હાર્દિક પંડ્યા એશિયા કપમાં ઇતિહાસ રચશે, એક ખાસ સિદ્ધિ હાંસલ કરવાથી માત્ર 4 ડગલા દૂર

એશિયા કપ 2025માં હાર્દિક પંડ્યા પાસે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને પોતાના નામે એક ખાસ રેકોર્ડ બનાવવાની તક હશે.
Published : September 5, 2025 at 7:54 PM IST
નવી દિલ્હી: એશિયા કપ 2025 ટુર્નામેન્ટ ચાર દિવસ પછી શરૂ થશે. આ ટુર્નામેન્ટ T20 ફોર્મેટમાં દુબઈમાં યોજાશે. ભારત 10 સપ્ટેમ્બરે UAE સામે પોતાની પહેલી મેચ રમશે. જોકે, ટીમ ઈન્ડિયાના ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા પાસે આ ટુર્નામેન્ટમાં એક અનોખો રેકોર્ડ બનાવવાની તક છે. જો તે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરે છે, તો તેની પાસે પ્રથમ ભારતીય ક્રિકેટર તરીકે ઇતિહાસ રચવાની તક છે. ચાલો જાણીએ કે તે કયા રેકોર્ડ પોતાના નામે કરી શકે છે.
હાર્દિક પંડ્યાના શાનદાર T20 આંકડા
હાર્દિક પંડ્યાએ 2016 માં T20 માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. ત્યારથી તે 9 વર્ષથી ભારતીય ટીમનો મહત્વપૂર્ણ ખેલાડી છે. તેણે બેટ અને બોલ બંનેથી અજાયબીઓ કરીને ટીમ ઈન્ડિયાની ઘણી જીતમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. અત્યાર સુધી તેણે પોતાની આંતરરાષ્ટ્રીય T20 કારકિર્દીમાં 114 મેચોમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. આમાં તેણે અત્યાર સુધીમાં 1812 રન બનાવ્યા છે. જેમાં 5 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેણે બોલિંગમાં 94 વિકેટ પણ લીધી છે.
𝐓𝐡𝐞 𝐛𝐚𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐀𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐞𝐦𝐚𝐜𝐲 𝐢𝐬 𝐛𝐚𝐜𝐤! 🏏— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) July 26, 2025
The ACC Men’s T20I Asia Cup kicks off from 9th to 28th September in the UAE! 🤩
Get ready for thrilling matchups as the top 8 teams in Asia face off for continental glory! 👊#ACCMensAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/JzvV4wuxna
હાર્દિક પાસે રેકોર્ડ તોડવાની તક છે
હાર્દિક પંડ્યા લગભગ ત્રણ મહિનાના IPL પછી પાછો ફરશે. તે એશિયા કપમાં એક મહત્વપૂર્ણ ઓલરાઉન્ડર બનશે. આવી સ્થિતિમાં, પંડ્યા એક મુશ્કેલ રેકોર્ડ તોડવા માટે તૈયાર છે. તેની પાસે આ ટુર્નામેન્ટમાં જ આ સિદ્ધિ હાંસલ કરવાની તક છે. જો પંડ્યા વધુ 6 વિકેટ લે છે, તો તે તેની 100 T20 વિકેટ પૂર્ણ કરશે.
આ અર્થમાં, તે તેની આંતરરાષ્ટ્રીય T20 કારકિર્દીમાં ભારત માટે 1000 રન અને 100 વિકેટ પૂર્ણ કરનાર એકમાત્ર ક્રિકેટર બનશે. ભારત તરફથી અત્યાર સુધી કોઈ ક્રિકેટરે T20 માં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી નથી, પરંતુ પંડ્યા પાસે તેના ડેબ્યૂના માત્ર 9 વર્ષ પછી ઇતિહાસ રચવાની તક છે.
જો પંડ્યા બે વાર આ સિદ્ધિ હાંસલ કરે છે, તો તે આ રેકોર્ડ બનાવનાર વિશ્વનો ત્રીજો ક્રિકેટર બનશે. અત્યાર સુધી, ફક્ત બાંગ્લાદેશના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન શાકિબ અલ હસન અને અફઘાનિસ્તાનના ઓલરાઉન્ડર મોહમ્મદ નબીએ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 1000+ રન અને 100+ વિકેટ લીધી છે. આ સાથે, પંડ્યા ૧૦૦ વિકેટના આંકડાને સ્પર્શતાની સાથે જ આટલી જટિલ સિદ્ધિ મેળવનાર વિશ્વનો ત્રીજો ક્રિકેટર બનીને એક નવો રેકોર્ડ બનાવશે.
Happy Independence Day, India 🇮🇳❤️ pic.twitter.com/ZGsVAVS5oC— hardik pandya (@hardikpandya7) August 15, 2025
ટીમ ઇન્ડિયા આ ટુર્નામેન્ટના લીગ અને સુપર 4 તબક્કામાં કુલ પાંચ મેચ રમશે. જો તેઓ સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલમાં પહોંચશે, તો તેઓ હજી વધુ મેચ રમશે. જોકે, પંડ્યા આ રેકોર્ડથી માત્ર 6 વિકેટ દૂર છે. આ સાથે, છ વિકેટ લેવી પંડ્યા માટે મોટી સમસ્યા નથી. તેથી, હાર્દિક પાસે આ ટુર્નામેન્ટમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરવાની તક છે.
એશિયા કપમાં ભારતના લીગ મેચ
- 10 સપ્ટેમ્બર - ભારત વિરુદ્ધ યુએઈ - દુબઈ
- 14 સપ્ટેમ્બર - ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન - દુબઈ
- 19 સપ્ટેમ્બર - ભારત વિરુદ્ધ ઓમાન - અબુ ધાબી
