IND vs WI: વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ભારતની પ્લેઈંગ-11 કેવી રહેશે, જાણો કોને તક મળશે અને કોને રહેશે બહાર?

શુભમન ગિલના નેતૃત્વ હેઠળની ટીમ ઈન્ડિયા ગુરુવારથી અમદાવાદમાં એક ટેસ્ટ મેચ રમશે. જાણો કઈ હશે પ્લેઈંગ ઈલેવન.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ભારતની પ્લેઈંગ-11 કેવી રહેશે
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ભારતની પ્લેઈંગ-11 કેવી રહેશે (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2025 at 4:03 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી 2 ઓક્ટોબરથી શરૂ થવાની છે. આ શ્રેણીની પહેલી ટેસ્ટ સવારે 9:30 વાગ્યે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ભારતનું નેતૃત્વ શુભમન ગિલ કરશે, જેમણે ઈંગ્લેન્ડ સામેની પાંચ મેચની શ્રેણીમાં બેટિંગ અને કેપ્ટનશીપ બંનેમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. આ મેચ પહેલા, અમે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવન અને ટીમ માટે વિચારી શકાય તેવા ખેલાડીઓ શેર કરીશું.

ભારતીય ટીમ માટે ટોચના ત્રણ કોણ હશે?

ટીમ ઈન્ડિયા માટે યશસ્વી જયસ્વાલ ઇનિંગની શરૂઆત કરશે. કેએલ રાહુલ તેની સાથે ભાગીદારી કરશે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ માટે સાઈ સુદર્શન નંબર 4 પર બેટિંગ કરે તેવી અપેક્ષા છે. યશસ્વીએ 24 ટેસ્ટમાં 6 સદી અને 12 અડધી સદી સાથે 2209 રન બનાવ્યા છે. કેએલ રાહુલે 63 ટેસ્ટમાં 10 સદી અને 19 અડધી સદી સાથે 3789 રન બનાવ્યા છે. સાઈ સુદર્શને 3 ટેસ્ટ મેચમાં 1 અડધી સદી સાથે 140 રન બનાવ્યા છે.

યશસ્વી જયસ્વાલ
યશસ્વી જયસ્વાલ (IANS)

મધ્યમ ક્રમ કોણ સંભાળશે?

ભારત માટે, કેપ્ટન શુભમન ગિલ મધ્યમ ક્રમ સંભાળશે. તેમને રવિન્દ્ર જાડેજા અને નીતિશ કુમાર રેડ્ડીનો સાથ મળશે. કેપ્ટન ગિલે 37 મેચમાં 9 સદી અને 7 અડધી સદી સાથે 2647 રન બનાવ્યા છે. જાડેજાએ 85 મેચમાં 5 સદી અને 28 અડધી સદી સાથે 3886 રન બનાવ્યા છે. તેમના નામે 330 વિકેટ છે. રેડ્ડીએ 7 મેચમાં 1 સદી સાથે 343 રન બનાવ્યા છે અને તેમના નામે 8 વિકેટ છે.

શુભમન ગિલ
શુભમન ગિલ (IANS)

આ બે બેટ્સમેન નીચલા ક્રમની જવાબદારી સંભાળશે

ભારત માટે, ઋષભ પંતની ગેરહાજરીમાં વોશિંગ્ટન સુંદર અને ધ્રુવ જુરેલ વિકેટકીપર તરીકે જોવા મળશે. સુંદરે 13 ટેસ્ટમાં 752 રન બનાવ્યા છે, જેમાં એક સદી અને પાંચ અડધી સદી છે. તેમની પાસે 32 વિકેટ પણ છે. ધ્રુવ જુરેલે પાંચ મેચમાં 255 રન બનાવ્યા છે, જેમાં એક અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેણે 12 કેચ લીધા છે અને બે સ્ટમ્પિંગ કર્યા છે.

વોશિંગ્ટન સુંદર
વોશિંગ્ટન સુંદર (IANS)

આ ત્રણ બોલર પર રહેશે દારોમદાર

ભારતીય બોલિંગ સ્પિન વિભાગમાં કુલદીપ યાદવ પર ખૂબ આધાર રાખશે, જેમણે 13 ટેસ્ટમાં 56 વિકેટ લીધી છે. મોહમ્મદ સિરાજ અને જસપ્રીત બુમરાહ ઝડપી બોલિંગ માટે જવાબદાર રહેશે. સિરાજે 41 મેચમાં 123 વિકેટ લીધી છે, જ્યારે બુમરાહએ 48 મેચમાં 219 વિકેટ લીધી છે. એન જગદીસન, અક્ષર પટેલ, પ્રખ્યાત કૃષ્ણા અને દેવદત્ત પડિકલ પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર રહેવાની ધારણા છે.

મોહમ્મદ સિરાજ
મોહમ્મદ સિરાજ (IANS)

ભારતના સંભવિત પ્લેઇંગ 11: યશસ્વી જયસ્વાલ, કેએલ રાહુલ, સાઈ સુદર્શન, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રવિન્દ્ર જાડેજા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, મોહમ્મદ સિરાજ, જસપ્રીત બુમરાહ.

