વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની ટેસ્ટ શ્રેણીમાંથી કયા ભારતીય ખેલાડીઓને બહાર કરવામાં આવશે? જાણો કોને બહાર રાખવામાં આવશે અને કોને તક મળશે
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં એકબીજાનો સામનો કરવા માટે તૈયાર છે, અને શ્રેણી પહેલા ભારતીય ટીમમાં મોટા ફેરફારોની અપેક્ષા છે.
Published : September 23, 2025 at 1:42 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી 2 થી 14 ઓક્ટોબર સુધી રમાશે. આ શ્રેણી માટે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની ટીમ આજે જાહેર થવાની ધારણા છે. શુભમન ગિલ ટીમ ઈન્ડિયાનું નેતૃત્વ કરશે. ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ, ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ દરમિયાન નિરાશાજનક પ્રદર્શન કરનારા કરુણ નાયરને ટીમમાંથી બહાર કરી શકાય છે. પાછલા પ્રવાસ દરમિયાન ટીમમાંથી બહાર રાખવામાં આવેલા સરફરાઝ ખાન પણ ટીમનો ભાગ રહેશે નહીં.
આ ખેલાડીઓને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ શ્રેણીમાંથી બહાર કરવામાં આવશે
અહેવાલ મુજબ, કર્ણાટકના ડાબા હાથના બેટ્સમેન દેવદત્ત પડિકલને કરુણ નાયરની જગ્યાએ ટીમમાં સ્થાન મળી શકે છે. સાઈ સુદર્શન પણ ટીમમાં રહેશે. ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ દરમિયાન ઈજાગ્રસ્ત થયેલા ઋષભ પંતનું સ્થાન નારાયણ જગદીસન લેશે, જ્યારે ધ્રુવ જુરેલ ટીમનો પ્રથમ પસંદગીનો વિકેટકીપર રહેશે.
🚨 TEAM INDIA LIKELY SQUAD FOR TEST SERIES Vs WEST INDIES SERIES 🚨 (Cricbuzz).— Tanuj (@ImTanujSingh) September 23, 2025
- Gill (C), Jaiswal, Rahul, Sai Sudharasan, Padikkal, Jurel, Jadeja, Sundar, Axar, Bumrah, Kuldeep, Siraj, Prasidh, Nitish, Jagadeesan. pic.twitter.com/YRpW0MMZTO
આ ખેલાડીઓને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ટેસ્ટ શ્રેણીમાં સામેલ કરવામાં આવશે.
અહેવાલો અનુસાર, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, કેએલ રાહુલ, સાઈ સુદર્શન, દેવદત્ત પડિકલ, ધ્રુવ જુરેલ, રવિન્દ્ર જાડેજા, વોશિંગ્ટન સુંદર, અક્ષર પટેલ, જસપ્રીત બુમરાહ, કુલદીપ યાદવ, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી અને નારાયણ જગદીસનનો 15 સભ્યોની ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાં સમાવેશ થાય તેવી શક્યતા છે.
વેસ્ટ ઈન્ડિઝે 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ આ શ્રેણી માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી હતી. રોસ્ટનને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે જોમેલ વોરિકને ઉપ-કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યા છે. ખારી પિયર ટીમમાં એકમાત્ર ખેલાડી છે જેને પહેલીવાર ટેસ્ટ ટીમમાં પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. તે પોતાની સ્પિન બોલિંગથી ભારતમાં ધૂમ મચાવશે.
આ શ્રેણીની પહેલી ટેસ્ટ મેચ 2 થી 6 ઓક્ટોબર દરમિયાન અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ શ્રેણીની બીજી ટેસ્ટ મેચ 10 થી 14 ઓક્ટોબર દરમિયાન દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
ભારત પ્રવાસ માટે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ટીમ: રોસ્ટન ચેઝ (કેપ્ટન), જોમેલ વોરિક (ઉપ-કેપ્ટન), કેવલન એન્ડરસન, એલિક એથેનાસે, જોન કેમ્પબેલ, ટેગ્નારીન ચંદ્રપોલ, જસ્ટિન ગ્રીવ્સ, શાઈ હોપ, ટેવિન ઈમલાચ, અલ્ઝારી જોસેફ, શમર જોસેફ, બ્રાન્ડન કિંગ, એન્ડરસન ફિલિપ, ખારી પિયર, જેડેન સીલ્સ.
