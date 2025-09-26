ETV Bharat / sports

ભારત પ્રવાસ પહેલા વેસ્ટ ઈન્ડિઝને મોટો ઝટકો, 3 મેચમાં 22 વિકેટ લેનાર સ્ટાર બોલર બહાર

ઈજાગ્રસ્ત બોલરના સ્થાને જોહાન લેનનો ભારત-વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ટેસ્ટ શ્રેણીમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ટીમ
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ટીમ (AFP)
હૈદરાબાદ: ભારત સામેની બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા વેસ્ટ ઈન્ડિઝને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે, જેમાં જમણા હાથના ફાસ્ટ બોલર શમાર જોસેફ ઘાયલ થયો છે. તેમના સ્થાને ઓલરાઉન્ડર જોહાન લાઈનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ભારતીય પ્રવાસ દરમિયાન કેરેબિયન ટીમને 26 વર્ષીય બોલર પાસેથી ઘણી આશાઓ હતી, કારણ કે તે ટીમનો મુખ્ય ફાસ્ટ બોલિંગ વિકલ્પ હતો.

શમાર જોસેફ ભારતીય પ્રવાસમાંથી બહાર

ટેસ્ટ શ્રેણી 2 ઓક્ટોબરથી અમદાવાદમાં શરૂ થશે. શમાર ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ઉત્તમ ફોર્મમાં છે, તેણે આ વર્ષે રમાયેલી ત્રણ ટેસ્ટમાં 22 વિકેટ લીધી છે અને આ ફોર્મેટમાં ટોચના પાંચ વિકેટ લેનારા બોલરોમાં સામેલ છે. બાંગ્લાદેશ સામેની મર્યાદિત ઓવરની શ્રેણી પહેલા શમારની ફિટનેસનું ફરીથી મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે. આ શ્રેણી 18 ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે અને તેમાં ત્રણ ODI અને ત્રણ T20Iનો સમાવેશ થશે.

જોહાન લેને જોસેફનું સ્થાન લેશે

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ક્રિકેટના એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ભારત સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે શમાર જોસેફના સ્થાને જોહાન લાઈનને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે." જોસેફ ઈજાને કારણે બહાર થઈ ગયો છે અને બાંગ્લાદેશ સામેની મર્યાદિત ઓવરોની શ્રેણી પહેલા તેની ફિટનેસનું ફરીથી મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે.

જોહાન લીને 19 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં ૩૨ ઇનિંગ્સમાં 66 વિકેટ લીધી છે અને 495 રન બનાવ્યા છે. તેમના બોલિંગ પ્રદર્શને તેમને ટીમ માટે મુખ્ય ખેલાડી બનાવ્યા છે. શમારે પોતાની કારકિર્દીમાં અત્યાર સુધીમાં 11 ટેસ્ટમાં 21.66 ની સરેરાશથી 51 વિકેટ લીધી છે.

આ શ્રેણીની ટેસ્ટ મેચ અમદાવાદ અને દિલ્હીમાં રમાશે, જેમાં પહેલી ટેસ્ટ ૨ ઓક્ટોબરથી અને બીજી ટેસ્ટ 10 ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે. ભારતે આ શ્રેણી માટે એક મજબૂત ટીમની જાહેરાત કરી છે, જેમાં અક્ષર પટેલ અને દેવદત્ત પડિકલનો સમાવેશ થાય છે.

ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ

ભારત - શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, કેએલ રાહુલ, સાઈ સુદર્શન, દેવદત્ત પડિકલ, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા (ઉપ-કેપ્ટન), વોશિંગ્ટન સુંદર, જસપ્રીત બુમરાહ, અક્ષર પટેલ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, એન. જગદીસન (વિકેટકીપર), મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના અને કુલદીપ યાદવ.

વેસ્ટ ઇન્ડીઝ - રોસ્ટન ચેઝ (કેપ્ટન), જોમેલ વોરિકન (ઉપ-કેપ્ટન), કેવલન એન્ડરસન, એલિક એથાનાસે, જોન કેમ્પબેલ, ટેગેનારીન ચંદ્રપોલ, જસ્ટિન ગ્રીવ્સ, શાઈ હોપ, ટેવિન ઇમલાચ, અલ્ઝારી જોસેફ, જોહાન લેન, બ્રાન્ડન કિંગ, એન્ડરસન ફિલિપ, ખૈરી પિયરે, જેડેન સીલ્સ.

