પ્લેઈંગ 11: અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, શિવમ દુબે, સંજુ સેમસન, હાર્દિક પંડ્યા, અક્ષર પટેલ/રિંકુ સિંહ, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ અને વરુણ ચક્રવર્તી.
