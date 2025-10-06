INDW vs PAKW: પાકિસ્તાન પર ભારતની શાનદાર જીત, ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું- પરફેક્ટ સ્ટ્રાઈક
INDW vs PAKW: મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 માં, ભારતે પાકિસ્તાનને 88 રનથી હરાવ્યું અને ટુર્નામેન્ટમાં તેની બીજી જીત નોંધાવી.
Published : October 6, 2025 at 10:52 AM IST
હૈદરાબાદ: ભારતે મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 ના પોતાના બીજા મેચમાં પાકિસ્તાનને 88 રનથી હરાવ્યું. શ્રીલંકાના કોલંબોમાં રમાયેલી મેચમાં, હરમનપ્રીત કૌરની આગેવાની હેઠળની ટીમ ઈન્ડિયાએ ધીમી પીચ પર 247 રન બનાવ્યા બાદ પાકિસ્તાનને 159 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું.
ભારતની જીતમાં ફાસ્ટ બોલર ક્રાંતિ ગૌડ અને ઓફ-સ્પિન ઓલરાઉન્ડર દીપ્તિ શર્માની ત્રણ-ત્રણ વિકેટ અને વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રિચા ઘોષની અણનમ 35 રનનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે હરલીન દેઓલે 46 રન બનાવ્યા હતા.
આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારતનો બીજો વિજય છે, જે તેમને આઠ ટીમોની સ્પર્ધામાં પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર લઈ ગયો છે. આ વિજય એટલા માટે પણ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે મહિલા ODI માં ભારત અને કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાન વચ્ચેનો હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ હવે 12-0 છે.
A perfect strike.— Amit Shah (@AmitShah) October 5, 2025
Dominating display of India's cricketing might by our Women's Cricket team in today's match in the ICC Women's World Cup.
Nation is proud of our team. Best wishes for your upcoming matches.#CWC25 pic.twitter.com/HRZP9GxqTv
અમિત શાહ ભારતની જીતથી ખુશ છે
રાજકારણીઓ અને ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરોએ ભારતીય મહિલા ટીમની પ્રભાવશાળી જીતની પ્રશંસા કરી. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ટીમના વર્ચસ્વની પ્રશંસા કરતા આ વિજયને "પરફેક્ટ સ્ટ્રાઈક" ગણાવી અને કહ્યું, "આપણી મહિલા ક્રિકેટ ટીમે આજના ICC મહિલા વર્લ્ડ કપ મેચમાં ભારતની ક્રિકેટ ક્ષમતાનું પ્રદર્શન કર્યું. દેશને આપણી ટીમ પર ગર્વ છે. તમારી આગામી મેચો માટે શુભકામનાઓ."
October 5, 2025
BCCI ના નવા પ્રમુખે પણ શુભેચ્છા પાઠવી
BCCI ના નવા પ્રમુખ મિથુન મનહાસે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લખ્યું, "એક સંપૂર્ણપણે એકતરફી મેચ. આ જીત સાથે, સ્કોર 12-0 થઈ ગયો. શાબાશ મહિલા ટીમ, આગળ વધતા રહો." ભાજપ નેતા સ્મૃતિ ઈરાનીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લખ્યું, "ICC મહિલા વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઇન્ડિયાનું પ્રદર્શન એકદમ ઉત્કૃષ્ટ હતું. ત્રિરંગો ઊંચો રહે."
A totally one sided game !!— MithunManhas5 (@MithunManhas) October 5, 2025
With this win it’s 12-0
Well played @BCCIWomen way to go !! 🇮🇳
INDvsPAK#CWC2025
ભૂતપૂર્વ ખેલાડીઓએ મહિલા ટીમની પ્રશંસા કરી
ભૂતપૂર્વ ભારતીય ઓલરાઉન્ડર ઇરફાન પઠાણે લખ્યું, "પાકિસ્તાન સામેની શાનદાર જીત માટે ભારતીય મહિલા ટીમ પર ખૂબ ગર્વ છે. સંપૂર્ણ ટીમ પ્રયાસ." ભૂતપૂર્વ ભારતીય ઓફ-સ્પિનર હરભજન સિંહે કહ્યું, "શાબાશ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ, કેટલી શાનદાર જીત, તમે અમને ફરીથી ગર્વ અપાવ્યો છે."
न छोरे कम है, ना हमारी छोरियां!— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) October 5, 2025
A resounding showcase of skill, spirit, and supremacy by Team India’s Women Warriors at the ICC Women’s World Cup!#operationsindoor continued!#Cricket #ICCWomensWorldCup2025 pic.twitter.com/1V6Q5oTiBz
ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર આકાશ ચોપરાએ લખ્યું, "શાબાશ ભારત 12-0." ભૂતપૂર્વ ભારતીય ઓપનર વસીમ જાફરે લખ્યું, "તે એક સંપૂર્ણ મેચ નહોતી, પરંતુ અમે હજુ પણ 88 રનથી જીતવામાં સફળ રહ્યા. શાબાશ મહિલા ટીમ, આગળ વધતા રહો."
ભારતનો આગામી મુકાબલો 9 ઓક્ટોબરે વિશાખાપટ્ટનમના ACA-VDCA સ્ટેડિયમ ખાતે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે થશે, ત્યારબાદ 12 ઓક્ટોબરે તે જ મેદાન પર ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયા સામે રમાશે.
