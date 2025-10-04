IND vs WI 1st Test: ભારતે ત્રણ દિવસમાં જીતી ટેસ્ટ, વેસ્ટ ઈન્ડિઝને ઇનિંગ અને 140 રનથી હરાવ્યું
IND vs WI પ્રથમ ટેસ્ટ દિવસ 3: 286 રનની લીડ મેળવ્યા બાદ, ભારતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝને ફક્ત 146 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું.
Published : October 4, 2025 at 3:08 PM IST|
Updated : October 4, 2025 at 3:57 PM IST
અમદાવાદ: ભારતે અમદાવાદમાં રમાયેલી પહેલી ટેસ્ટમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝને એક ઇનિંગ્સ અને 140 રનથી હરાવીને બે મેચની શ્રેણીમાં 1-0ની લીડ મેળવી લીધી છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે આ ભારતનો ત્રીજો સૌથી મોટો વિજય છે. પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં 286 રનથી પાછળ રહ્યા બાદ, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ બીજા ઇનિંગ્સમાં 146 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. રવિન્દ્ર જાડેજાએ બીજા ઇનિંગ્સમાં સૌથી વધુ વિકેટ લીધી, જ્યારે સિરાજે પણ ત્રણ વિકેટ લીધી. રવિન્દ્ર જાડેજા પોતાની શાનદાર બેટિંગ અને બોલિંગના કારણે મેન ઓફ ધ મેચ જાહેર કરાયો હતો.
IND vs WI: વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો ઇનિંગ્સ અને 140 રનનો પરાજય
લંચ સમયે, વેસ્ટ ઈન્ડિઝે 5 વિકેટે 66 રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ યજમાન ટીમે ટી સમય પહેલા મહેમાન ટીમને 146 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધી. બીજી ઇનિંગ્સમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ફક્ત ત્રણ બેટ્સમેન 20 થી વધુ રન બનાવી શક્યા. અથાન્જેએ 38, ગ્રેવ્સે 25 અને સીલ્સે 22 રન બનાવ્યા. અન્ય બેટ્સમેન ક્રીઝ પર ટકી શક્યા નહીં. ભારત માટે, જાડેજાએ ચાર અને સિરાજે ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે કુલદીપે બે અને સુંદરે એક વિકેટ લીધી. શ્રેણીની બીજી ટેસ્ટ 10 ઓક્ટોબરથી દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
Hugs and smiles all around 😊#TeamIndia celebrate a magnificent victory in Ahmedabad and take a 1-0 lead in the series 👏— BCCI (@BCCI) October 4, 2025
Scorecard ▶ https://t.co/MNXdZceTab#INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/22q4aUUhqp
વેસ્ટ ઈન્ડિઝના કેપ્ટન રોસ્ટન ચેઝે હાર બાદ કહ્યું કે, અમે ટોસ જીતીને બોલિંગ લીધી એ નિર્ણય ખોટો નથી. સવારે મોઈસ્ચર હતું, અમે શરૂઆત સારી કરી હોય અને 250-300 રન બનાવ્યા હોત તો તે લડાયક ટોટલ હોત. કેરેબિયન ક્રિકેટના વિકાસ માટે ICCના પૈસાનું સારું મેનેજમેન્ટ થવું જોઈએ. કારણ કે કેરેબિયન ક્રિકેટમાં ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નબળું છે અને ભારતીય બોલિંગ સામે ડિફેન્સ ન કરી શક્યા તે હારનું એક કારણ છે. બીજી ટેસ્ટમાં સારું રમવા નાના-નાના પ્રયત્ન કરીશું. સરેરાશ અમારા બેટ્સમેન કરતા બોલરની એરવેજ વધારે છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝની પીચ બેટ્સમેન ફ્રેન્ડલી નથી એટલે ત્યાં લાંબી ઈનિંગ રમનાર બેટ્સમેન અને મોટો સ્કોર કરનાર બેટર ઓછા છે. તેની અસર પડી છે. અમારે સ્કીલ લેવલ સુધારવાની જરૂર છે, 5 દિવસ રમી શકાય એવી સ્કીલ વિકસાવવાની વેસ્ટ ઈન્ડિયન ક્રિકેટને જરૂર છે અને જાડેજાએ સારી બોલિંગ કરી અને સારો ઓલ રાઉન્ડર દેખાવ કર્યો છે. કેપ્ટન તરીકે હું મારી ટીમને પ્રોત્સાહિત કરીશ. કોચ રમત ના રમી શકે ખેલાડીએ રમવાની જરૂર છે. વિશ્વમાં રમાતી કોમ્પિટિટિવ લિગ મેચની અસર ઈન્ટરેશનલ ક્રિકેટ પર પડી છે વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ક્રિકેટર પર પડી છે. ભારત સારું રમ્યુ, બેટિંગ વિકેટ હતી જેનો લાભ ભારતીય ટીમના બેટ્સમેનોએ લીધો.
ભારતીય ટીમના વાઈસ કેપ્ટન અને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ રવિન્દ્ર જાડેજાએ કહ્યું, હું ખેલાડી તરીકે સારું રમ્યો. છેલ્લા બે મહિનાથી હું ક્રિકેટથી દૂર હતો પરંતુ બેંગ્લોરના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ગયો, ત્યાં મારી કુશળતા અને ફિટનેસ પર કામ કર્યું તેનો ફાયદો મને ટેસ્ટમાં મળ્યો. અમે ગઈકાલે રાત્રે નક્કી કર્યું હતું કે 280થી વધુ રન થાય ત્યારે દાવ ડિક્લેર કરવો આ નિર્ણણ અમે કર્યો હતો. અમે રવિચંદ્રન અશ્વિનને યાદ કરીએ છીએ. એ રમતા ત્યારે સામે લાગતું કે અશ્વિન વિકેટ લેવાનો છે. પરંતુ તેવી જોડી હવે કુલદીપ અને વોશિંગ્ટન સાથે થઈ છે. એક દિવસ હું પણ નહીં હોય પણ ભારત ટીમ રમશે. મને 36 વર્ષ થયા એટલે હું ફીડનેસ પર ધ્યાન રાખું છું. પહેલા હું સાતમા-આઠમા ક્રમે આવતો ત્યારે મારું શોટ સિલેક્શન હવે હાલ હું અગ્ર ક્રમે આવું છું ત્યારે મારા શોટ સિલેક્શન અને રમતની પદ્ધતિ બદલાઈ છે. હું બે વાર વિચારીને શોટ સિલેક્ટ કરું છું. વાઈસ કેપ્ટન તરીકે પણ રમત કેવી રીતે આગળ વધું. ભારતી ડ્રેસિંગ રૂમનું વાતાવરણ હાલ સારું છું. કોઈ સીનિયર-જૂનિયરના ફાટા નથી. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ SENA અને એશિયન સ્થિતિમાં ખૂબ સારું પ્રદર્શન કરે છે. હું અત્યારે મારી ફીટનેસ પર ખૂબ કાળજી રાખું છું જેથી ઈજા ટાળી શકું. અને રમતમાં ઈજા ન થાય તેની કોઈ ગેરંટી નથી. જેમ મેચ નજીક આવે તે હું મારી ઊંઘ, ખોરાક અને ફીડનેસ પર વધુ ધ્યાન આપું છું. ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં 400 વિકેટ અને 5000 રન એ ઓછા ઓલરાઉન્ડર પાસે સિદ્ધિ છે પરંતુ હું 350 વિકેટ અને 5000 રનથી નજીક છું પરંતુ હું આ ટ્રેસ લેવા ઈચ્છતો નથી.
That will be Lunch on Day 3️⃣— BCCI (@BCCI) October 4, 2025
3️⃣ wickets for Ravindra Jadeja 👌
1️⃣ wicket each for Kuldeep Yadav and Mohd. Siraj 👏#TeamIndia are 5️⃣ wickets away from winning the first #INDvWI Test 💪
Scorecard ▶️ https://t.co/MNXdZceTab@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/5zXp1446sP
ભારત વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ: દિવસ 3 નો પહેલો સત્ર
ત્રીજા દિવસનો પહેલો સત્ર ભારતનો રહ્યો, જેમાં રવિન્દ્ર જાડેજાએ સૌથી વધુ વિકેટ લીધી, જ્યારે સિરાજ અને કુલદીપે એક-એક વિકેટ લીધી. 286 રનની લીડ ગુમાવ્યા બાદ, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ પોતાની બીજી ઇનિંગમાં સારી શરૂઆત કરવામાં નિષ્ફળ ગયું, કુલ 66 રનમાં પાંચ વિકેટ ગુમાવી દીધી. એલિક એથેનાઝ 27 અને જસ્ટિન ગ્રેવ્સ 10 રન પર બેટિંગ કરી રહ્યા હતા. બીજી ઇનિંગમાં, મુલાકાતીઓની પહેલી વિકેટ 12 રનના સ્કોર પર ટેગેનારીન ચંદ્રપોલ (8) ના રૂપમાં પડી. ત્યારબાદ વિકેટોનો દોર શરૂ થયો, જેમાં જોન કેમ્પબેલ (14), બ્રાન્ડન કિંગ (5), રોસ્ટન ચેઝ (1) અને અંતે શાઈ હોપ (1)નો સમાવેશ થાય છે.
ભારતે ઇનિંગ ડિક્લેર કરી
અગાઉ, ભારતે બોલ રમ્યા વિના 5 વિકેટે 448 રન પર પોતાનો પહેલો ઇનિંગ ડિક્લેર કર્યો, જેનાથી ભારતને મહેમાન ટીમ પર 286 રનની લીડ મળી. બીજા દિવસની રમતના અંતે, જાડેજા 104 અને સુંદર 9 રન પર હતા. અગાઉ, કેએલ રાહુલે 100, કેપ્ટન શુભમન ગિલે 50 અને વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ધ્રુવ જુરેલે 125 રન બનાવ્યા હતા. અગાઉ, સિરાજે ચાર વિકેટ અને બુમરાહે ત્રણ વિકેટ લીધી હતી, જેના કારણે વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો પ્રથમ દાવ 10 વિકેટે 162 રન પર સીમિત રહ્યો હતો.
Update: #TeamIndia have declared their innings on an overnight score of 448-5 with a lead of 286 runs.— BCCI (@BCCI) October 4, 2025
Updates ▶️ https://t.co/MNXdZceTab#INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/t4cj1FCgAt
ક્રિકેટ ચાહકો આશ્ચર્યચકિત થયા હતા
ભારતીય ટીમે મેચના ત્રીજા દિવસે અચાનક પોતાની ઈનિંગ જાહેર કરીને ક્રિકેટ ચાહકોને આશ્ચર્યચકિત કર્યા હતા. જ્યારે બધાને અપેક્ષા હતી કે ભારત ઓછામાં ઓછા 400 રનની લીડ સાથે ઈનિંગ જાહેર કરશે અને પછી વેસ્ટ ઈન્ડિઝને એક ઈનિંગથી હરાવશે, ત્યારે ભારતીય કેપ્ટન ગિલ અને મુખ્ય કોચ ગંભીરનો અભિગમ અલગ હતો અને નબળા વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે 286 રનની લીડ સાથે ઈનિંગ જાહેર કરવાનો નિર્ણય લઈને બધાને આશ્ચર્યચકિત કર્યા હતા.
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ 11
ભારત: યશસ્વી જયસ્વાલ, કેએલ રાહુલ, સાઈ સુદર્શન, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા, વોશિંગ્ટન સુંદર, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ, મોહમ્મદ સિરાજ.
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ: ટેજેનરીન ચંદ્રપોલ, જોન કેમ્પબેલ, એલિક એથાનાઝ, બ્રાન્ડન કિંગ, શાઈ હોપ (વિકેટકીપર), રોસ્ટન ચેઝ (કેપ્ટન), જસ્ટિન ગ્રીવ્સ, જોમેલ વોરિકન, ખારી પિયર, જોહાન લાઈન, જેડેન સીલ્સ.
